Resultados de las carreras de ayer en Palermo

DECIMOSEXTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 GALAN DE MODA, 56, M.Valle (10) 2 Strike Three, 56, P.Carrizo (8) 4,50 2 1/2 cps 3 Inacayal, 56, F.L.Gonçalves (14) 4,25 1 1/2 cpo 4 El Santo Remedio, 56, B.Enrique (13) 3,80 1 1/2 cpo 5 Quedate Cerca, 53, R.Villegas (7) 15,50 6 cps 6 Padre Pio, 56, W.Pereyra (6) 11,85 3 cps 7 Rey Filoso, 56, J.Maldonado (1) 7,55 1/2 cpo 8 Santo Difunto, 58, M.Aserito (11) 45,10 cza 9* Mon Lingote, 56, E.Suarez (9) 69,95 2 1/2 cps úX Delirio Stripes, 56, S.Piliero (4) 51,60 4 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó frío

Dividendos: GALAN DE MODA $ 4,10, 1,65 y 1,25. Strike Three $ 2,00 y 1,25. Inacayal $ 1,35. IMPERFECTA ú $ 2.210,00. CUATRIFECTA $ 14.205,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 5.360,00, a placé $ 1.030,00. TRIPLO $ 10.160,00. PICK 4 POZO VERANO $ 135.740,00.No corrieron: (2) El Cartero, (3) Grand Roy, (5) The Last Red, (12) Taconeando Moon y (15) Que Gran Gringo. Tiempo: 56s22c. Cuidador: C.M.Peralta. Stud: La Solana (sfco). El ganador de 3 años es hijo de Que Vida Buena y Couturier

PACHU VOLVIO. Sarapo. Richard Kimbhal. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. 5 Y 6: con 6 aciertoscon 5 aciertos. Corrieron todos1'23s21c.M.A.Suarez.Juan Antonio (bv). El ganador de 3 años es hijo de Cosmic Trigger y Easy Living