Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

Stay With It , 54, F.J.Lavigna

SEGUNDA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 MAGICA SLAM, 57, C.Montoya (9) 2 Palagonia, 53, L.Armoha (10) 2,50 1/2 pzo 3 Amuschina, 54, J.Paoloni (3) 2,90 1 1/2 cpo 4 Señora De Las Flores, 53, G.Tempesti V. (7) 6,05 1/2 cpo 5 Miss Fight Girl, 52, A.Spinella (5) 42,25 4 cps 6 Agridulce Song, 57, F.Coria (6) 3,30 pzo 7 Sboccata, 53, A.Allois (2) 11,25 emp. 7* Astata Notes, 57, G.Borda (4) 34,90 3/4 cpo úX Bruja Cayetana, 55, A.Cabrera (8) 9,90 7 cps - - - - - (*) Saltó al largar (X) Largó frío

Dividendos: MAGICA SLAM $ 35,70, 6,60 y 1,80. Palagonia $ 1,90 y 1,50. Amuschina $ 1,20. EXACTA $ 168.270,00 . TRIFECTA $ 107.235,00. DOBLE $ 33.060,00.No Corrió: (1) Sebi Queen. Tiempo: 1'4s98c. Cuidador: C.R.Oroño. Stud: Don Pito (pna). La ganadora de 5 años es hija de Curioso Slam y Magic Foot TERCERA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 LA BASCA DEL HUMOR, 55, A.Cabrera (8) 2 Sun Ride, 57, F.L.Gonçalves (1) 2,20 1 1/2 cpo 3 Driussi, 57, F.E.Coronel (6) 4,55 4 cps 4 Marsta, 55, G.Borda (9) 4,65 1 cpo 5 Shinny Rye, 55, P.Carrizo (2) 24,45 5 cps 6 El Indio Rey, 57, S.Piliero (3) 8,40 10 cps 7 Master Of Music, 57, M.Aserito (5) 13,50 5 cps ú* Great Ilusion, 57, E.Candia G. (4) 6,80 9 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: LA BASCA DEL HUMOR $ 4,75, 1,95 y 1,10. Sun Ride $ 1,40 y 1,10. Driussi $ 1,10. EXACTA $ 1.325,00. TRIFECTA $ 4.485,00. DOBLE $ 140.097,00 .No Corrió: (7) Video Creativo. Tiempo: 1'38s2c. Cuidador: G.V.Petenatti. Stud: Candela (l.pta.). La ganadora de 5 años es hija de Black Humour y Green Basca CUARTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 LEMPRONIUS, 55, R.Alzamendi (8) 2 Sol De Troya, 55, A.Coronel E. (10) 11,85 1/2 cpo 3 Recarano, 57, F.Correa (9) 3,55 5 cps 4 Zarautz, 57, D.Acuña (7) 4,50 pzo 5* Dancer Candy, 53, G.Tempesti V. (6) 2,75 hco 6 Hago Humo, 57, L.Vai (4) 8,05 2 cps 7X Edilito, 55, C.Perez G. (3) 11,95 1/2 cpo 8 Soberano Nak, 57, S.Piliero (5) 28,75 1 1/2 cpo 9 Vamos Silvio, 53, T.Baez (1) 17,25 3 cps ú Tanto Fuego, 57, F.Barroso (2) 11,00 1/2 cpo - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó frío Dividendos: LEMPRONIUS $ 7,50, 4,80 y 2,10. Sol De Troya $ 4,60 y 1,75. Recarano $ 1,30. EXACTA $ 10.580,00. TRIFECTA $ 49.680,00. DOBLE $ 8.220,00. CUATERNA $ 3.000.000,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'4s19c. Cuidador: O.N.Martinez U.. Stud: Rosildie. El ganador de 6 años es hijo de Most Improved y Larenzia QUINTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 ALEGRIA ROAD, 53, F.J.Lavigna (6) 2 La Benicia, 54, J.Paoloni (5) 8,35 1/2 cpo 3 Diosa De La Tribu, 57, P.Carrizo (4) 6,05 4 cps 4 South Miss, 57, F.Vilches (2) 42,60 1 1/2 cpo 5 Global Luna, 57, A.Fuentes (8) 20,15 1 cpo 6 Pura Fruta, 57, F.L.Gonçalves (11) 3,55 1/2 cpo 7 Chirusa Cat, 54, J.Flores (3) 9,60 4 1/2 cps 8 Tiarella, 57, C.Montoya (7) 73,30 8 cps 9 Grace Stripes, 57, J.Leonardo (9) 63,50 1 1/2 cpo 10 Mirame Roma, 54, A.Allois (10) 12,70 10 cps ú* Tiana, 53, L.Chavez (1) 3,90 cps - - - - - (*) Desmontó Dividendos: ALEGRIA ROAD $ 2,70, 1,70 y 1,30. La Benicia $ 4,50 y 2,20. Diosa De La Tribu $ 1,40. EXACTA $ 1.720,00. TRIFECTA $ 9.735,00. DOBLE $ 9.000,00. CUATERNA JACKPOT $ 331.776,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'23s45c. Cuidador: O.M.Almada. Stud: Don Eduardo (cdu). La ganadora de 4 años es hija de Bella Shambrock y Chapera Road SEXTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 TACTICAL RISK, 56, G.Borda (2) 2 Undia Candy, 56, F.L.Gonçalves (1) 4,80 1/2 cza 3 Escape Suicida, 56, J.Noriega (9) 4,25 1 1/2 cpo 4 Cuanto Grito, 52, L.Armoha (3) 12,25 5 cps 5 Don Emperor, 52, T.Baez (4) 41,05 1/2 pzo 6 Mr Black Talent, 56, B.Enrique (10) 6,25 1 1/2 cpo 7 Soleil Star, 54, C.Perez G. (11) 12,25 3/4 cpo 8 Card Gift Song, 53, J.Paoloni (6) 64,10 1 cpo 9 Limonetto, 56, F.Correa (5) 2,90 5 cps ú Equal Race, 56, R.Alzamendi (8) 44,30 9 cps - - - Dividendos: TACTICAL RISK $ 3,25, 1,65 y 1,30. Undia Candy $ 2,10 y 1,90. Escape Suicida $ 1,25. IMPERFECTA $ 2,750,00. TRIFECTA $ 8.670,00. DOBLE $ 3.540,00. CUATERNA $ 48.385,00.No corrieron: (7) Vuelta A Las Dunas, (12) Mister Evo y (13) Tormentoso Wack. Tiempo: 1'11s20c. Cuidador: E.G.Accosano. Stud: El Chorrito (cba). El ganador de 3 años es hijo de Security Risk y Tweedy Princess SEPTIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 ES LA MEJOR, 57, M.Aserito (8) 2 Earthling, 57, J.Villagra (4) 2,70 4 cps 3 Vieja Libreta, 57, F.L.Gonçalves (7) 3,10 3 1/2 cps 4 Latent, 53, P.Capra (h) (10) 14,80 1 1/2 cpo 5 Soy Tefi, 53, S.Conti (11) 5,50 2 1/2 cps 6 La Rubia Sant, 57, P.Carrizo (5) 18,70 1/2 cpo 7 Hit Up, 57, E.Ortega P. (9) 4,55 1 cpo 8 Candy Avispa, 57, L.Armoha (3) 7,45 1 1/2 cpo 9* Be Open Mind, 54, J.Espinoza (6) 105,50 8 cps 10 Varushka Scat, 57, R.L.Gonzalez (2) 54,35 1/2 cpo ú Vedette`s Zamba, 54, A.Allois (1) 102,10 3 cps - - - - - (*) Saltó al largar Dividendos: ES LA MEJOR $ 11,00, 3,05 y 1,35. Earthling $ 2,80 y 1,65. Vieja Libreta $ 1,20. EXACTA $ 7.255,00. TRIFECTA $ 18.700,00. DOBLE $ 9.090,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'22s67c. Cuidador: A.M.Corbalan. Stud: Cacho Arata. La ganadora de 4 años es hija de Il Campione y Asediada Emper OCTAVA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 EL JADIDA, 56, E.Ortega P. (9) 2 Galil, 56, G.Borda (12) 2,10 2 cps 3 Nagua, 56, F.Coria (2) 10,70 4 cps 4 Canchero Spring, 56, K.Banegas (6) 6,15 1 1/2 cpo 5 Crazy Arch, 56, W.Moreyra (4) 3,05 v.m. 6 Cardamom, 52, L.Armoha (3) 24,55 4 cps 7 Sicario, 56, P.Carrizo (1) 22,45 1 cpo 8* El Candombero, 53, A.Allois (8) 44,65 2 cps 9 Star Stripes, 52, H.Dyke (7) 8,70 3/4 cpo 10 Mi Obstinacion, 52, C.Romagnoli (10) 30,75 3 cps ú Night In Bangkok, 56, R.Alzamendi (13) 241,40 11 cps - - - - - (*) Largó cruzado Dividendos: EL JADIDA $ 6,05, 2,15 y 1,50. Galil $ 1,35 y 1,15. Nagua $ 1,80. IMPERFECTA $ 1.100,00. TRIFECTA $ 19.065,00. DOBLE $ 21.200,00. TRIPLO $ 426.130,00. CUATERNA $ 266.310,00. QUINTUPLO $ 1.500.000,00.No corrieron: (5) Fuego Eterno y (11) Moro Estrellado. Tiempo: 1'10s66c. Cuidador: G.E.Scarpello. Stud: Rivica. El ganador de 3 años es hijo de Bodemeister y Entretiempo NOVENA CARRERA- 1200 METROSPremio: Clásico Juan Lapistoy Pag. Dist. 1 SECRETO BOY, 56, F.L.Gonçalves (5) 2 Torino Kiin Ha, 58, G.Bonasola (7) 3,75 2 cps 3 Holly Maria, 53, J.Paoloni (8) 4,85 2 1/2 cps 4 Brad Check, 57, L.Balmaceda (6) 5,20 1/2 cpo 5 Super Contento, 54, L.Armoha (2) 5,80 3 cps 6 The Best Hit, 57, M.Valle (1) 2,70 2 cps ú Dom Dorva, 53, J.Espinoza (4) 19,60 3/4 cpo - - - Dividendos: SECRETO BOY $ 4,45 y 1,75. Torino Kiin Ha $ 1,85. EXACTA $ 1.640,00. TRIFECTA $ 5.215,00. DOBLE $ 7.440,00.No Corrió: (3) Che Mandrake. Tiempo: 1'9s34c. Cuidador: G.O.Feliciani. Stud: Isla Sureña (bv). El ganador de 3 años es hijo de Suggestive Boy y Isla Secreta DECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 QUEIJO QUENTE, 53, L.Armoha (2) 2 Marcapaso, 53, A.Allois (11) 20,00 3 cps 3 El Santo Remedio, 56, J.Villagra (9) 4,10 pzo 4 Iavoleno, 57, O.Alderete (10) 13,35 2 cps 5 Dr. Tati, 56, B.Enrique (14) 4,80 3 cps 6 Almoral, 56, F.L.Gonçalves (6) 6,70 1 1/2 cpo 7 Sr. Portal, 56, L.Balmaceda (7) 6,80 hco 8 Decanas Telu, 56, A.Cabrera (8) 42,35 2 1/2 cps 9 Grand Rex, 56, M.J.Lopez (5) 17,40 3/4 cpo ú Asi Que Bueno, 56, R.Bascuñan (3) 15,10 4 cps - - - Dividendos: QUEIJO QUENTE $ 2,20, 1,60 y 1,10. Marcapaso $ 5,35 y 1,10. El Santo Remedio $ 1,10. IMPERFECTA $ 6.220,00. TRIFECTA $ 23.545,00. DOBLE $ 3.370,00. CUATERNA $ 666.665,00.No corrieron: (1) Segurity Joy, (4) Consejero Español, (12) Humor Violento y (13) Seattle Muñeco. Tiempo: 1'9s77c. Cuidador: C.A.Cardon. Stud: Santa Rita (vguy). El ganador de 3 años es hijo de Daniel Boone y Queijadinha UNDECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 PLEASANT RATE, 56, F.L.Gonçalves (8) 2 Isoterico, 56, F.Coria (6) 5,90 2 cps 3 Seal Dubai, 53, J.Flores (5) 3,80 3 cps 4 Ray Joy, 54, G.Borda (9) 5,60 1/2 cpo 5 Sigo Viaje, 52, P.Capra (h) (1) 22,70 1/2 cpo 6 Take Places, 51, G.Tempesti V. (7) 11,95 1 cpo 7 Perfect Score, 52, T.Baez (4) 6,90 cza 8 Oriental Beauty, 50, H.Dyke (3) 39,05 1/2 cza ú Semaforo Plus, 58, F.Correa (2) 17,55 2 cps - - - Dividendos: PLEASANT RATE $ 1,95, 1,30 y 1,10. Isoterico $ 3,15 y 3,35. Seal Dubai $ 1,90. EXACTA $ 960,00. TRIFECTA $ 3.915,00. DOBLE $ 950,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'4s19c. Cuidador: M.Hadweh A.. Stud: Vieja Corona (az). El ganador de 6 años es hijo de Exchange Rate y Pleasant Fever DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 COUNTRY TEXANA, 56, G.Borda (6) 2* Te Abrazamos, 56, W.Moreyra (1) 4,05 5 cps 3 Opera Garnier, 56, C.Velazquez (2) 13,65 1/2 pzo 4 Kalaroa, 56, M.Valle (5) 6,25 1/2 cpo 5 Una Grosa, 56, E.Ortega P. (7) 2,30 3/4 cpo 6 Esperanzas, 53, J.Paoloni (4) 14,20 1 cpo 7 Erinias, 56, F.L.Gonçalves (3) 6,90 2 cps ú Grenola, 56, M.J.Lopez (8) 8,55 10 cps - - - - - (*) Indócil en los partidores Dividendos: COUNTRY TEXANA $ 4,30, 1,95 y 2,45. Te Abrazamos $ 3,15 y 3,85. Opera Garnier $ 4,65. EXACTA $ 3.060,00. TRIFECTA $ 22.110,00. DOBLE $ 1.510,00. TRIPLO SELECTIVO $ 4.380,00. CUATERNA SELECTIVA $ 37.710,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s43c. Cuidador: M.S.Sueldo. Stud: Masama. La ganadora de 3 años es hija de Nashville Texan y Country Along DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 DON RAPTOR, 57, F.L.Gonçalves (8) 2 Gran Class, 54, F.J.Lavigna (9) 6,25 pzo 3 Claro Spring, 57, B.Enrique (4) 2,30 cza 4 Clarito In, 57, P.Carrizo (3) 10,30 2 cps 5 Hit Sarawak, 53, J.Flores (2) 5,70 1 cpo 6* Master De Honor, 53, L.Chavez (7) 12,90 6 cps 7X Buona Vistta, 54, J.Paoloni (6) 19,00 7 cps ú Hit Del Verano, 53, E.Suarez (5) 67,15 1 cpo - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío Dividendos: DON RAPTOR $ 2,15, 1,70 y 1,10. Gran Class $ 2,95 y 1,10. Claro Spring $ 1,10. EXACTA $ 1.100,00. TRIFECTA $ 4.980,00. DOBLE $ 1.880,00. CADENA JACKPOT $ 92.783,00.No Corrió: (1) Mambocha. Tiempo: 1'12s44c. Cuidador: A.M.Ortiz. Stud: El Tono (cba). El ganador de 4 años es hijo de War Command y Doña Aura DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SOLEBELLA, 56, R.Bascuñan (1) 2 Anguissola, 56, E.Ortega P. (3) 6,90 1/2 cza 3 Negrita Corre, 56, B.Enrique (10) 4,45 3/4 cpo 4 Tachala, 56, G.Borda (7) 2,75 hco 5 Alma Malvada, 56, P.Carrizo (6) 7,70 pzo 6* La Cautivada, 56, K.Banegas (5) 12,20 1 1/2 cpo 7 Priola, 52, H.Dyke (11) 14,35 3 cps 8 Benirras, 52, C.Romagnoli (8) 82,40 3 cps 9 My Lady Cat, 56, M.Aserito (12) 14,15 1/2 pzo 10 Atka`s Fantasy, 53, J.Flores (4) 83,20 pzo ú Sinceramente, 56, L.Balmaceda (2) 18,25 8 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: SOLABELLA $ 3,15, 1,60 y 1,35. Anguissola $ 2,50 y 2,60. Negrita Corre $ 2,00. IMPERFECTA $ 2.690,00. TRIFECTA $ 12.755,000. DOBLE $ 3.160,00.No Corrió: (9) Gritona Re. Tiempo: 1'12s51c. Cuidador: J.C.Borda. Stud: Cañada Negra. La ganadora de 3 años es hija de Sebi Halo y Interbella DECIMOQUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 ES GUERRERA, 56, B.Enrique (9) 2 Polvora, 56, K.Banegas (2) 3,40 pzo 3 Rita Is True, 56, F.Coria (13) 6,60 1/2 cpo 4 Soy Guapita, 52, T.Baez (1) 13,15 2 cps 5 Mallorca Cap, 56, J.Flores (10) 11,50 2 1/2 cps 6 Correntosa Song, 56, F.L.Gonçalves (4) 7,30 1 1/2 cpo 7 Gaita Linda, 52, A.B.Valdez (12) 21,05 1/2 pzo 8 Bien Alta, 56, J.Noriega (6) 14,80 2 cps 9 Doña Chequera, 53, J.Paoloni (8) 15,70 cza 10* Bulliciosa Johan, 56, L.Balmaceda (3) 21,80 5 cps ú Notas Tenues, 56, G.Borda (11) 37,40 3 cps - - - - - (*) Largó mal Dividendos: ES GUERRERA $ 2,05, 1,10 Y 1,10. Polvora $ 1,10 y 1,10. Rita Is True $ 1,25. IMPERFECTA $ 1.160,00. CUATRIFECTA $ 12.710,00. DOBLE PLUS $ 6.150,00. TRIPLO FINAL $ 8.430,00. CUATERNA $ 68.960,00. QUINTUPLO $ 64.100,00.No corrieron: (5) Esperancita Sant y (7) Tremenda Halo. Tiempo: 1'12s7c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: El Wing. La ganadora de 3 años es hija de Lizard Island y Lujan Strik. RECAUDACIÓN: $ 96.867.789. SOLABELLA. Anguissola. 