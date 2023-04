Resultados de las carreras de ayer en Palermo

Dr. Can , 56, G.Borda

DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 VEREDA FLORIDA, 53, A.B.Valdez (6) 2 Azafranada, 53, M.Alfaro (9) 3,75 1/2 cpo 3 Success Always, 53, F.Gimenez (3) 5,10 cza 4 Informate Sole, 57, E.Siniani (4) 6,25 hco 5 Top Teen, 53, T.Baez (10) 14,25 cza 6 Sil Top, 53, M.Rey (5) 13,35 3 cps 7 Princesita Laury, 54, R.Villegas (8) 27,10 1 cpo 8 Susy Way, 53, G.Tempesti V. (2) 5,00 cza 9 Tiri Well, 57, A.Paez (1) 25,10 7 cps 10 Bruja Cayetana, 55, C.Perez G. (7) 4,75 pzo ú Maria Candy, 57, O.Roncoli (11) 34,45 2 cps - - - Dividendos: VEREDA DE FLORIDA $ 13,45, 3,25 y 1,55. Azafranada $ 2,80 y 1,30. Success Always $ 1,15. IMPERFECTA $ 1.890,00. CUATRIFECTA $ 43.955,00. DOBLE: a ganador $ 1.885,00, a placé $ 375,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'13s38c. Cuidador: D.S.Dure. Stud: Las Latas (gguay). La ganadora de 8 años es hija de Don Versero y Agua Florida DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 QUEEN OF ART, 57, M.Valle (10) 2 En Alta, 57, B.Enrique (8) 6,05 pzo 3 Star Mariska, 57, R.Alzamendi (14) 34,85 2 1/2 cps 4 Clara Mari, 57, K.Banegas (11) 5,25 3/4 cpo 5 Amiga Refloat, 53, L.Armoha (7) 9,70 1 1/2 cpo 6 Akula, 57, E.Martinez (9) 34,95 1/2 cpo 7 Blood Star, 57, P.Carrizo (4) 31,00 3/4 cpo 8 Que Talentosa, 57, G.Villalba (1) 7,45 pzo 9 Star Of Beach, 57, A.I.Romay (6) 10,45 1 cpo 10 La Felix, 57, W.Pereyra (3) 10,30 pzo 11 La Relajada, 53, L.Colasso (2) 17,60 4 cps 12 Famosa Girl, 54, A.Allois (5) 14,40 12 cps 13 Julie Ken, 53, A.B.Valdez (13) 38,75 2 1/2 cps ú Mixed Doubles, 53, M.Alfaro (12) 41,80 23 cps - - - Dividendos: QUEEN OF ART $ 2,90, 2,35 y 2,35. En Alta $ 3,30 y 4,90. Star Mariska $ 7,60. IMPERFECTA $ 1.500,00. CUATRIFECTA $ 174.040,00. DOBLE: a ganador $ 2.990,00, a placé $ 1.600,00. TRIPLO $ 44.100,00. PICK 4 $ 64.120,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 1.635.636 , con 5 aciertos $ 104.450,00.Corrieron todos. Tiempo: 1'12s56c. Cuidador: E.Martin Ferro. Stud: Santa Ines. La ganadora de 4 años es hija de Orpen y Queen Of Rai. RECAUDACIÓN: Exterior $ 17.785.457,40. Palermo $ 92.130.77,00. TOTAL $ 109.915.534,40. Promedio $ 8.455.041. . VEREDA DE FLORIDA. Azafranada. Success Always. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. Corrieron todos1'13s38c.D.S.Dure.Las Latas (gguay). La ganadora de 8 años es hija de Don Versero y Agua Florida

