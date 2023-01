Resultados de las carreras de ayer en Palermo

MACHITOS NEVER EVER , 57, O.Alderete

DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 AL BATAL, 57, J.Leonardo (1) 2 Bonifacio Rye, 57, O.Alderete (9) 2,05 cza 3 Vos Decis, 57, B.Enrique (3) 2,95 3 cps 4 Shine Moon, 52, F.Caceres (7) 10,15 1 cpo 5 Azor Catalan, 57, F.L.Gonçalves (8) 9,45 cza 6 Global Star, 57, C.Sandoval (6) 20,50 4 cps 7 Barack Cat, 53, R.Padilla B. (5) 41,10 1/2 cpo 8 Siquta, 57, J.Rivarola (2) 11,90 3 cps ú* Bien Lejana, 51, F.Gimenez (4) 20,00 12 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco

Dividendos: AL BATAL $ 6,25, 3,65 y 1,10. Bonifacio Rye $ 1,75 y 1,10. Vos Decis $ 1,10. EXACTA $ 1.665,00. TRIFECTA $ 5.560,00. DOBLE: a ganador $ 810,00, a placé $ 110,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 301.415,00, con 5 aciertos $ 1.335,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'25s53c. Cuidador: G.J.Barragan. Stud: Los Piratas (vguay). El ganador de 6 años es hijo de Master Of Hounds y Hahn DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 SOY DE SARMIENTO, 56, F.Coria (15) 2 El Lonely, 56, A.Paez (5) 42,25 2 1/2 cps 3 Cindy Saba, 56, R.R.Barrueco (11) 21,80 3 cps 4 Taurino Halo, 56, R.Bascuñan (12) 10,20 1 1/2 cpo 5 Cephito, 56, J.Maldonado (14) 8,75 cza 6 Alto Brazil, 56, R.L.Gonzalez (1) 8,30 1/2 cpo 7 Hermes Passion, 56, F.Vilches (6) 9,05 1 1/2 cpo 8 El Caraquet, 56, S.Piliero (10) 11,10 1 1/2 cpo 9* Nordic Boone, 53, L.Brigas (2) 25,10 1 cpo 10 Gracioso Nak, 56, S.Barrionuevo (9) 10,25 2 cps 11X El Puntilloso, 56, F.Correa (4) 49,40 1/2 cpo 12 Dont Worry Pedro, 56, L.Vai (13) 29,60 3 cps 13+ Vuelven Los Sueños, 56, F.L.Gonçalves (3) 19,60 pzo ú** Deep Ocean, 52, H.Dyke (8) 0,00 15 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado (+) Ligó suelta (**) Se escapó de los partidores Dividendos: SOY DE SARMIENTO $ 1,90, 1,60 y 1,20. El Lonely $ 4,50 y 3,95. Cindy Saba $ 5,50. IMPERFECTA $ 11.210,00. CUATRIFECTA $. DOBLE EXTRA: a ganador $ 2.080,00, a placé $ 68.270,00. TRIPLO $ 3.950,00. PICK 4 POZO VERANO $ 13.690,00.No Corrió: (7) Most Elevado. Tiempo: 57s84c. Cuidador: F.Echenique. Stud: Vasco Negro (sr). El ganador de 3 años es hijo de Sebi Halo y The Sharon

MACHITOS NEVER EVER. Sweet Lot. y 1,10. Centella Ladina. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4. Corrieron todos56s99c.E.R.Bortule.Los Machitos. La ganadora de 4 años es hija de Never So Few y Every Girl