Resultados de las carreras de ayer en Palermo

SEPTIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 TIME TO REMEMBER, 55, E.Candia G. (6) 2 Segui Segui, 57, G.Borda (4) 2,05 1/2 cza 3 Gran Historia, 57, S.Piliero (3) 3,75 3 cps 4 Parda, 57, D.Lencinas (2) 30,55 2 1/2 cps 5 Lady Sansara, 57, A.I.Romay (1) 4,50 1/2 cpo 6 Polaca Slam, 57, R.R.Barrueco (5) 9,10 10 cps - - - Dividendos: TIME TO REBEMBER $ 3,55 y 1,30. Segui Segui $ 1,15. EXACTA $ 625,00. TRIFECTA $ 1.970,00. DOBLE: a ganador $ 625,00, a placé $ 110,00. 5 Y 6 POZO MAX: con 6 aciertos $ 1.878.211,00 , con 5 aciertos $ 19.630,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'24s86c. Cuidador: A.C.Glades. Stud: Los Aventureros (cba). La ganadora de 5 años es hija de Roman Ruler y Tacanuya OCTAVA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 HELLO CHAMP, 56, B.Enrique (4) 2* Jet Risk, 54, J.Espinoza (6) 5,35 2 1/2 cps 3 Quedate Cerca, 56, G.Villalba (8) 6,00 7 cps 4 El Puntilloso, 54, J.Flores (7) 64,30 cza 5X El Caraquet, 56, W.Moreyra (2) 4,10 3 cps 6+ Carry Trade, 56, E.Ortega P. (3) 4,20 1 cpo 7** Dont Worry Pedro, 56, R.R.Barrueco (1) 42,85 cza ú/ El Lonely, 56, A.Paez (5) 29,35 14 cps - - - - - (*) Largó mal (X) Ligó suelta (+) Largó cruzado (**) Ligó suelta (/) Largó cruzado Dividendos: HELLO CHAMP $ 2,05 y 1,20. Jet Risk $ 1,95. EXACTA $ 605,00. TRIFECTA $ 18.880,00. DOBLE: a ganador $ 545,00, a placé $ 700,00. TRIPLO $ 1.630,00. PICK 4 POZO MAX $ 39.215,00.No Corrió: (9) Grand Roy. Tiempo: 57s79c. Cuidador: J.L.Rivollier. Stud: San Diego (s.fe). El ganador de 3 años es hijo de Horse Greeley y Hello Dear NOVENA CARRERA- 2000 METROSPremio: Clásico Irineo Leguisamo (l) - L Pag. Dist. 1 SUPER INTER, 60, F.L.Gonçalves (4) 2 Eritrean, 60, S.Barrionuevo (3) 4,10 1/2 cpo 3 Maret, 60, W.Pereyra (2) 5,70 7 cps 4 Jenofonte Stark, 60, B.Enrique (1) 8,15 6 cps 5 Que Vision, 60, G.Bellocq (5) 18,70 14 cps - - - Dividendos: SUPER INTER $ 1,25. EXACTA $ 280,00. TRIFECTA $ 675,00. DOBLE: a ganador $ 225,00, a placé $ 240,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'59s91c. Cuidador: N.Martin Ferro. Stud: Disco Eterno. El ganador de 4 años es hijo de Super Saver y Intermitencia DECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 FAMOSA SAR, 57, F.L.Gonçalves (2) 2 Dothraki, 53, L.Brigas (1) 3,30 2 cps 3 Fragata Milagrosa, 55, R.Bascuñan (5) 2,40 8 cps 4 Pontinia, 57, E.Torres (4) 11,20 2 1/2 cps 5 Bakery, 57, M.Valle (3) 11,95 2 1/2 cps 6* Mal Anotada, 57, L.Balmaceda (7) 10,00 24 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: FAMOSA SAR $ 2,45 y 1,45. Dothraki $ 2,25. EXACTA $ 790,00. TRIFECTA $ 1.910,00. DOBLE: a ganador $ 180,00, a placé $ 135,00. TRIPLO $ 1.000,00. PICK 4 $ 4.920,00.No Corrió: (6) Te Vi Volar. Tiempo: 56s99c. Cuidador: M.A.Goicoechea. Stud: Don Orlando. La ganadora de 5 años es hija de Sardinero y Famed Girl UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 STAR PERICO, 57, A.Cabrera (6) 2 Lord Commander, 57, B.Enrique (9) 3,55 1 cpo 3 Morritos Freude, 57, E.Torres (4) 15,20 2 cps 4 Blocked Truth, 57, F.Menendez (10) 10,50 1/2 cpo 5 Abellardo, 54, R.Villegas (3) 4,80 4 cps 6 Emotions Forever, 53, L.Paiz (11) 8,45 1 1/2 cpo 7 El Caminador, 53, J.Flores (2) 30,80 2 cps 8 Who Cares, 57, U.Chaves (8) 6,55 4 cps 9 Iron Prince, 57, G.Bellocq (7) 71,30 4 cps ú* El Gran Compadre, 53, A.Allois (5) 53,40 22 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: STAR PERICO $ 3,20, 1,60 y 1,20. Lord Commander $ 1,60 y 1,40. Morritos Freude $ 1,85. IMPERFECTA $ 555,00. CUATRIFECTA $ 30.485,00. DOBLE: a ganador $ 695,00, a placé $ 110,00.No Corrió: (1) Don Laurel. Tiempo: 1'11s61c. Cuidador: J.O.Fonseca. Stud: Humilde Sueño (l.pta). El ganador de 6 años es hijo de Star Runner y Bubusela DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 IMPACTOR, 57, J.Villagra (5) 2 Dunkerque, 57, B.Enrique (2) 3,25 4 cps 3 Soy Alunado, 57, E.Torres (6) 11,65 3 cps 4 Soy Buscado, 57, L.Balmaceda (13) 5,65 1 1/2 cpo 5 Bermello, 57, K.Banegas (14) 32,90 1 1/2 cpo 6 Verso Bonito, 57, E.Ortega P. (12) 7,95 cza 7 Valiente Emperor, 57, D.E.Arias (8) 34,85 5 cps 8 Doctor Navarro, 57, R.M.Torres (1) 57,00 pzo 9 Baker Man, 54, D.Lencinas (3) 12,35 4 cps 10 Irish Garden, 55, E.Candia G. (11) 9,65 pzo 11 Ojo Dubai, 57, A.Coronel E. (9) 52,65 5 cps 12* Rey Star, 53, A.Allois (4) 78,85 12 cps ú Brentano Prize, 57, P.Carrizo (10) 30,05 3/4 cpo - - - - - (*) Largó frío Dividendos: IMPACTOR $ 2,75, 1,55 y 1,35. Dunkerque $ 1,65 y 1,35. Soy Alunado $ 2,15. IMPERFECTA $ 930,00. CUATRIFECTA $ 27.000,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 1.340,00, a placé $ 310,00. TRIPLO $ 7.210,00. PICK 4 $ 7.450,00.No Corrió: (7) Mexican In Bombay. Tiempo: 1'10s44c. Cuidador: M.A.Cafere. Stud: J. C. V. (s.fe). 