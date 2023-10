Resultados de las carreras de ayer en Palermo

NOVENA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 FULL SERRANO, 57, B.Enrique (5) 2 Santiago Canalla, 57, G.Calvente (2) 1,30 pzo 3 Che Vago, 54, L.Armoha (6) 9,05 16 cps 4 Bloodhound, 57, O.Alderete (7) 18,60 4 cps 5 Aitona, 53, L.Recuero (4) 11,45 1/2 cpo 6 Toque Especial, 57, J.Paoloni (1) 5,55 3 cps ú See The Future, 57, W.Moreyra (3) 21,35 6 cps - - - Dividendos: FULL SERRANO $ 6,20 y 1,10. Santiago Canalla $ 1,10. EXACTA $ 2.250,00. TRIFECTA $ 9.920,00. DOBLE: a ganador $ 3.250,00, a placé $ 220,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'34s80c. Cuidador: D.Peña. Stud: Gran Muñeca. El ganador de 4 años es hijo de Full Mast y Serra Do Mar DECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 LA AMOROSA, 57, B.Enrique (7) 2* Kristina Fe, 57, E.Haller (10) 6,25 3/4 cpo 3 Celine Scape, 57, L.Noriega (12) 4,65 1 1/2 cpo 4 La Balta, 57, G.Parma (6) 32,10 2 1/2 cps 5 Equirra, 53, P.Capra (h) (11) 26,70 pzo 6 Villera Sky, 57, G.Borda (1) 11,55 1 cpo 7X Spirit Of Love, 57, G.Villalba (9) 9,75 3/4 cpo 8 Pampita Strong, 57, M.Perez (2) 52,40 5 cps 9 Miss Top Girl, 57, R.R.Barrueco (5) 4,10 2 cps ú+ Indyra, 57, M.R.Nuñez (4) 39,15 27 cps - - - - - (*) Perdió la fusta (X) Largó frío (+) Cruzó al tranco Dividendos: LA AMOROSA $ 2,10, 1,50 y 1,10. Kristina Fe $ 3,30 y 1,30. Celine Scape $ 1,15. IMPERFECTA $ 1.420,00. CUATRIFECTA $ 53.020,00. DOBLE: a ganador $ 2.250,00, a placé $ 950,00. PICK 4 $ 600.000,00.No corrieron: (3) Pepa Net y (8) Lunatica Kissing. Tiempo: 58s13c. Cuidador: H.R.A.Faget. Stud: Don Cacho (rº). La ganadora de 4 años es hija de Lenovo y Amores Key UNDECIMA CARRERA- 1200 METROSPremio: Hándicap Rubén Emilio Laitan Pag. Dist. 1 SIN TEMOR, 55, M.Valle (1) 2 Brad Check, 59, L.Balmaceda (6) 2,70 2 1/2 cps 3 Briarwood, 56, L.Armoha (5) 3,10 pzo 4 Porteño Johan, 54, B.Enrique (3) 5,25 1/2 cpo 5 Guepardo Stai, 54, G.Borda (2) 8,50 4 cps - - - Dividendos: SIN TEMOR $ 2,50 y . Brad Check $. EXACTA $ 1.240,00. TRIFECTA $ 1.930,00. DOBLE: a ganador $ 1.010,00, a placé $ 220,00.No Corrió: (4) Amanecida Kiss. Tiempo: 1'10s41c. Cuidador: H.L.David. Stud: Inclusion. El ganador de 5 años es hijo de Suggestive Boy y She`s Happy DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 MERCHO RYE, 57, B.Enrique (2) 2 Ganador Valido, 55, F.J.Lavigna (6) 4,75 4 cps 3 Cazador Furtivo, 53, C.Romagnoli (4) 1,90 5 cps 4 Edipo Rey, 57, E.Haller (7) 16,45 5 cps 5 The Black List, 57, I.Monasterolo (1) 3,40 cza 6 Passerini, 54, R.Villegas (3) 17,55 5 cps 7 Karinas Dream, 56, S.Piliero (8) 17,95 7 cps ú* Leed The Way, 53, P.Capra (h) (5) 35,70 29 cps - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: MERCHO RYE $ 5,85 y 2,20. Ganador Valido $ 2,75. EXACTA $ 5.270,00. TRIFECTA $ 13.560,00. DOBLE: a ganador $ 4.280,00, a placé $ 570,00. TRIPLO $ 29.850,00. PICK 4 $ 230.750,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'25s12c. Cuidador: D.J.Lezcano. Stud: St. El Ladrillero (cdia). El ganador de 6 años es hijo de Catcher In The Rye y La Mechada DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 CULTISTA, 57, J.Villagra (10) 2 Varilla Letal, 57, D.E.Arias (9) 6,35 2 1/2 cps 3 Esperada Rye, 53, T.Baez (8) 3,35 1 1/2 cpo 4* Amazona De Frente, 58, G.Parma (11) 11,80 1/2 cza 5 Emperatriz Falsia, 57, F.Coria (6) 2,30 5 cps 6 Que Pia, 58, A.Fuentes (3) 11,50 2 cps 7 La Solitaria, 53, P.Capra (h) (2) 22,25 3/4 cpo 8 Diana Di, 51, R.Salazar (7) 12,25 3 cps úX Chita Good, 53, M.Alfaro (4) 22,60 13 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Se escapó de los partidores Dividendos: CULTISTA $ 6,00, 5,30 y 3,05. Varilla Letal $ 4,65 y 2,45. Esperada Rye $ 1,95. IMPERFECTA $ 3.230,00. CUATRIFECTA $ 69.580,00. DOBLE: a ganador $ 8.280,00, a placé $ 1,770,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 3.667.554,00 , con 5 aciertos $ 44.360,00.No corrieron: (1) Wira y (5) Golosa Candy. Tiempo: 58s54c. Cuidador: M.L.Dominguez. Stud: Los Halcones. La ganadora de 5 años es hija de Zensational y Cuantica DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 PRISMA HALO, 56, L.Noriega (5) 2 El Melon Ciego, 53, P.Capra (h) (7) 6,95 2 cps 3 Prudencio Nak, 56, J.Paoloni (14) 3,25 2 1/2 cps 4 Sworn Enemy, 56, F.Coria (9) 5,30 1 1/2 cpo 5 Lanyard, 56, Jorge Peralta (8) 9,60 1 cpo 6 Casi Casi Pipita, 56, O.Alderete (11) 24,70 2 cps 7* Alegratte, 53, C.Romagnoli (12) 21,55 cza 8 Evolucionadito, 56, D.E.Arias (13) 33,20 3/4 cpo 9 Don Gipsy, 56, R.Bascuñan (10) 18,45 3 cps 10 Wild Whishes, 56, K.Banegas (1) 9,90 7 cps 11 Rochellito, 56, E.Martinez (3) 25,60 cza 12 Cochise, 56, M.R.Nuñez (4) 39,45 5 cps 13 Que Cumple Feliz, 53, H.Dyke (2) 40,40 5 cps úX Leur Chipre Island, 56, G.Villalba (15) 5,90 - - - - - (*) Se escapó de los partidores (X) Tiró a su jockey Dividendos: PRISMA HALO $ 8,35, 3,90 y 3,75. El Melon Ciego $ 2,45 y 1,80. Prudencio Nak $ 1,40. IMPERFECTA $ 24.775,00. CUATRIFECTA $ 515.960,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 74.100,00, a placé $ 14.750,00. TRIPLO $ 363.625,00. PICK 4 $ 3.263.875,00.No Corrió: (6) Elixir Of Life. Tiempo: 57s29c. Cuidador: J.L.Pedernera. Stud: Ana - Hortencia (bv). El ganador de 3 años es hijo de Perseverante Halo y Tequila Pop CULTISTA. Varilla Letal. Esperada Rye. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. 5 Y 6: con 6 aciertoscon 5 aciertos.No corrieron: (1) Wira y (5) Golosa Candy58s54c.M.L.Dominguez.Los Halcones. La ganadora de 5 años es hija de Zensational y Cuantica MERCHO RYE. Ganador Valido. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4. Corrieron todos1'25s12c.D.J.Lezcano.St. El Ladrillero (cdia). El ganador de 6 años es hijo de Catcher In The Rye y La Mechada SIN TEMOR. Brad Check. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé.No Corrió: (4) Amanecida Kiss1'10s41c.H.L.David.Inclusion. El ganador de 5 años es hijo de Suggestive Boy y She`s Happy LA AMOROSA. Kristina Fe. Celine Scape. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. PICK 4.No corrieron: (3) Pepa Net y (8) Lunatica Kissing58s13c.H.R.A.Faget.Don Cacho (rº). La ganadora de 4 años es hija de Lenovo y Amores Key FULL SERRANO. Santiago Canalla. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. Corrieron todos1'34s80c.D.Peña.Gran Muñeca. El ganador de 4 años es hijo de Full Mast y Serra Do Mar

AL ALTISIMO. Cantaros Song. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. TRIPLO. PICK 4 POZO MAX.No corrieron: (1) The Best Hit y (3) Queijo Quente56s95c.F.Pellegrini.Don Rodolfo (az). El ganador de 4 años es hijo de Angiolo y So Much Fun