Resultados de las carreras de ayer en Palermo

UNDECIMA CARRERA- 900 METROS Pag. Dist. 1 INDI CAL, 55, Jorge Peralta (6) 2 Humorada Halo, 55, J.Paoloni (8) 4,55 1 cpo 3 Gherardini, 55, W.Pereyra (2) 3,30 2 cps 4 Mirta E-dubai, 55, B.Enrique (7) 3,85 5 cps 5* Rylane, 55, F.Coria (4) 10,40 7 cps 6 Malefica Cat, 55, P.Carrizo (1) 18,15 cza - - - - - (*) Largó frío

Dividendos: INDI CAL $ 2,15 y 1,25. Humorada Halo $ 2,25. EXACTA $ 1.130,00. TRIFECTA $ 3.150,00. DOBLE: a ganador $ 775,00, a placé $ 335,00.No corrieron: (3) L`amalia y (5) Fruit Vision. Tiempo: 50s3c. Cuidador: M.J.Muñiz. Stud: Los Agustines (tan). La ganadora de 2 años es hija de Emperor Richard y Indiana Cat DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 CHE ATORRANTA, 56, W.Pereyra (5) 2 My Song, 56, F.L.Gonçalves (1) 4,70 4 cps 3 La Lucarda, 56, M.Valle (6) 4,30 1 1/2 cpo 4 Royal Joy, 56, E.Ortega P. (9) 8,75 10 cps 5 Portal Dame, 56, R.R.Barrueco (10) 12,20 3/4 cpo 6 Muero Por Boss, 53, J.Espinoza (11) 21,00 1/2 cpo 7* Mme Alma, 56, R.Alzamendi (3) 22,65 1 cpo 8 Santa Pasion, 56, G.Bonasola (4) 26,95 3 cps 9 Imagine Girl, 53, A.Allois (8) 90,15 5 cps 10 Elena De Asturias, 56, M.J.Lopez (2) 12,65 2 cps úX Niña Say, 56, R.Frias (7) 81,50 28 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Cruzó al tranco Dividendos: CHE ATORRANTA $ 1,90, 1,70 y 1,20. My Song $ 1,85 y 1,25. La Lucarda $ 1,45. IMPERFECTA $ 525,00. CUATRIFECTA $ 3.252,50. DOBLE: a ganador $ 435,00, a placé $ 190,00. PICK 4 $ 128.570,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'21s54c. Cuidador: R.Pellegatta. Stud: Chemeco (r.iv). La ganadora de 3 años es hija de Greenspring y Sunday`s Edition DECIMOTERCERA CARRERA- 2500 METROSPremio: Clásico Ayacucho (g3) - GRUPO III Pag. Dist. 1 BALSAMIC, 60, W.Moreyra (2) 2 Galan Gales, 60, J.Villagra (3) 2,15 hco 3 Heat Miami, 60, B.Enrique (1) 6,35 5 cps 4 Sarpado Spring, 59, G.Borda (4) 7,35 1 cpo - - - Dividendos: BALSAMIC $ 1,55. EXACTA $ 215,00. TRIFECTA $ 525,00. DOBLE: a ganador $ 550,00, a placé $ 125,00. Corrieron todos. Tiempo: 2'34s22c. Cuidador: R.A.Gonzalez. Stud: S. De B.. El ganador de 6 años es hijo de Equal Stripes y Bambali DECIMOCUARTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 ESTOY PENSANDO EN TI, 56, E.Ortega P. (6) 2 Amiguita Gina, 56, W.Pereyra (5) 13,15 2 cps 3 Sandy Sea, 56, F.L.Gonçalves (7) 4,90 2 1/2 cps 4 Margret, 56, A.Giannetti (1) 6,05 3/4 cpo 5 Chispyta, 56, J.Noriega (2) 1,60 3 cps 6 Sirani, 56, Jorge Peralta (4) 16,50 7 cps ú* Helena Rochette, 56, A.I.Romay (3) 27,30 28 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: ESTOY PENSANDO EN TI $ 4,40 y 3,85. Amiguita Gina $ 5,35. EXACTA $ 5.415,00. TRIFECTA $ 22.560,00. DOBLE: a ganador $ 565,00, a placé $ 390,00. TRIPLO $ 3.560,00. PICK 4 $ 6.770,00.No Corrió: (8) Diva Misteriosa. Tiempo: 1'21s37c. Cuidador: N.A.Gaitan. Stud: Los Patrios. La ganadora de 3 años es hija de Il Campione y Peperoncina DECIMOQUINTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 FUNKEIRO, 54, J.Baigorria (7) 2 Il Volo, 54, U.Chaves (12) 2,50 cza 3 Ponde Man, 53, F.Caceres (4) 11,55 2 cps 4 Dato Hunter, 54, A.Allois (8) 7,30 4 cps 5 Gato Iluminado, 57, F.L.Gonçalves (10) 3,40 1 1/2 cpo 6 Driftwood, 57, K.Banegas (1) 7,85 1 1/2 cpo 7 Debit Card, 57, S.Barrionuevo (6) 13,80 1 cpo 8 Atracuore, 55, P.Carrizo (5) 34,40 2 cps 9 Ciudadano Popular, 53, A.B.Valdez (2) 17,65 10 cps ú* Jupino, 57, S.Piliero (9) 36,90 s.a. - - - - - (*) Largó al rato Dividendos: FUNKEIRO $ 5,90, 1,95 y 1,30. Il Volo $ 1,40 y 1,10. Ponde Man $ 1,40. IMPERFECTA $ 1.025,00. CUATRIFECTA $ 25.882,50. DOBLE: a ganador $ 1.935,00, a placé $ 195,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 312.085,00, con 5 aciertos $ 3.400,00.No corrieron: (3) Disco Glorioso y (11) Don Tio. Tiempo: 1'37s45c. Cuidador: E.Lupori. Stud: Soy Tu Sangre Mi Viejo (az). El ganador de 5 años es hijo de Aerosol y Funk Girl DECIMOSEXTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 CANDY GALAXY, 57, C.Velazquez (13) 2 Machitos Never Ever, 57, B.Enrique (6) 10,15 2 cps 3* Liberty Hill, 57, W.Moreyra (8) 18,85 3/4 cpo 4 Sardula Fy, 57, E.Ortega P. (10) 2,20 1 cpo 5 Sweet Lot, 57, F.L.Gonçalves (9) 6,10 1 cpo 6X Reina Sin Trono, 53, F.Caceres (14) 20,50 cza 7 Mar Y Sierra, 57, A.Giorgis (3) 11,45 cza 8 Srta. Aymara, 53, F.J.Lavigna (12) 19,45 3 cps 9 En Alta, 54, J.Paoloni (2) 20,30 1/2 cpo 10 Danzawi, 57, R.R.Barrueco (5) 14,60 3/4 cpo 11+ Sarah Friend, 57, P.Carrizo (7) 32,50 1/2 cpo 12 Soberbia Johana, 57, F.Menendez (15) 34,65 1 1/2 cpo 13 Maximina Erom, 54, J.Yalet (h) (1) 41,50 3 cps ú Mattinata, 53, T.Baez (11) 30,25 8 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó frío (+) Largó cruzado Dividendos: CANDY GALAXY $ 4,95, 2,95 y 3,50. Machitos Never Ever $ 5,90 y 3,85. Liberty Hill $ 4,05. IMPERFECTA $ 6.130,00. CUATRIFECTA $ 239.175,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 6.400,00, a placé $ 1.590,00. TRIPLO $ 58.820,00. PICK 4 $ 154.540,00.No Corrió: (4) Tia Gata. 