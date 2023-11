IT LOOKS NICE , 57, H.Dyke

CUARTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 WHAT A MAN, 56, M.Valle (1) 2 Conde Crotti, 56, F.L.Gonçalves (3) 20,15 3/4 cpo 3 Un Dia Soleado, 56, J.Villagra (9) 8,25 3 cps 4 Amazon Prime, 56, B.Enrique (2) 3,45 1/2 cpo 5 Master Razy, 52, L.Recuero (4) 4,70 9 cps 6 Insospechado Festejo, 56, G.Calvente (7) 7,95 1 1/2 cpo 7 Madero Al Compas, 56, G.Borda (5) 26,55 3/4 cpo 8 Pucara Kid, 56, L.Carabajal (10) 11,55 16 cps ú Red Daddy, 56, P.Carrizo (6) 3,55 pzo - - - Dividendos: WHAT A MAN $ 3,15, 2,35 y 2,90. Conde Crotti $ 11,55 y 12,90. Un Dia Soleado $ 3,55. EXACTA $ 8.650,00. TRIFECTA $ 91.800,00. DOBLE $ 1.020,00. CUATERNA $ 20.650,00.No Corrió: (8) Ventiluz. Tiempo: 1'36s23c. Cuidador: D.A.Bordon. Stud: Hs. El Angel De Venecia (lf). El ganador de 3 años es hijo de Mastercraftsman y What A Shame QUINTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 DIOSA STRIPES, 56, R.Bascuñan (6) 2 First Fantasy, 56, J.Paoloni (9) 2,10 7 cps 3 Curiosa Girl, 56, L.Balmaceda (4) 10,00 1 1/2 cpo 4 Loboutin, 56, G.Borda (8) 27,30 1 1/2 cpo 5 Chicks, 56, O.Alderete (5) 16,45 1/2 pzo 6 Timberlay, 56, A.Cabrera (1) 7,35 1/2 cpo 7 Brisa Warrior, 52, L.Recuero (3) 9,15 1/2 cza 8 Caña Con Ruda, 56, S.Piliero (7) 23,45 10 cps ú* Amiguita Pituca, 56, M.Aserito (2) 23,55 2 1/2 cps - - - - - (*) Se fue de manos Dividendos: DIOSA STRIPES $ 1,90, 1,10 y 1,10. First Fantasy $ 1,10 y 1,10. Curiosa Girl $ 1,25. EXACTA $ 930,00. TRIFECTA $ 6.000,00. DOBLE $ 1.190,00. CUATERNA JACKPOT $ 1.847,50. Corrieron todos. Tiempo: 56s98c. Cuidador: E.Martin Ferro. Stud: El Doguito. La ganadora de 3 años es hija de Equal Stripes y Diosa Rye SEXTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 SANTA DIAGUITA, 56, B.Enrique (9) 2 Enchanted Tales, 56, F.L.Gonçalves (7) 3,80 5 cps 3* Sydia, 56, P.Carrizo (8) 39,35 3 1/2 cps 4 Precandidata, 52, L.Recuero (10) 7,40 1/2 cpo 5X Kebara, 56, M.Valle (4) 2,95 3/4 cpo 6+ Estrella Asturiana, 52, P.Capra (h) (5) 28,75 1/2 pzo 7 The New Star, 56, R.Frias (1) 11,30 2 cps 8** Reina Invencible, 56, J.Paoloni (6) 9,05 1/2 cpo 9/ A Capital, 56, M.Aserito (2) 3,25 6 cps ú/ Balsham, 56, S.Piliero (3) 49,60 s.a. - - - - - (*) Largó frío (X) Ligó suelta (+) Ligó suelta (**) Largó cruzado (/) Ligó suelta (/) Ligó suelta Dividendos: SANTA DIAGUITA $ 5,10, 2,50 y 2,20. Enchanted Tales $ 2,60 y 2,40. Sydia $ 3,50. EXACTA $ 5.130,00. TRIFECTA $ 127.700,00. DOBLE $ 2.960,00. TRIPLO $ 11.560,00. Corrieron todos. Tiempo: 57s19c. Cuidador: R.M.Landola. Stud: Ferre. La ganadora de 3 años es hija de Santillano y Stay Cool SEPTIMA CARRERA- 1600 METROSPremio: Clásico Carlos P. Rodríguez (g2) - GRUPO II Pag. Dist. 1 HAWAIIAN LOVE, 60, P.Carrizo (5) 2 Violeta M, 60, B.Enrique (6) 1,10 2 1/2 cps 3 Wait Please, 54, W.Pereyra (8) 8,95 7 cps 4 Elina Regia, 60, G.Borda (7) 9,75 1 cpo 5 Misionera Latina, 60, J.Villagra (4) 45,55 5 cps 6 Wildest, 60, M.Valle (1) 17,35 2 1/2 cps ú Duda Bye, 60, F.L.Gonçalves (2) 6,05 1/2 pzo - - - Dividendos: HAWAIIAN LOVE $ 9,95 y 1,25. Violeta M $ 1,10. EXACTA $ 2.970,00. TRIFECTA Extra $ 14.910,00. DOBLE $ 11.060,00. QUINTUPLO $ 55.985,00.No Corrió: (3) Eau De Toilette. Tiempo: 1'35s60c. Cuidador: P.P.Sahagian. Stud: Montiel. La ganadora de 4 años es hija de Hurricane Cat y Hawaian Sunset OCTAVA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 MOTOR DE MAR, 56, M.Valle (6) 2 Pacific Sea, 56, M.La Palma (8) 2,65 1 1/2 cpo 3 Fruit Hunter, 56, C.Velazquez (4) 4,35 1 1/2 cpo 4 Don Chamame, 56, W.Pereyra (3) 7,00 2 1/2 cps 5 Persian Island, 52, L.Recuero (1) 12,95 2 1/2 cps 6* El Gran Rock, 56, I.Monasterolo (5) 46,25 2 1/2 cps 7 Lacatus, 56, G.Calvente (10) 8,50 2 1/2 cps 8 Babington, 56, F.L.Gonçalves (2) 13,80 3 cps 9 Don Placido, 54, J.Espinoza (7) 27,50 hco ú Oscuro Deseo, 56, J.Villagra (9) 5,30 1/2 cpo - - - - - (*) Largó frío Dividendos: MOTOR DE MAR $ 3,80, 1,80 y 1,20. Pacific Sea $ 1,65 y 1,10. Fruit Hunter $ 1,10. EXACTA $ 2.340,00. TRIFECTA $ 7.350,00. DOBLE $ 11.950,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'37s16c. Cuidador: L.R.Cerutti. Stud: Don Santiago. El ganador de 3 años es hijo de Treasure Beach y Engine NOVENA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 ABOGADA BRAVA, 56, W.Pereyra (2) 2* Knows All, 56, B.Enrique (5) 3,55 9 cps 3 Esta Bien Buena, 56, K.Banegas (3) 14,75 5 cps 4 Valery Beauty, 56, M.Valle (1) 4,25 emp. 4 Ursi Seattle, 56, A.Paez (8) 144,05 cza 6 Latan Craf, 56, G.Bellocq (4) 44,40 3 1/2 cps 7 Isla Bella, 56, F.L.Gonçalves (7) 2,55 5 cps 8 Notas Negras, 56, I.Monasterolo (6) 41,10 7 cps úX Unaizah (brz), 56, F.Barroso (9) 80,50 20 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Cruzó al tranco Dividendos: ABOGADA BRAVA $ 2,05, 1,15 y 1,70. Knows All $ 1,20 y 1,80. Esta Bien Buena $ 5,10. EXACTA $ 3.290,00. TRIFECTA $ 17.630,00. DOBLE $ 4.920,00. TRIPLO SELECTIVO $ 130.425,00. CUATERNA SELECTIVA $ 357.125,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'36s1c. Cuidador: R.Pellegatta. Stud: F. F. C.. La ganadora de 3 años es hija de Cosmic Trigger y Ismelda DECIMA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 TOUCH THE STARS, 57, P.Carrizo (1) 2 Cala Tarida, 55, M.Valle (2) 5,70 pzo 3 Señor Capitan, 57, F.Barroso (6) 7,20 1 1/2 cpo 4 Gadzooks, 57, E.Siniani (4) 5,55 1/2 pzo 5 Fantasma, 54, B.Enrique (5) 21,60 4 cps 6 Don Gallardo, 57, F.L.Gonçalves (7) 3,05 1/2 pzo - - - Dividendos: TOUCH THE STARS $ 2,10 y 1,10. Cala Tarida $ 1,20. EXACTA $ 1.710,00. TRIFECTA $ 11.970,00. DOBLE $ 1.280,00.No Corrió: (3) Dawson. Tiempo: 2'2s37c. Cuidador: P.P.Sahagian. Stud: Roque Alberto (lp). El ganador de 4 años es hijo de Fortify y Tancreda UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 CHOLO MANUEL, 56, R.R.Barrueco (12) 2 Patrañas, 56, K.Banegas (14) 3,95 1/2 cpo 3 Dolittle, 56, B.Enrique (5) 6,05 4 cps 4 Charming Lizard, 56, G.Borda (3) 41,50 2 1/2 cps 5 Jovianus, 56, L.Balmaceda (6) 30,10 1 1/2 cpo 6 Asturiando, 56, P.Carrizo (2) 8,55 pzo 7 Señor Pendibene, 56, A.Cabrera (11) 4,40 4 cps 8 Curioso Edition, 56, J.Paoloni (7) 106,85 cza 9 Snoop Dogg, 52, A.B.Valdez (1) 62,60 4 cps 10 Relay Mast, 56, R.Bascuñan (8) 13,65 1 1/2 cpo 11 Forgetter, 53, T.Baez (4) 123,60 2 1/2 cps ú* Mad Thunder, 56, M.Aserito (9) 26,35 14 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: CHOLO MANUEL $ 2,35, 1,15 y 1,10. Patrañas $ 1,70 y 1,10. Dolittle $ 1,10. IMPERFECTA $ 970,00. TRIFECTA Extra $ 8.980,00. DOBLE $ 880,00.No corrieron: (10) Fortunato Pass y (13) Zitarrosa. Tiempo: 56s33c. Cuidador: J.A.Lofiego. Stud: M. De G.. El ganador de 3 años es hijo de Santillano y Prada Star DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 PERUGIA HIT, 53, L.Recuero (8) 2 Marina Bay, 57, M.Valle (6) 3,00 1 cpo 3 Amiguita Virgen, 57, T.Baez (2) 14,55 1 1/2 cpo 4 Lujanera De Cine, 57, W.Pereyra (5) 5,00 pzo 5 Majorka, 57, L.Franco (4) 7,80 5 cps 6 Validada Liz, 57, K.Banegas (1) 8,25 pzo 7 Gala Mayor, 57, J.Leonardo (3) 10,00 8 cps 8 Muchacha Perfecta, 53, A.B.Valdez (9) 10,90 4 cps 9 Linaguda, 57, W.Moreyra (7) 84,25 1 1/2 cpo ú Malted Barley, 57, F.Barroso (10) 5,35 1 cpo - - - Dividendos: PERUGIA HIT $ 2,60, 1,40 y 1,10. Marina Bay $ 1,35 y 1,10. Amiguita Virgen $ 1,10. EXACTA $ 1.390,00. CUATRIFECTA $ 37.390,00. DOBLE PLUS $ 3.675,00. TRIPLO $ 7.075,00. CUATERNA $ 72.450,00. QUINTUPLO $ 153.280,00.Corrieron todos. Tiempo: 1'25s60c. Cuidador: P.G.Falero. Stud: Firmamento. La ganadora de 4 años es hija de Hit It A Bomb y Perugia Empe. RECAUDACIÓN: $ 140.990.763,00 . CHOLO MANUEL. Patrañas. Dolittle. IMPERFECTA. TRIFECTA Extra. DOBLE.No corrieron: (10) Fortunato Pass y (13) Zitarrosa56s33c.J.A.Lofiego.M. De G.. 