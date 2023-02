Resultados de las carreras de ayer en Palermo

SEPTIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 LEAF REWARD, 57, F.L.Gonçalves (2) 2 Emm Kerry, 54, A.Allois (3) 2,90 1/2 cpo 3 Machitos Hell Angel, 57, K.Banegas (4) 8,20 1 1/2 cpo 4 Un Estilo, 57, J.Villagra (5) 4,50 5 cps 5 Real Strip, 57, M.Valle (1) 2,35 8 cps - - - Dividendos: LEAF REWARD $ 5,30. EXACTA $ 975,00. TRIFECTA $ 3.985,00. DOBLE: a ganador $ 865,00, a placé $ 240,00. 5 Y 6 POZO MAX: con 6 aciertos $ 918.920,00, con 5 aciertos $ 5.170,00.No Corrió: (6) Dr Valentin. Tiempo: 1'21s52c. Cuidador: E.Martin Ferro. Stud: Trio. El ganador de 4 años es hijo de Grand Reward y Leaf Storm OCTAVA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 KATERINE, 57, M.Valle (1) 2 Che Evasora, 57, G.Borda (3) 1,55 5 cps 3 Joy Guillermina, 57, L.Franco (4) 6,70 2 1/2 cps 4 La Hija E`zevi, 58, F.Correa (5) 17,50 2 1/2 cps 5 Barley Sugar, 57, A.Cabrera (6) 3,75 3/4 cpo - - - Dividendos: KATERINE $ 3,40. EXACTA $ 740,00. TRIFECTA $ 2.060,00. DOBLE: a ganador $ 900,00, a placé $ 130,00. TRIPLO $ 3.940,00. PICK 4 POZO MAX $.No Corrió: (2) India Sabatica. Tiempo: 1'34s32c. Cuidador: J.C.Blanco. Stud: Amanda M.. La ganadora de 4 años es hija de True Cause y Kitty For Sale NOVENA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 CLARA INVERSION, 57, F.L.Gonçalves (7) 2 Bodega Del Sol, 57, R.Bascuñan (8) 4,05 4 cps 3 Royalty Scape, 53, F.Gimenez (1) 7,75 2 1/2 cps 4 Karinas Dream, 57, S.Piliero (3) 10,00 3/4 cpo 5* Chinita Fiel, 53, L.Recuero (6a) 22,00 2 1/2 cps 6 Reina Superada, 52, R.Villegas (4) 39,95 3 cps 7 Naevia, 57, A.Coronel E. (2) 57,00 pzo 8 Turca Life, 58, F.Correa (5) 8,60 1/2 cpo úX Avispa Reina, 53, M.Alfaro (6) 22,00 1 1/2 cpo - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado Dividendos: CLARA INVERSION $ 1,40 y 1,10. Bodega Del Sol $ 1,10. EXACTA $ 340,00. TRIFECTA $ 2.515,00. DOBLE: a ganador $ 440,00, a placé $ 255,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'2s56c. Cuidador: G.O.Feliciani. Stud: Firulete (ros). La ganadora de 5 años es hija de Claro Oscuro y La Alcancia DECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SUPER SOLO, 53, F.J.Lavigna (7a) 2 Vassily, 56, G.Borda (1) 2,15 2 1/2 cps 3 Winning Storm, 56, A.Coronel E. (9) 23,20 cza 4 Bar De Tragos, 56, F.L.Gonçalves (6) 11,00 1/2 cpo 5 Forastero Mak, 56, R.R.Barrueco (12) 47,45 1 1/2 cpo 6 Vecner, 52, F.Gimenez (5) 17,30 1 1/2 cpo 7 Aitona, 56, A.Giannetti (10) 3,25 4 cps 8 Galore, 56, J.Villagra (7) 3,40 pzo 9 Sumate, 56, E.Recuero (2) 62,95 5 cps 10 Dont Worry Pedro, 56, L.Vai (11) 174,55 13 cps 11* The Great Hope, 55, R.Padilla B. (4) 49,30 3 cps úX Enough Time, 56, K.Banegas (8) 12,40 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Desmontó Dividendos: SUPER SOLO $ 5,05, 1,85 y 1,30. Vassily $ 1,65 y 1,10. Winning Storm $ 2,65. IMPERFECTA $ 410,00. CUATRIFECTA $ 23.040,00. DOBLE: a ganador $ 315,00, a placé $ 110,00. PICK 4 $ 8.800,00.No Corrió: (3) Grillo Rig. Tiempo: 1'10s12c. Cuidador: G.E.Romero. Stud: Tramo 20 (sgo. Del E.). El ganador de 3 años es hijo de Cityscape y Hydrant UNDECIMA CARRERA- 1800 METROSPremio: Hándicap Tatan Pag. Dist. 1 BASSAGODA, 56, Jorge Peralta (3) 2 Mayica, 60, F.L.Gonçalves (5) 1,30 1/2 cpo 3 Lady Runner, 53, M.Alfaro (2) 11,90 9 cps 4 Llamarada Planet, 53, C.Velazquez (4) 4,95 2 cps 5 Mas Castañon, 55, J.Villagra (1) 6,15 cza - - - Dividendos: BASSAGODA $ 5,55. EXACTA $ 1.340,00. TRIFECTA $ 4.880,00. DOBLE: a ganador $ 2.780,00, a placé $ 110,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'47s34c. Cuidador: P.F.Paganti. Stud: El Rafa X (az). La ganadora de 5 años es hija de Incurable Optimist y Saludadora DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1* BIO MODESTO, 57, A.Coronel E. (6) 2X Ten Dreams, 57, B.Enrique (5) 4,60 1/2 cpo 3+ Moñito, 57, P.Diestra (h) (4) 22,10 5 cps 4 Lord President, 57, J.Villagra (2) 2,25 1 cpo 5 Licor Fino, 57, Jorge Peralta (3) 6,50 2 1/2 cps 6 Garcero Alegre, 53, L.Armoha (7) 12,70 9 cps ú Selection Key, 57, W.Moreyra (1) 5,40 2 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado (+) Saltó al largar Dividendos: BIO MODESTO $ 3,70 y 1,85. Lord President $ 2,05. EXACTA $ 1.745,00. TRIFECTA $ 21.505,00. DOBLE: a ganador $ 2.470,00, a placé $ 660,00. TRIPLO $ 21.620,00. PICK 4 $ 20.110,00.No Corrió: (8) Deep Sea Blue. Tiempo: 55s71c. Cuidador: M.A.Degregorio. Stud: St. Vascos Pampas (sr). El ganador de 5 años es hijo de Biondi y La Merecida DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 CINDERELLA`S WAND, 54, L.Brigas (8) 2 Valerosa, 57, F.L.Gonçalves (9) 2,80 4 cps 3 Fortaleza Viv, 54, G.Reynoso (2) 9,50 pzo 4 Pichinuca, 53, C.Romagnoli (1) 8,05 1 cpo 5 Cote De Monica, 57, R.Alzamendi (7) 12,10 1 1/2 cpo 6 Barzelletta, 53, A.B.Valdez (6) 34,40 3/4 cpo 7 Besame Mucho, 53, G.Tempesti V. (11) 17,90 1 1/2 cpo 8 French Melodie, 57, J.Leonardo (4) 7,55 1 1/2 cpo 9 Queen Regnant, 57, P.Diestra (h) (5) 53,30 4 cps 10 Equal Comic, 54, J.Espinoza (3) 54,55 4 cps ú Clara Emper, 54, F.J.Lavigna (12) 14,35 3/4 cpo - - - Dividendos: CINDERELLA`S WAND $ 2,50, 1,30 y 1,20. Valerosa $ 1,30 y 1,30. Fortaleza Iv $ 1,60. IMPERFECTA $ 365,00. CUATRIFECTA $ 5.780,00. DOBLE: a ganador $ 540,00, a placé $ 340,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 396.630,00, con 5 aciertos $ 3.330,00.No Corrió: (10) Aneesa. Tiempo: 1'9s98c. Cuidador: E.Pinedo. Stud: Javi (s.fe). La ganadora de 6 años es hija de City Banker y Grand Gallery DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 RETRATO DE REY, 55, B.Enrique (5) 2 No Te Enoja, 57, R.M.Torres (4) 3,30 4 cps 3 Gringo Borracho, 57, F.Coria (8) 5,25 2 1/2 cps 4 Marcado Estoy, 57, G.Borda (3) 6,40 1 1/2 cpo 5 L`oriental, 54, J.R.Benitez V. (7) 17,05 2 cps 6 Islander Boy, 52, J.Roman (12) 10,60 cza 7 El Negro Paz, 52, A.Allois (13) 43,40 2 cps 8 Piquetero Best, 57, M.Aserito (1) 65,70 3 cps 9 Don Domingo, 57, R.R.Barrueco (6) 74,15 2 1/2 cps 10 Galan Del Alto, 57, Jorge Peralta (11) 6,65 5 cps ú Monserrato, 57, A.Coronel E. (2) 56,95 s.a. - - - Dividendos: RETRATO DE REY $ 2,65, 1,45 y 1,15. No te Enoja $ 1,55 y 1,50. Gringo Borracho $ 1,35. IMPERFECTA $ 1.180,00. CUATRIFECTA $ 13.425,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 1.250,00, a placé $ 290,00. TRIPLO $ 7.900,00. PICK 4 $ 96.760,00.No corrieron: (9) Soy Favorito y (10) Broken Runner. Tiempo: 55s94c. Cuidador: G.N.Alteño. Stud: La Grota (gchu). El ganador de 6 años es hijo de Angiolo y Acordanz. RECAUDACIÓN: $ 92.141.523,60.. CINDERELLA`S WAND. Valerosa. Fortaleza Iv. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. 5 Y 6: con 6 aciertoscon 5 aciertos.No Corrió: (10) Aneesa1'9s98c.E.Pinedo.Javi (s.fe). La ganadora de 6 años es hija de City Banker y Grand Gallery BIO MODESTO. Lord President. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4.No Corrió: (8) Deep Sea Blue55s71c.M.A.Degregorio.St. Vascos Pampas (sr). El ganador de 5 años es hijo de Biondi y La Merecida BASSAGODA. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. Corrieron todos1'47s34c.P.F.Paganti.El Rafa X (az). La ganadora de 5 años es hija de Incurable Optimist y Saludadora SUPER SOLO. Vassily. Winning Storm. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. PICK 4.No Corrió: (3) Grillo Rig1'10s12c.G.E.Romero.Tramo 20 (sgo. Del E.). El ganador de 3 años es hijo de Cityscape y Hydrant CLARA INVERSION. Bodega Del Sol. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. Corrieron todos1'2s56c.G.O.Feliciani.Firulete (ros). La ganadora de 5 años es hija de Claro Oscuro y La Alcancia KATERINE. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4 POZO MAX.No Corrió: (2) India Sabatica1'34s32c.J.C.Blanco.Amanda M.. La ganadora de 4 años es hija de True Cause y Kitty For Sale LEAF REWARD. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. 5 Y 6 POZO MAX: con 6 aciertoscon 5 aciertos.No Corrió: (6) Dr Valentin1'21s52c.E.Martin Ferro.Trio. El ganador de 4 años es hijo de Grand Reward y Leaf Storm

KALAROA. Etapa Final. Top Tap. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4.No corrieron: (4) Miss Doolittle, (5) Tale Of City y (12) Forlita Catedratica1'22s16c.E.Martin Ferro.Santa Ines. La ganadora de 3 años es hija de Catcher In The Rye y Katherine`s Halo