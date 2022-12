Resultados de las carreras de ayer en Palermo

My First Queen , 54, L.Brigas

DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 EL BUEN ALAZAN, 57, W.Pereyra (1) 2 Argos Class, 57, P.Carrizo (12) 7,65 6 cps 3 Astros, 57, F.L.Gonçalves (2) 2,20 3 cps 4 Poderoso Emperor, 57, B.Enrique (7) 5,60 3 cps 5* Edipo Rey, 53, L.Recuero (9) 15,75 2 cps 6X Beauty And The Beast, 57, K.Banegas (10) 10,15 3/4 cpo 7 Fragata Milagrosa, 52, L.Brigas (6) 12,90 2 cps 8+ Mimosona, 57, R.R.Barrueco (8) 29,80 1 1/2 cpo 9 Fortaleza Key, 57, L.Vai (4) 8,30 7 cps 10 Evo Furioso, 53, G.Tempesti V. (5) 66,75 1/2 cpo 11 Who Cares, 54, U.Chaves (3) 36,05 3 cps ú Ve Nabokov, 57, R.M.Torres (11) 47,10 3/4 cpo - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado (+) Largó cruzado

DECIMOTERCERA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 MARTIGNAC, 57, P.Carrizo (4) 2 Baby Groot, 57, J.M.Sanchez (2) 24,35 3 cps 3 Buen Giorno, 54, L.Brigas (1) 2,70 1 cpo 4 Primogenito D`oro, 54, R.Padilla B. (3) 3,10 6 cps 6 Furioso Negro, 57, G.Borda (5) 6,50 9 cps ú Master Tango, 57, R.R.Barrueco (6) 11,40 14 cps - - - Dividendos: MARTIGNAC $ 2,35 y 1,40. Baby Groot $ 5,20. EXACTA $ 6.310,00. TRIFECTA $ 19.060,00. DOBLE: a ganador $ 2.395,00, a placé $ 3.770,00. Corrieron todos. Tiempo: 2'4s48c. Cuidador: M.A.Diaz. Stud: Los Vascos (mza). El ganador de 4 años es hijo de Master Of Hounds y Brussels DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 EL NAIFE, 57, R.Bascuñan (4) 2 Golovkin, 57, R.R.Barrueco (8) 2,85 1 cpo 3 Andblack, 54, R.Villegas (10) 15,35 2 cps 4 Bolt Cat, 53, L.Brigas (9) 7,50 3/4 cpo 5 Vos Decis, 55, B.Enrique (3) 4,00 2 1/2 cps 6 Bio Modesto, 57, E.G.Ortega T. (13) 3,95 1 1/2 cpo 7* Abaco Moon, 55, F.Coria (12) 18,30 3 cps 8 Dulok, 57, F.L.Gonçalves (1) 11,90 7 cps 9X Forza Indio, 54, J.Espinoza (6) 36,15 9 cps ú+ Gracias Steve, 57, L.Tello E. (7) 31,90 10 cps - - - - - (*) Largó retrasado (X) Ligó suelta (+) Largó cruzado Dividendos: EL NAIFE $ 6,85, 3,50 y 1,85. Golovkin $ 2,05 y 1,40. Bolt Cat $ 2,00. EXACTA $ 2.975,00. TRIFECTA $ 16.995,00. DOBLE: a ganador $ 1.590,00, a placé $ 230,00. TRIPLO $16.435,00. PICK 4 $ 250.000,00.No corrieron: (2) Aliento Final, (5) El Celebrado y (11) Señor Coco. Tiempo: 1'11s18c. Cuidador: M.A.Arce. Stud: Cande Granate (lp). El ganador de 5 años es hijo de Suggestive Boy y La Contrera DECIMOQUINTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 POSIDONIA, 56, F.L.Gonçalves (8) 2 Over The Moon, 56, M.Valle (6) 1,95 3 cps 3 Gran Ranita, 56, B.Enrique (1) 6,80 hco 4 Twin Serenade, 53, L.Brigas (6a) 1,95 1 1/2 cpo 5 Blossom Girl, 53, J.Paoloni (10) 10,70 pzo 6 Luna Sabandija, 56, J.Noriega (4) 14,90 4 cps 7 Aluen, 56, R.R.Barrueco (2) 59,75 1/2 cpo 8 Kari Seattle, 56, R.Bascuñan (5) 25,50 5 cps 9 Buraq, 56, M.Aserito (9) 10,60 2 1/2 cps ú Targaryen, 56, W.Moreyra (3) 7,20 3 cps - - - Dividendos: POSIDONIA $ 3,40, 2,05 y 1,10. Over The Moon $ 1,45 y 1,10. Gran Ranita $ 1,10. IMPERFECTA $ 335,00. CUATRIFECTA $ 7.352,50. DOBLE: a ganador $ 1.565,00, a placé $ 205,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 1.267.300,00, con 5 aciertos $ 4.710,00.No corrieron: (7) Rabab y (11) Solidaria De Mas. Tiempo: 58s39c. Cuidador: S.L.Carezzana. Stud: Don Aldo (vm). La ganadora de 3 años es hija de Manipulator y Petrova DECIMOSEXTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1* CHIFLON, 57, I.Monasterolo (9) 2 Burnaby, 57, B.Enrique (2) 4,75 5 cps 3X Largo, 57, F.L.Gonçalves (6) 3,60 2 cps 4 Warrand, 54, U.Chaves (3) 30,15 cza 5+ Cali Hero, 57, W.Pereyra (10) 5,00 1 1/2 cpo 6 Angiolado, 57, W.Moreyra (12) 6,20 pzo 7 El Aludido, 57, Jorge Peralta (1) 11,15 hco 8** Super Ette, 57, K.Banegas (8) 4,70 5 cps 9/ Vive Account, 57, R.M.Torres (11) 37,65 5 cps 10 Un Viaje, 57, A.I.Romay (7) 31,20 5 cps ú/ Huang, 54, J.Paoloni (4) 22,00 3 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta (+) Largó cruzado (**) Ligó suelta (/) Largó cruzado (/) Ligó suelta Dividendos: CHIFLON $ 9,45, 4,85 y 4,70. Burnaby $ 2,50 y 1,90. Largo $ 1,95. IMPERFECTA $ 7.670,00. CUATRIFECTA $ 202.790,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 5.610,00, a placé $ 630,00. TRIPLO $ 33.600,00. PICK 4 $ 107.030,00. No Corrió: (5) Filpool. Tiempo: 56s96c. Cuidador: E.C.Bustos. Stud: Doña Julia (rº). El ganador de 4 años es hijo de Interdetto y Me Gust. RECAUDACIÓN: Venta Palermo $ 82.338.910,00. Venta Exterior $ 7.848.94,00. Promedio $ 5.636.725. TOTAL: $ 90.187.604,80..

