MORE THAN YOU , 57, Jorge Peralta

SEGUNDA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 GOLOVKIN, 57, R.R.Barrueco (3) 2 Blooming Genius, 57, E.Martinez (6) 8,10 3/4 cpo 3 Scottrade, 57, Jorge Peralta (7) 15,65 1 1/2 cpo 4 Indio Expressive, 57, B.Enrique (4) 4,10 1 1/2 cpo 5 Paellador, 54, J.Paoloni (1) 5,10 1/2 cpo 5 Caudillo Riojano, 57, G.Borda (5) 7,90 9 cps ú* Charly Song, 57, K.Banegas (2) 5,60 s.a. - - - - - (*) Cruzó al tranco

Dividendos: GOLOVKIN $ 2,15 y 2,45. Blooming Genius $ 3,15. IMPERFECTA $ 1.190,00. CUATRIFECTA $ 28.057,50. DOBLE: a ganador $ 1.760,00, a placé $ 975,00.No Corrió: (8) El Calamar. Tiempo: 56s36c. Cuidador: R.C.Gutierrez. Stud: Blaze - Hue. El ganador de 5 años es hijo de Señor Candy y Croata Blaz TERCERA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 ALVEAR DE CUYO, 57, J.Villagra (6) 2 Katpulat, 57, R.M.Torres (1) 8,85 4 cps 3 Il Fantino, 57, R.R.Barrueco (3) 26,70 5 cps 4 Juan Filoso, 57, B.Enrique (4) 4,85 hco 5* Amiguito Todo Beauty, 57, K.Banegas (5) 4,50 2 1/2 cps 6 Hulk, 57, F.Coria (2) 8,30 4 cps ú Ultra Orpen, 53, M.Alfaro (7) 63,85 4 cps - - - - - (*) Largó cruzado Dividendos: ALVEAR DE CUYO $ 1,45 y 1,30. Katpulat $ 1,85. EXACTA $ 1.465,00. TRIFECTA $ 10.305,00. DOBLE: a ganador $ 365,00, a placé $ 1.730,00. Corrieron todos. Tiempo: 56s42c. Cuidador: M.A.Cafere. Stud: J. C. V. (s.fe). El ganador de 4 años es hijo de Angiolo y Home Life CUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 CLARA EMPER, 53, F.J.Lavigna (5) 2 Linda Rimout, 57, Jorge Peralta (8) 2,60 1 1/2 cpo 3 Vereda Florida, 57, A.Paez (7) 8,60 1 cpo 4 Tennessee Rye, 57, M.Aserito (4) 8,15 1 cpo 5 Sister Moonshine, 57, S.Piliero (10) 4,05 1 1/2 cpo 6 Llama Hera, 55, E.Candia G. (3) 0,00 1 1/2 cpo 7* Success Always, 53, G.Tempesti V. (9) 8,50 2 1/2 cps 8 Aneesa, 57, R.R.Barrueco (6) 30,50 5 cps ú Valsa Bina, 57, P.Carrizo (1) 25,50 8 cps - - - - - (*) Indócil en los partidores Dividendos: CLARA EMPER $ 12,15, 6,60 y 1,90. Linda Rimout $ 1,75 y 1,15. Vereda Florida $ 1,30. IMPERFECTA ú $ 2.855,00. CUATRIFECTA $ 139.902,50. DOBLE: a ganador $ 8.210,00, a placé $ 110,00. PICK POZO MAX $ 324.500,00.No Corrió: (2) Gaucha Lujanera. Tiempo: 1'10s84c. Cuidador: D.D.Nieva. Stud: C. La Josefina. La ganadora de 7 años es hija de Claro Oscuro y Llamativa Emper QUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 EMBOTELLAMIENTO, 57, F.Coria (2) 2 Bien Empilchado, 57, P.Carrizo (6) 2,90 1/2 cza 3* Inter You, 54, D.Lencinas (3) 47,90 3 cps 4 Rolling Stones, 57, K.Banegas (1) 5,45 2 cps 5 Lindo Rye, 53, G.Tempesti V. (4) 15,20 5 cps 6 Celtics, 57, J.Oger (5) 10,45 16 cps - - - - - (*) Dist. molestó Dividendos: EMBOTELLAMIENTO $ 1,45 y 1,10. Bien Empilchado $ 1,10. EXACTA $ 315,00. TRIFECTA $ 5.425,00. DOBLE: a ganador $ 1.940,00, a placé $ 1.850,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s8c. Cuidador: J.I.Etchechoury. Stud: Rubio B.. El ganador de 5 años es hijo de Violence y Embrasement SEXTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 MARQUISA, 57, R.Alzamendi (3) 2 Que Burgundia, 57, E.Torres (1) 5,10 3/4 cpo 3 High Rate, 57, M.R.Nuñez (2) 9,50 1/2 cpo 4 Karinas Dream, 57, S.Piliero (8) 17,55 3/4 cpo 5 Prendele Bala, 57, A.Paez (4) 14,95 3 cps 6 Alta Rusa, 57, A.Giorgis (6) 31,80 1/2 cpo 7 Pequeña Maby, 57, M.Gonzalez (9) 3,85 5 cps 8 Turca Life, 57, F.Correa (7) 58,00 8 cps ú Bella Melodia, 57, J.Leonardo (5) 11,95 cza - - - Dividendos: MARQUISA $ 1,70, 1,10 y 1,10. Que Burgundia $ 1,40 y 1,10. High Rate $ 1,10. IMPERFECTA $ 435,00. CUATRIFECTA $ 7.012,50. DOBLE: a ganador $ 230,00, a placé $ 165,00. TRIPLO $ 7.840,00. PICK 4 $ 21.975,00. Corrieron todos. Tiempo: 58s39c. Cuidador: P.F.Paganti. Stud: Hs. La Argentina (az). La ganadora de 5 años es hija de Master Of Hounds y Bakarai SEPTIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 GAMBERI, 57, W.Pereyra (2) 2 Jump Higher, 57, M.Valle (1) 3,10 4 cps 3 Chickasaw, 57, W.Moreyra (5) 6,50 2 cps 4 Il Fatto, 54, R.Villegas (3) 4,55 3 cps 5 Jugador De Cartas, 57, J.Noriega (4) 8,15 7 cps - - - Dividendos: GAMBERI $ 1,70. EXACTA $ 325,00. TRIFECTA $ 1.510,00. DOBLE: a ganador $ 375,00, a placé $ 200,00. 5 Y 6 POZO MAX: con 6 aciertos $ 270.610,00, con 5 aciertos $ 740,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'21s45c. Cuidador: L.R.Cerutti. Stud: Salvador De Puertos. El ganador de 5 años es hijo de Zensational y Gazpacha OCTAVA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1* DESA CAT, 57, F.Coria (6) 2X Minowil, 57, K.Banegas (3) 8,70 2 1/2 cps 3 Sweet Prize, 57, R.Bascuñan (1) 8,35 1/2 cpo 4 Idolo Pampeano, 57, B.Enrique (8) 5,05 1 1/2 cpo 5+ For Ever Paz, 57, D.R.Gomez (5) 4,30 3/4 cpo 6** Vasco El Doctor, 54, R.Villegas (7) 8,95 pzo 7 Gorilon, 54, L.Garcia (2) 16,30 1/2 cpo 8 Not Alone, 57, G.Saez (9) 29,70 10 cps ú Persian Rye, 53, L.Brigas (4) 4,15 1 1/2 cpo - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó frío (+) Ligó suelta (**) Largó cruzado Dividendos: DESA CAT $ 4,05, 2,40 y 1,60. Minowil $ 7,50 y 2,65. Sweet Prize $ 2,80. IMPERFECTA $ 3.350,00. CUATRIFECTA $ 57.537,50. DOBLE: a ganador $ 795,00, a placé $ 410,00. TRIPLO $ 1.970,00. PICK 4 POZO MAX $ 5.180,00. Corrieron todos. Tiempo: 57s63c. Cuidador: C.L.Ferrero. Stud: Rufino Y Margarita. El ganador de 6 años es hijo de Captivating Cat y Desablack NOVENA CARRERA- 1200 METROSPremio: Especial Gay Hermit Pag. Dist. 1 VIDA AMOROSA, 54, K.Banegas (3b) 2 Emperor Wine, 56, Jorge Peralta (5) 7,85 2 1/2 cps 3 Le Vrai, 56, B.Enrique (1) 2,35 1/2 cpo 4 La Clota, 54, G.Borda (4) 2,05 hco 5 Free Security, 56, W.Pereyra (2) 6,25 1 1/2 cpo 6 La Feliz, 54, E.G.Ortega T. (3) 4,95 10 cps ú Traicionero, 56, M.Valle (3a) 4,95 3 cps - - - Dividendos: VIDA AMOROSA $ 4,95. EXACTA $ 4.110,00. TRIFECTA $ 10.580,00. DOBLE: a ganador $ 3.350,00, a placé $ 915,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'9s79c. Cuidador: M.A.Degregorio. Stud: Nord. La ganadora de 3 años es hija de Safety Check y Vida Perfecta DECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 HATZIK, 56, B.Enrique (1) 2 Hello Champ, 56, F.Coria (7) 3,45 3 cps 3 Full Of Tears, 53, D.Lencinas (4) 6,55 2 cps 4 Anteco, 56, A.Marinhas (6) 13,85 5 cps 5 Chinesco, 56, Jorge Peralta (2) 5,65 15 cps ú* Cerrito Piñon, 56, S.Piliero (5) 5,30 - - - - - (*) Rodó Dividendos: HATZIK $ 1,90 y 1,25. Hello Champ $ 1,65. EXACTA $ 785,00. TRIFECTA $ 3.165,00. DOBLE: a ganador $ 1.885,00, a placé $ 1.335,00. TRIPLO $ 19.610,00. PICK 4 $ 50.135,00.No Corrió: (3) Distant Blue. Tiempo: 55s82c. Cuidador: J.I.Etchechoury. Stud: Rubio B.. El ganador de 3 años es hijo de Lizard Island y Humorista UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 GALAN DE BARRIO, 56, L.Balmaceda (8) 2 Claro Silvestre, 56, R.M.Torres (5) 20,80 4 cps 3 Don Cohete, 56, K.Banegas (2) 4,40 1 cpo 4 Soleil Star, 57, L.Tello E. (4) 17,45 3/4 cpo 5 Calipso Mad, 57, M.Aserito (6) 10,50 5 cps 6 South War, 56, P.Carrizo (1) 34,00 2 cps 7 Strong Action, 56, L.Noriega (7) 5,25 4 cps 8 Sanfer, 56, F.Correa (9) 25,55 9 cps ú Hidden Mauricio, 56, A.I.Romay (3) 2,50 6 cps - - - Dividendos: GALAN DE BARRIO $ 4,40, 3,30 y 1,10. Claro Silvestre $ 7,50 y 1,75. Don Cohete $ 1,10. IMPERFECTA $ 6.670,00. CUATRIFECTA $ 107.557,50 DOBLE: a ganador $ 775,00, a placé $ 1.495,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s48c. Cuidador: C.R.Lombardo. Stud: Los Iii Hermanos (az). El ganador de 3 años es hijo de Galan De Cine y Maze DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 LOVELY TOUCH, 57, E.Recuero (9) 2 Miss Windsor, 57, A.Paez (4) 4,35 1 cpo 3 Xassarina, 57, P.Carrizo (7) 4,85 1 1/2 cpo 4 Doña Esmeralda, 57, W.Moreyra (8) 1,80 1 cpo 5 Valentra, 53, G.Calderon (1) 6,80 3 cps 6 Buena Habladora, 54, A.Allois (2) 36,50 9 cps 7* Guaina Noble, 57, L.Noriega (3) 23,80 7 cps ú Amiguita Mechi, 55, E.Candia G. (5) 20,75 1 cpo - - - - - (*) Largó frío Dividendos: LOVELY TOUCH $ 6,95 y 3,15. Miss Windsor $ 3,30. IMPERFECTA $ 5.100,00. CUATRIFECTA $ 45.000,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 7.110,00, a placé $ 1.070,00. TRIPLO $ 13.920,00. PICK 4 $ 176.470,00.No Corrió: (6) Alyaana. Tiempo: 1'24s17c. Cuidador: M.A.Arguello. Stud: Raul Y Rosa. La ganadora de 4 años es hija de War Command y Limusin. RECAUDACIÓN: $ 59.971.109,80.. GALAN DE BARRIO. Claro Silvestre. Don Cohete. IMPERFECTA. CUATRIFECTA HATZIK. Hello Champ. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. 