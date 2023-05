Resultados de las carreras de ayer en Palermo

DECIMOTERCERA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1* EQUAL TRUMP, 57, B.Enrique (8) 2X For Ever Paz, 53, H.Dyke (5) 4,45 3 cps 3 Lempronius, 57, R.Alzamendi (1) 19,95 2 cps 4+ Tinto Demoledor, 57, E.Siniani (2) 17,35 3 cps 5** Gorilon, 54, L.Garcia (9) 14,25 1 cpo 6/ Lash Catcher, 54, U.Chaves (10) 32,40 hco 7 Cebreiro, 57, G.Bellocq (11) 13,20 1 1/2 cpo 8 Taguato Camba, 57, O.Arias (3) 23,45 1 1/2 cpo 9/ Star Perico, 57, E.Candia G. (6) 25,35 1/2 cpo ú/ A Simpler Time, 57, F.Vilches (7) 7,60 2 1/2 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado (+) Largó frío (**) Largó mal (/) Largó frío (/) Se fue de manos (/) Largó mal

Dividendos: EQUAL TRUMP $ 1,45, 1,15 y 1,10. For Ever Paz $ 1,50 y 1,10. Lempronius $ 1,10. IMPERFECTA $ 2.825,00. CUATRIFECTA $ 33.560,00. DOBLE: a ganador $ 1.120,00, a placé $ 520,00. TRIPLO $ 4.320,00. PICK 4 POZO DESQUITE $. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 1.729.777 , con 5 aciertos $ 3.140,00. No Corrió: (4) Amaretto. Tiempo: 1'3s50c. Cuidador: A.O.Urdagaray. Stud: Stud Garin City (lp). El ganador de 6 años es hijo de Equal Stripes y Yaya Tour. RECAUDACIÓN: $ 97.643.788,00..

TACONEANDO MOON. Lindo Abrazo. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No corrieron: (8) Dark Boy y (10) Goloso Pat1'10s19c.J.L.Panizza.Chañar Ladeado. El ganador de 3 años es hijo de Pampero Moon y Emi Africana