DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 JOY BENZ, 53, F.Gimenez (13) 2 Sahara Girl, 57, S.Piliero (12) 11,15 4 cps 3 Seek The Fame, 57, A.Coronel E. (3) 9,35 3/4 cpo 4 Abs Less, 57, E.Recuero (10) 64,35 1 1/2 cpo 5 Charlotte Flame, 57, M.La Palma (6) 18,95 1 1/2 cpo 6 Amarula Gold, 57, A.Paez (9) 5,75 2 cps 7 Ecclesiastical, 53, A.B.Valdez (1) 24,35 1/2 cpo 8 High Rate, 57, M.R.Nuñez (5) 8,85 1/2 cpo 9 Beauty Is, 53, G.Tempesti V. (4) 57,30 1 cpo 10* Blanquita, 53, A.Allois (7) 45,75 1 1/2 cpo 11 Eudemonia, 55, R.R.Barrueco (8) 11,55 1 1/2 cpo úX Ateleta, 55, E.Torres (11) 35,65 3/4 cpo - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío

Dividendos: JOY BENZ $ 1,55, 1,20 y 1,10. Sahara Girl $ 2,15 y 1,10. Seek The Fame $ 1,10. IMPERFECTA $ 1.690,00. CUATRIFECTA $ 224.200,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 32.420,00, a placé $ 18.110,00. TRUIPLO $ 250.000,00. PICK 4 $ 457.140,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 596.181,00 , con 5 aciertos $ 4.730,00.No Corrió: (2) Guazza Say. Tiempo: 1'11s63c. Cuidador: J.L.Rivollier. Stud: El Filete. La ganadora de 5 años es hija de Fortify y Benedicta Inc

