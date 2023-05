DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 FLEX FRIDAY, 57, R.Frias (12) 2 Enjoy Rome, 57, L.Vai (11) 4,20 3/4 cpo 3 Quiz King, 57, L.Carabajal (2) 4,60 1/2 pzo 4 Chiche Halo, 55, C.Perez G. (1) 11,40 6 cps 5 Loyal Boy, 55, A.Paez (10) 35,25 1 1/2 cpo 6 Joe Happy, 57, S.Conti (3) 4,15 1/2 pzo 7 Ojo Mojado, 53, E.Suarez (7) 5,40 4 cps 8 Youpaycash, 53, T.Baez (4) 8,60 1/2 cpo 9 Recarano, 57, F.Correa (9) 16,30 2 1/2 cps ú* Señor Monarca, 57, J.Rosales (5) 49,45 11 cps - - - - - (*) Largó frío

Dividendos: FLEX FRIDAY $ 3,50, 1,70 y 1,10. Enjoy Rome $ 2,00 y 1,15. Quiz King $ 1,15. IMPERFECTA $ 1.680,00. CUATRIFECTA $ 35.880,00. DOBLE PLUS $ 8.810,00. TRIPLO PLUS $ 156.250,00. CUATERNA $ 194.440,00. QUINTUPLO $ 2.000.000,00. No corrieron: (6) Leevientos y (8) Top Spring. Tiempo: 1'23s91c. Cuidador: J.J.Etchechoury. Stud: Don Juan. El ganador de 5 años es hijo de Treasure Beach y Frisco Ja. RECAUDACIÓN: $ 95.898.958..

