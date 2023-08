Resultados de las carreras de ayer en Palermo

In A Flash , 51, H.Dyke

MOST PUNTANO , 55, K.Banegas

DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 LIMONETTE, 57, M.La Palma (3) 2 Que Nona, 53, P.Capra (h) (1) 5,90 2 1/2 cps 3 Arcadia Blue, 55, J.Paoloni (7) 3,30 cza 4 Enunciativa, 57, R.R.Barrueco (9) 4,20 4 cps 5 Rigel Mayor, 57, C.Perez G. (2) 43,30 4 cps 6 Roma Kiin Ha, 57, B.Enrique (5) 7,30 3/4 cpo 7 Stay Natural, 57, J.Oger (8) 23,85 2 cps 8* Linda Melodia, 57, D.E.Arias (4) 34,30 22 cps úX Fun Song, 57, P.Carrizo (6) 17,80 5 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco (X) Cruzó al tranco

Dividendos: LIMONETTE $ 2,45, 1,40 y 1,20. Que Nona $ 2,25 y 1,65. Arcadia Blue $ 1,25. EXACTA $ 2.260,00. TRIFECTA $ 4.420,00. DOBLE: a ganador $ 3.440,00, a placé $ 910,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s84c. Cuidador: P.G.Guerrero. Stud: Avourneen. La ganadora de 4 años es hija de Manipulator y Leoparda DECIMOQUINTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1* TREVELLING, 57, W.Pereyra (8) 2 Sicario, 54, A.Spinella (1) 39,35 4 cps 3 Winning Keller, 57, E.Ortega P. (10) 7,20 cza 4 Eustaquio, 57, F.Coria (11) 4,00 2 cps 5 Falta Poquito, 57, M.Aserito (7) 18,80 1/2 cpo 6 Google Search, 57, O.Alderete (9) 2,75 1 cpo 7 Si Supieras Moon, 57, P.Carrizo (4) 32,30 cza 8 Ros Jones, 57, F.Barroso (6) 22,75 cza 9X Seattle Amore, 53, L.Chavez (3) 9,90 1 1/2 cpo 10 Soleil Star, 53, A.B.Valdez (2) 48,30 cza 11 Il Capitano, 57, I.Monasterolo (11a) 4,00 2 cps ú+ Storm Tanuca, 53, M.Alfaro (5) 54,95 13 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío (+) Cruzó al tranco Dividendos: TREVELLING $ 2,85, 1,55 y 1,25. Sicario $ 14,60 y 5,20. Winning Keller $ 2,40. IMPERFECTA $ 24.890,00. CUATRIFECTA $ 2.313.577,00 . DOBLE: a ganador $ 1.080,00, a placé $ 20.180,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 403.830,00, con 5 aciertos $ 2.460,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'23s10c. Cuidador: M.J.Ricciuto. Stud: Los Mellizos (mdp). El ganador de 4 años es hijo de Daniel Boone y Triumph Of Love DECIMOSEXTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 CODIGO BUSCADO, 53, L.Armoha (9) 2 Rey De Las Islas, 57, G.Bonasola (2) 22,65 3 cps 3 Aliento Final, 57, I.Monasterolo (13) 6,65 cza 4* Centelleo, 54, L.Chavez (7) 45,15 3/4 cpo 5 Cat Marron, 57, W.Pereyra (13a) 6,65 1/2 cza 6 Hadeed, 57, K.Banegas (4) 6,55 3 cps 7 Sir Jet, 57, M.Aserito (5) 7,10 2 cps 7 Master Sultan, 53, T.Baez (12) 24,55 1 1/2 cpo 8 Un Capricho, 57, E.Ortega P. (14) 3,35 cza 9 Doña Copa, 52, C.Romagnoli (3) 7,55 1/2 cpo ú Daredevil, 53, L.Recuero (6) 37,70 2 cps - - - - - (*) Largó cruzado Dividendos: CODIGO BUSCADO $ 2,35, 1,25 y 1,10. Rey De Las Islas $ 4,15 y 1,70. Aliento Final $ 1,45. IMPERFECTA $ 27.275,00. CUATRIFECTA $ 3.094.510,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 2.900,00, a placé $ 18.650,00. TRIPLO $ 16.450,00. PICK 4 POZO DESQUITE $ 78.600,00.No corrieron: (1) Nievre, (8) Tm Adolfo, (10) Wonderful Key, (11) Beths Princess y (15) Nicolas Express. Tiempo: 1'35s79c. Cuidador: J.C.Zimermann. Stud: Ojos Del Cielo (s.fe). El ganador de 6 años es hijo de Seek Again y Codiciable TREVELLING. Sicario. Winning Keller. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. 5 Y 6: con 6 aciertoscon 5 aciertos. Corrieron todos1'23s10c.M.J.Ricciuto.Los Mellizos (mdp). El ganador de 4 años es hijo de Daniel Boone y Triumph Of Love LIMONETTE. Que Nona. Arcadia Blue. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. Corrieron todos1'10s84c.P.G.Guerrero.Avourneen. La ganadora de 4 años es hija de Manipulator y Leoparda

