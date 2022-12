Resultados de las carreras de ayer en Palermo

More Than Magic , 57, A.Cabrera

SEGUNDA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 PAMPERO CALL, 57, K.Banegas (9) 2 J Be Jeep, 57, W.Moreyra (11) 3,90 cza 3 El Bendicion Sant, 57, J.Medina (8) 4,45 cza 4 Land Recon, 53, T.Baez (1) 37,60 1/2 cpo 5 Amiguito Malevo, 57, E.Ortega P. (5) 11,35 3 cps 6 Golpe Duro, 57, B.Enrique (6) 9,05 3 cps 7 My Armando, 54, J.Yalet (h) (12) 26,10 2 1/2 cps 8 Brujo Emper, 54, A.Allois (2) 23,45 1/2 cpo 9 Morritos Freude, 55, E.Torres (10) 7,65 pzo 10 Withoutme, 57, G.Parma (4) 3,85 3/4 cpo ú London Town, 57, C.Velazquez (7) 10,45 2 cps - - - Dividendos: PAMPERO CALL $ 8,00, 3,25 y 1,60. J Be Jeep $ 3,25 y 1,55. El Bendicion Sant $ 1,10. IMPERFECTA $ 1.275,00. CUATRIFECTA $ 158.472,50. DOBLE: a ganador $ 1.025,00, a placé $ 135,00.No Corrió: (3) Guess Rimout. Tiempo: 1'9s57c. Cuidador: M.A.Degregorio. Stud: St. Vascos Pampas (sr). El ganador de 5 años es hijo de Quick Call y Mama Ce TERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 REY DEL TOCO, 57, Jorge Peralta (7) 2 Older Brother, 57, L.Noriega (1) 9,50 1 cpo 3 Labriego Paradiso, 54, A.Allois (3) 2,20 1/2 cpo 4 Zamacuco, 57, R.R.Barrueco (4) 8,35 2 cps 5 Son Of Daddy, 53, G.Calderon (9) 7,95 2 cps 6 Alegre Rich, 57, R.Bascuñan (5) 4,55 2 cps 7 Do The Mast, 57, K.Banegas (8) 20,00 3 cps 8 Expressive Kafu, 57, E.G.Ortega T. (6) 13,20 4 cps ú Blond Boy, 57, S.Barrionuevo (2) 74,20 3 cps - - - Dividendos: REY DEL TOCO $ 4,25, 3,15 y 1,10. Older Brother $ 4,55 y 1,25. Labriego Paradiso $ 1,10. EXACTA $ 4.010,00. TRIFECTA $ 19.685,00. DOBLE: a ganador $ 4.070,00, a placé $ 2.545,00. Corrieron todos. Tiempo: 0s0c. Cuidador: D.L.Nozza. Stud: Don Quique (az). El ganador de 4 años es hijo de Es Richard y Tocomsono CUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 EL CERTERO, 57, L.Noriega (2) 2* No Te Enoja, 57, R.Alzamendi (1) 10,75 4 cps 3X L`oriental, 54, J.R.Benitez V. (11) 14,05 emp. 4+ River Plei, 54, A.Allois (10) 17,00 v.m. 5** Shark Hunter, 57, K.Banegas (12) 2,75 cza 6/ Gringo Wack, 57, B.Enrique (6) 9,25 8 cps 7 Art Song, 55, R.Bascuñan (5) 11,00 1 1/2 cpo 8 Tinto De Honor, 57, G.Bellocq (4) 29,65 5 cps 9 Equal Frances, 54, L.Brigas (8) 56,10 18 cps 10 Ñancuñan, 53, D.Lencinas (7) 68,40 4 cps ú Sr. Jos, 57, C.Velazquez (9) 44,65 1 cpo - - - - - (*) Dist. molestó (X) Ligó suelta (+) Largó retrasado (**) Largó cruzado (/) Distanciado de oficio Dividendos: EL CERTERO $ 1,90, 1,35 y 1,20. No Te Enoja $ 4,55 y 2,60. L' Oriental $ 1,55. IMPERFECTA $ 1.620,00. CUATRIFECTA $ 55.265,00. DOBLE: a ganador $ 1.065,00, a placé $ 2.365,00. PICK 4 POZO MAX $ 51.090,00.No Corrió: (3) Lenovinche. Tiempo: 56s2c. Cuidador: E.N.Ferrero. Stud: St. El Carancho (sr). El ganador de 5 años es hijo de El Copado y La Indudable QUINTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1* MALA MIA, 57, G.Borda (3) 2 Mandy Cat, 53, A.B.Valdez (1) 8,90 cza 3X Joy Bee, 57, K.Banegas (8) 4,70 3 cps 4+ Reina For Sale, 57, L.Noriega (9) 19,60 cza 5** Mimosona, 55, R.R.Barrueco (7) 23,75 1 1/2 cpo 6/ Morena Sar, 57, W.Moreyra (10) 5,10 1/2 cpo ú/ Aspera Gota Song, 57, F.Coria (5) 7,30 12 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado (+) Largó cruzado (**) Ligó suelta (/) Largó cruzado (/) Ligó suelta Dividendos: MALA MIA $ 1,55 y 1,25. Mandy Cat $ 1,75. EXACTA $ 820,00. TRIFECTA $ 2.460,00. DOBLE: a ganador $ 320,00, a placé $ 325,00.No corrieron: (2) Fragata Milagrosa, (4) Whistler y (6) Kate Most. Tiempo: 56s42c. Cuidador: H.R.Pasino. Stud: Dos Pasiones (bv). La ganadora de 5 años es hija de Remote y La Pasina SEXTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 CLOSE YOUR EYES, 55, M.Monte (13) 2 Famosa Girl, 54, A.Allois (3) 72,45 2 cps 3 Valentia Planet, 57, S.Piliero (9) 5,20 1/2 cpo 4 Miss Windsor, 57, A.Paez (14) 4,55 3 cps 5 Xassarina, 57, P.Carrizo (4) 5,15 pzo 6 Corrochosa, 53, T.Baez (5) 9,45 2 1/2 cps 7 Grace Stripes, 57, A.I.Romay (11) 22,05 pzo 8 Dulce Hera, 53, A.B.Valdez (8) 34,35 1 1/2 cpo 9* Loca Copetona, 57, A.Coronel E. (1) 52,65 4 cps 10 No Te La Pierdas, 57, R.Alzamendi (7) 11,40 pzo 11X Erotica San, 57, Jorge Peralta (6) 32,45 1 cpo 12 Quimey Lef, 57, R.M.Torres (10) 26,10 2 1/2 cps ú Roma Bahia, 53, L.Colasso (12) 123,25 10 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Saltó al largar Dividendos: CLOSE YOUR EYES $ 2,40, 2,35 y 1,15. Famosa Girl $ 34,55 y 3,35. Valentia Planet $ 1,10. IMPERFECTA $ 12.695,00. CUATRIFECTA $ 122.860,00. DOBLE: a ganador $ 315,00, a placé $ 1.670,00. TRIPLO $ 935,00. PICK 4 $ 6.485,09.No Corrió: (2) Cultista. Tiempo: 1'10s56c. Cuidador: N.G.Monte. Stud: El Estribo Cba (lp). La ganadora de 4 años es hija de Remote y Blue Filly SEPTIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 AFRICAN TANGO, 56, K.Banegas (5) 2 Camus, 55, M.Monte (6) 19,60 3/4 cpo 3 Sarapo, 56, E.Ortega P. (4) 1,50 1/2 cpo 4 Nagua, 56, F.Coria (7) 12,55 2 1/2 cps 5 Potro De Oro, 56, G.Bonasola (9) 9,10 cza 6 Amor Picante, 56, B.Enrique (2) 9,10 1 cpo 7 El Puntilloso, 53, L.Garcia (3) 60,25 1 1/2 cpo 8 Calipso Mad, 56, S.Piliero (8) 15,55 3/4 cpo ú Mon Lingote, 56, R.Bascuñan (1) 24,60 12 cps - - - Dividendos: AFRICAN TANGIO $ 3,70, 2,15 y 1,30. Camus $ 4,75 y 1,45. Sarapo $ 1,20. EXACTA $ 12.520,00. TRIFECTA $ 22.215,00. DOBLE: a ganador $ 1.195,00, a placé $ 485,00. 5 Y 6 POZO MAX: con 6 aciertos $ 532.560,00, con 5 aciertos $ 3.300,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s31c. Cuidador: M.Iguacel Loeda. Stud: Black Horse. El ganador de 3 años es hijo de Angiolo y Indian Springs OCTAVA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 CHUCK BASS, 53, L.Recuero (1) 2 Brujita Lizardi, 55, P.Carrizo (3) 17,80 pzo 3 Al Batal, 57, J.Leonardo (2) 12,80 cza 4 Aazif, 54, A.Allois (5) 25,90 1/2 cpo 5 Siquta, 57, F.L.Gonçalves (4) 2,80 2 cps 6 Bien Renzo, 57, A.Marinhas (8) 6,50 3 cps 7 Guetary, 53, T.Baez (10) 3,55 hco 8 Blanco Berry, 57, R.Bascuñan (6) 5,35 2 1/2 cps 9 Holling, 57, J.Villagra (9) 13,65 5 cps ú Going Far Away, 53, F.J.Lavigna (7) 31,25 5 cps - - - Dividendos: CHUCK BASS $ 7,05, 4,70 y 4,25. Brujita Lizardi $ 10,25 y 7,10. Al Batal $ 7,40. IMPERFECTA $ 6.030,00. CUATRIFECTA $ 456.919,00 . DOBLE: a ganador $ 2.290,00, a placé $ 3.840,00. TRIPLO $ 8.245,00. PICK 4 POZO MAX $ 25.890,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'22s46c. Cuidador: P.O.Armada. Stud: La Encrucijada. El ganador de 6 años es hijo de Endorsement y Gossip Girl NOVENA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 GRAND SPRING, 57, E.Torres (1) 2 Brujo Santo, 54, L.Brigas (8) 6,60 1 1/2 cpo 3 Fuego Cruzado, 57, A.I.Romay (3) 7,90 2 cps 4 Momento Eterno, 57, O.Alderete (7) 8,90 1/2 cpo 5 Aperseguir, 57, F.Coria (5) 4,05 4 cps 6 Bermello, 57, Jorge Peralta (2) 5,70 4 cps 7 Ecotilla, 57, J.Oger (6) 39,25 2 cps ú* Vitamachi, 57, M.Gonzalez (4) 49,50 s.a. - - - - - (*) Largó retrasado Dividendos: GRAND SPRING $ 1,85 y 1,10. Brujo Santo $ 1,10. EXACTA $ 1.360,00. TRIFECTA $ 5.725,00. DOBLE: a ganador $ 845,00, a placé $ 1,140,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'22s70c. Cuidador: D.R.Suasnabar. Stud: Ta Te Ti. El ganador de 4 años es hijo de Grand Reward y Melody Spring DECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 EL CHISTE KEY, 57, F.Coria (6) 2* Boca Balmy, 54, U.Chaves (2) 9,90 1 cpo 3 Roña Busca, 55, K.Banegas (10) 2,80 1 1/2 cpo 4 Biondi Plus, 54, G.Borda (5) 12,25 2 cps 5 Teen Seattle, 54, S.Arias (9) 32,95 cza 6 Starships, 54, J.Paoloni (12) 26,45 pzo 7X Pleasant Rate, 57, F.L.Gonçalves (7) 8,05 1 1/2 cpo 8+ Media Docena, 55, R.Bascuñan (11a) 8,20 1 cpo 9 Unbridle`s Holly, 52, A.Allois (4) 13,55 1/2 cpo 10 Camp David, 53, L.Brigas (8) 12,15 1 1/2 cpo 11 Most Latino, 57, M.Valle (1) 33,35 11 cps ú Fussy Fil, 57, E.G.Ortega T. (3) 44,25 1 1/2 cpo - - - - - (*) Largó cruzado (X) Largó cruzado (+) Largó frío Dividendos: EL CHISTE KEY $ 3,00, 1,90 y 1,25. Boca Balmy $ 4,25 y 2,55. Roña Busca $ 1,35, IMPERFECTA $ 2.295,00. CUATRIFECTA $ 54.420,00. DOBLE: a ganador $ 865,00, a placé $ 1.055,00. TRIPLO $ 4.750,00. PICK 4 $52.940,00.No Corrió: (11) Kiss With Style. Tiempo: 56s16c. Cuidador: L.A.Muñoz. Stud: La Soñada (sl). El ganador de 6 años es hijo de Key Deputy y Simpatica Cat UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 ETERNA CAMPIONE, 56, F.Arreguy (h) (6) 2 Full Gata, 56, B.Enrique (3) 4,55 1/2 pzo 3* La Feliz, 52, G.Tempesti V. (7) 23,50 2 cps 4 Skylend, 56, G.Borda (4) 3,30 1/2 cpo 5X Carola Si, 56, Jorge Peralta (2) 13,10 1 1/2 cpo 6 Accredited, 53, G.Reynoso (5) 5,15 2 1/2 cps ú Jazmin Berry, 56, K.Banegas (1) 2,50 1/2 cpo - - - - - (*) Largó frío (X) Largó cruzado Dividendos: ETERNA CAMPIONE $ 6,15 y 1,65. Full Gata $ 1,70. EXACTA $ 2.725,00. TRIFECTA $ 34.815,00. DOBLE: a ganador $ 1.555,00, a placé $ 360,00.No Corrió: (8) Emma Panema. Tiempo: 56s7c. Cuidador: F.Arreguy. Stud: Juanse (az). La ganadora de 3 años es hija de Il Campione y Amazing Gloria DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 TWIN SERENADE, 56, M.Valle (9) 2 Full Clara, 56, B.Enrique (3) 4,25 3 cps 3 Win In The Sand, 53, J.Paoloni (4) 24,65 1 1/2 cpo 4 Kari Seattle, 53, L.Brigas (11) 11,35 3/4 cpo 5 La Viajera Texana, 56, G.Borda (7) 3,30 1 cpo 6 Atka`s Fantasy, 56, A.I.Romay (2) 19,25 13 cps 7 Many Ways, 56, R.Bascuñan (10) 10,85 2 cps 8 Carlina Mad, 56, P.Carrizo (6) 44,55 pzo ú La Armani, 56, L.Noriega (1) 11,30 16 cps - - - Dividendos: TWIN SERENADE $ 2,10, 1,45 y 1,35. Full Clara $ 2,00 y 2,25. Win In The Sand $ 2,50. IMPERFECTA $ 690,00. CUATRIFECTA $ 51.500,00. DOBLE: a ganador $ 480,00, a placé $ 890,00. PICK 4 $ 20.450,00.No corrieron: (5) Ali Check, (8) Candy Cyanide y (12) Nena Key. Tiempo: 0s0c. Cuidador: E.Martin Ferro. Stud: Santa Ines. La ganadora de 3 años es hija de Hurricane Cat y Twilight Moon DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 JOY BENZ, 57, F.L.Gonçalves (6) 2 Lady Sansara, 57, Jorge Peralta (3) 6,15 1/2 cza 3 Extra Wasabi, 55, F.Coria (2) 5,90 3/4 cpo 4 Terra Eterna, 53, G.Reynoso (7) 20,90 cza 5 Parda, 54, D.Lencinas (1) 20,30 1 1/2 cpo 6 Agua Feroz, 57, K.Banegas (5) 3,05 1/2 cpo - - - Dividendos: JOY BENZ $ 1,55 y 1,35. Lady Sansara $ 1,95. EXACTA $ 610,00. TRIFECTA $ 2.215,00. DOBLE: a ganador $ 300,00, a placé $ 235,00.No Corrió: (4) Tormenta Embrujada. Tiempo: 1'10s55c. Cuidador: J.L.Rivollier. Stud: El Filete. La ganadora de 5 años es hija de Fortify y Benedicta Inc DECIMOCUARTA CARRERA- 1600 METROSPremio: Hándicap Pure Prize Pag. Dist. 1 SPIRIT OF LIGHT, 60, O.Alderete (7) 2 Sir Vision, 54, G.Borda (1) 3,65 4 cps 3 Energetics, 57, Jorge Peralta (2) 14,80 5 cps 4 The Talisman, 57, K.Banegas (4) 6,65 cza 5 The Richmond, 58, F.L.Gonçalves (9) 4,20 1 1/2 cpo 6 Aspavento, 61, M.A.Sosa (5) 3,55 1/2 cpo 7* Opium Rye, 52, R.Bascuñan (3) 33,70 8 cps 8 Le Procope, 53, P.Carrizo (6) 21,65 9 cps úX Lavaccio, 51, M.Alfaro (8) 59,90 21 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Cruzó al tranco Dividendos: SPIRIT OF LIGHT $ 3,40, 2,00 y 1,50. Sir Vision $ 1,90 y 1,45. Energetics $ 1,75. EXACTA $ 1.840,00. TRIFECTA $ 10.105,00. DOBLE: a ganador $ 415,00, a placé $ 120,00. TRIPLO $ 1.070,00. PICK 4 $ 10.465,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'33s45c. Cuidador: E.R.Bortule. Stud: Dark Horse. El ganador de 5 años es hijo de Sebi Halo y Bilboa DECIMOQUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SARA ZARANDILLA, 54, J.Paoloni (12) 2 Potra Correntina, 57, G.Borda (7) 4,50 4 cps 3 Doña Tacaña, 54, S.Arias (2) 7,80 2 cps 4 Huaca Lef, 57, C.Velazquez (6) 38,40 2 cps 4* Curiosa Gaucha, 53, H.Dyke (5) 43,05 pzo 6 Sahara Girl, 57, S.Piliero (10) 9,80 emp. 7 Guerrera Vikinga, 53, L.Colasso (8) 39,35 1 1/2 cpo 8 La Reprise, 57, R.R.Barrueco (11) 7,60 1/2 cpo 9 Turca Life, 54, R.Villegas (4) 56,15 3 cps 10 Mandame Un Email, 57, A.Coronel E. (1) 6,05 5 cps ú La Genarita, 55, A.Paez (3) 25,50 1/2 cpo - - - - - (*) Rodó Dividendos: SARA ZARANDILLA $ 1,95, 1,10 y 1,20. Potra Correntina $ 1,75 y 1,65. Doña Tacaña $ 2,05. IMPERFECTA $ 530,00. CUATRIFECTA $ 26.590,00, y $ 22.610,00. DOBLE: a ganador $ 1.010,00, a placé $ 340,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 313.525,00, con 5 aciertos $ 1.585,00.No Corrió: (9) Sueña Baronesa. Tiempo: 1'10s41c. Cuidador: C.R.Stieben. Stud: Tijereta (pna). La ganadora de 5 años es hija de Manipulator y Saratogian DECIMOSEXTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 EVO TORMENTOSO, 55, Jorge Peralta (8) 2 Soy Favorito, 55, S.Arias (12) 5,50 2 cps 3* Soy Pelotari, 57, R.Bascuñan (9) 7,40 cza 4X All Banker, 55, P.Carrizo (5) 5,65 cza 5+ Own Star, 54, A.Allois (3) 4,25 2 1/2 cps 6** Chico Island, 57, F.Coria (2) 11,70 3/4 cpo 7/ Que Tal Estoy, 57, K.Banegas (1) 3,65 3 cps 8 Ramses Lucky, 52, G.Tempesti V. (7) 24,55 1 1/2 cpo 9 Afortunada Mapuche, 55, A.I.Romay (13) 73,45 8 cps 10/ Tonko, 57, J.Oger (4) 56,50 6 cps ú/ Rey Del Juego, 57, M.Gonzalez (10) 56,10 7 cps - - - - - (*) Dist. molestó (X) Largó cruzado (+) Ligó suelta (**) Ligó suelta (/) Ligó suelta (/) Ligó suelta (/) Largó cruzado Dividendos: EVO TORMENTOSO $ 4,65, 2,80 y 1,95. Soy Favorito $ 2,90 y 2,05. Soy Pelotari $ 2,60. IMPERFECTA $ 3.560,00. CUATRIFECTA $ 71.945,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 1.800,00, a placé $ 940,00. TRIPLO $ 9.590,00. PICK 4 $ 18.170,00.No corrieron: (6) Gran Leo y (11) Perfil De Crack. Tiempo: 56s32c. Cuidador: C.D.Clemente. Stud: C. S. N. E.. El ganador de 6 años es hijo de Evocado y Niata Hi SARA ZARANDILLA. Potra Correntina. Doña Tacaña. IMPERFECTA. CUATRIFECTA SPIRIT OF LIGHT. Sir Vision. Energetics. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4. Corrieron todos1'33s45c.E.R.Bortule.Dark Horse. El ganador de 5 años es hijo de Sebi Halo y Bilboa JOY BENZ. Lady Sansara. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No Corrió: (4) Tormenta Embrujada1'10s55c.J.L.Rivollier.El Filete. La ganadora de 5 años es hija de Fortify y Benedicta Inc TWIN SERENADE. Full Clara. Win In The Sand. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. PICK 4.No corrieron: (5) Ali Check, (8) Candy Cyanide y (12) Nena Key0s0c.E.Martin Ferro.Santa Ines. La ganadora de 3 años es hija de Hurricane Cat y Twilight Moon ETERNA CAMPIONE. Full Gata. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No Corrió: (8) Emma Panema56s7c.F.Arreguy.Juanse (az). La ganadora de 3 años es hija de Il Campione y Amazing Gloria EL CHISTE KEY. Boca Balmy. Roña BuscaIMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4.No Corrió: (11) Kiss With Style56s16c.L.A.Muñoz.La Soñada (sl). El ganador de 6 años es hijo de Key Deputy y Simpatica Cat GRAND SPRING. Brujo Santo. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. Corrieron todos1'22s70c.D.R.Suasnabar.Ta Te Ti. El ganador de 4 años es hijo de Grand Reward y Melody Spring CHUCK BASS. Brujita Lizardi. Al Batal. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4 POZO MAX. Corrieron todos1'22s46c.P.O.Armada.La Encrucijada. El ganador de 6 años es hijo de Endorsement y Gossip Girl AFRICAN TANGIO. Camus. Sarapo. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. 5 Y 6 POZO MAX: con 6 aciertoscon 5 aciertos. Corrieron todos1'10s31c.M.Iguacel Loeda.Black Horse. El ganador de 3 años es hijo de Angiolo y Indian Springs CLOSE YOUR EYES. Famosa Girl. Valentia Planet. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4.No Corrió: (2) Cultista1'10s56c.N.G.Monte.El Estribo Cba (lp). La ganadora de 4 años es hija de Remote y Blue Filly MALA MIA. Mandy Cat. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No corrieron: (2) Fragata Milagrosa, (4) Whistler y (6) Kate Most56s42c.H.R.Pasino.Dos Pasiones (bv). La ganadora de 5 años es hija de Remote y La Pasina EL CERTERO. No Te Enoja. L' Oriental. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. PICK 4 POZO MAX.No Corrió: (3) Lenovinche56s2c.E.N.Ferrero.St. El Carancho (sr). El ganador de 5 años es hijo de El Copado y La Indudable REY DEL TOCO. Older Brother. Labriego Paradiso. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. Corrieron todos0s0c.D.L.Nozza.Don Quique (az). El ganador de 4 años es hijo de Es Richard y Tocomsono PAMPERO CALL. J Be Jeep. El Bendicion Sant. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No Corrió: (3) Guess Rimout1'9s57c.M.A.Degregorio.St. Vascos Pampas (sr). El ganador de 5 años es hijo de Quick Call y Mama Ce

MUXU JAVIER. More Than Magic. EXACTA. TRIFECTA. Corrieron todos55s21c.S.E.Nievas.Sanmarhele (az). El ganador de 4 años es hijo de In The Dark y Asteasu