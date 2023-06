Resultados de las carreras de ayer en Palermo

DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 DORADO CATCHER, 56, W.Moreyra (14) 2 Super Blessed, 56, M.Valle (3) 2,75 1/2 cpo 3* Locura Cap, 57, G.Calvente (7) 4,85 1 1/2 cpo 4X Estero De Ibera, 56, K.Banegas (8) 8,85 2 1/2 cps 5 Emmspoiler, 56, W.Pereyra (13) 8,45 1/2 cpo 6+ Arrou, 54, J.Espinoza (6) 4,40 1/2 cpo 7 Principe Novato, 56, D.R.Gomez (11) 39,50 pzo 8 Dose Dupla, 57, J.Villagra (2) 12,10 3 cps 9 El Mask, 52, T.Baez (1) 49,70 3/4 cpo 10 A Tu Manera, 53, L.Colasso (4) 13,40 1 1/2 cpo 11 Tico Tico, 56, R.L.Gonzalez (10) 60,80 5 cps 12 Dr. Fishman, 56, P.Carrizo (5) 34,00 4 cps ú Greyjoy Throne, 56, I.Monasterolo (9) 22,25 3/4 cpo - - - - - (*) Largó cruzado (X) Largó frío (+) Ligó suelta

Dividendos: DORADO CATCHER $ 13,60, 6,70 y 5,30. Super Blessed $ 1,70 y 1,30. Locura Cap $ 1,55. IMPERFECTA $ 20.675,00. CUATRIFECTA $ 314.565,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 9.160,00, a placé $ 290,00. TRIPLO $ 68.375,00. PICK 4 POZO DESQUITE $ 157.875,00.No Corrió: (12) Techno Music. Tiempo: 1'20s62c. Cuidador: J.A.M. Neer. Stud: Hs. La Madrina. El ganador de 3 años es hijo de Catcher In The Rye y Alianza Dorada

GAUCHA LUJANERA. Idyllicona. Fragata Milagrosa. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. Corrieron todos55s15c.F.S.Ardohain.Don Robinson (sr). La ganadora de 6 años es hija de Emperor Richard y Miss Gypsy