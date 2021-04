Resultados de las carreras del sábado 24 de abril en el Hipódromo de La Plata

Seventh Lady , 53, M.Giuliano C.

SEGUNDA CARRERA- 1300 METROSClasico Luis Maria Doyhenard (g. Iii) - GRUPO III Gan Pag. Dist. 1 MAGNIFICENT, 55, W.Aguirre (4) 0 2 Lofoten, 55, M.A.Sosa (1) 0 8,10 1 1/2 cpo 3 Santos Davos, 55, F.Arreguy (h) (3a) 0 1,10 cza 4 Jolgorio Key, 55, M.J.Lopez (3) 0 1,10 12 cps 5 El Pacino, 55, C.Sandoval (2) 0 18,10 3 cps 6 Retracto, 55, N.Ortiz (2a) 0 18,10 10 cps - - - 0 Dividendos: MAGNIFICENT $ 3,75. EXACTA $ 106,00. TRIFECTA $ 132,00. DOBLE $ 295,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'18s3c. Cuidador: H.J.A.Torres. Stud: Arroyo De Luna. El ganador de 2 años es TERCERA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 D`AVIGNON, 55, D.E.Arias (6) 0 2 Leo Vivo, 55, B.Enrique (1) 0 10,25 5 cps 3 Indian Gold, 55, W.Aguirre (5) 0 13,40 1/2 cpo 4 Movie Like, 55, L.Vai (7) 0 11,50 3 cps 5 Telus Affair, 55, W.Pereyra (10) 0 16,50 1 cpo 6 Sold Out, 55, J.Villagra (3) 0 1,40 3/4 cpo 7 Super Allie, 55, M.N.Ferreyra (4) 0 7,70 5 cps 8 El Carmelo, 55, D.R.Gomez (8) 0 21,75 2 1/2 cps ú Eterno Hero, 55, A.Cabrera (2) 0 11,10 14 cps - - - 0 Dividendos: D' AVIGNON $ 9,40, 8,55 y 10,20. Leo Vivo $ 12,15 y 13,60. Indian Gold $ 4,60. EXACTA $ 460,00. TRIFECTA $ 9.764,00. DOBLE $ 1.326,00.No Corrió: (9) Hit Top. Tiempo: 1'26s15c. Cuidador: L.R.Cerutti. Stud: El Asturiano. El ganador de 2 años es hijo de Hurricane Cat y Juilliard CUARTA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 TOO HERA, 57, R.Blanco (8) 0 2 Madame Mora, 57, D.E.Arias (4) 0 5,15 3 cps 3 La Autobomba, 57, Jorge Peralta (1) 0 2,80 4 cps 4 Emily Runner, 53, L.Ramallo (2) 0 17,60 3/4 cpo 5 True Inka, 57, B.Enrique (6) 0 7,30 2 cps 6 Linda Catalina, 53, R.Villegas (3) 0 91,85 1 cpo 7 Melania, 53, U.Chaves (13) 0 10,50 1 cpo 8 Informate Sole, 57, R.Villagra (5) 0 43,95 1/2 pzo 9 City Lagoon, 57, F.Menendez (10) 0 164,45 1 1/2 cpo 10 Laris, 57, A.O.Lopez (9) 0 98,25 3 cps 11 Bombuchas, 55, L.M.Fer`dez (7) 0 172,80 pzo 12 Extreme Quality, 57, R.L.Gonzalez (12) 0 235,15 11 cps ú Very Good News, 57, G.Hahn (11) 0 39,75 16 cps - - - 0 Dividendos: Too Hera $ 2,10, 1,20 y 1,10. Madame Mora $ 1,85 y 1,10. La Autobomba $ 1,10. IMPERFECTA $ 132,00. TRIFECTA $ 1.536,00. DOBLE $ 885,00. CUATERNA $ 21.872,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'1s94c. Cuidador: M.S.Sueldo. Stud: M`barete. La ganadora de 4 años es hija de Andromeda`s Hero y Too Fine QUINTA CARRERA- 1600 METROS Gan Pag. Dist. 1 HADEED, 52, M.A.Sosa (6) 0 2 Tua Hee, 56, D.E.Arias (7) 0 11,15 9 cps 3 Amiguito Malevo, 56, W.Pereyra (8) 0 3,10 1/2 cpo 4 Mathysse, 56, A.Cabrera (4) 0 17,15 1 1/2 cpo 5 It`s Imperative, 56, F.Menendez (2) 0 4,70 1 cpo 6 Veocho, 56, J.Rivarola (13) 0 35,00 1/2 cpo 7 Meet Winselot, 52, R.Villegas (5) 0 70,00 3 cps 8 Master Yoshi, 56, J.Villagra (10) 0 7,75 1 1/2 cpo 9 Oso Arturo, 56, E.G.Ortega T. (15) 0 9,20 4 cps 10 El Toshy, 56, L.N.Garcia (14) 0 86,40 2 1/2 cps 11 Don Nadie, 56, R.L.Gonzalez (3) 0 70,55 6 cps ú Video Creativo, 56, E.Siniani (1) 0 36,95 7 cps - - - 0 Dividendos: HADEED $ 2,50, 1,80 y 1,30. Tua Hee $ 4,70 y 3,15. Amiguito Malevo $ 1,55. IMPERFECTA $ 387,00. TRIFECTA $ 1.937,00. DOBLE $ 199,00.No corrieron: (2a) Shaking Money, (9) The Jordan, (11) Video Pago y (12) Argentino Vega. Tiempo: 1'39s59c. Cuidador: A.A.Piana. Stud: Vieja Corona (az). El ganador de 3 años es hijo de Asiatic Boy y Hareer SEXTA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 MURGO, 57, J.C.Diestra (h) (1) 0 2 Doctor Best, 57, A.Cabrera (8) 0 12,30 2 cps 3 Viene La Noche, 57, G.Sediari (4) 0 3,00 3/4 cpo 4 King Look, 57, G.Hahn (9) 0 4,25 pzo 5 Dubai King, 57, R.Villegas (2) 0 19,20 8 cps 6 Sembra Fitz, 57, D.Mansilla (3) 0 38,95 1/2 cpo 7 Sant Antimo, 57, E.Siniani (7) 0 5,30 1 1/2 cpo ú Black Spirit, 57, F.Menendez (6) 0 50,55 7 cps - - - 0 Dividendos: MURGO $ 2,15 y 1,65. Doctor Best $ 3,55. EXACTA $ 265,50. TRIFECTA $ 704,00. DOBLE $ 109,00. TRIPLO $ 363,00. CUATERNA $ 10.201,00.No Corrió: (5) Love Is Blue. Tiempo: 1'14s41c. Cuidador: P.D.Diestra. Stud: J. P. M. (tan). El ganador de 6 años es hijo de Dynamix y Fana SEPTIMA CARRERA- 1500 METROS Gan Pag. Dist. 1 MAGALI HOT, 57, F.Arreguy (h) (7) 0 2 Virgin Spring, 54, M.A.Sosa (5) 0 3,70 2 cps 3 Tremenda Potranca, 57, A.O.Lopez (1) 0 11,35 pzo 4 Callas Forever, 53, U.Chaves (2) 0 15,30 8 cps 5 Siempre Te Amare, 53, L.Ramallo (3) 0 42,75 pzo 6 Distinguida Zenda, 57, A.Cabrera (6a) 0 1,55 20 cps ú Bouclet Nistel, 54, D.E.Arias (6) 0 1,55 1 cpo - - - 0 Dividendos: MAGALI HOT $ 3,30 y 1,50. Virgin Spring $ 1,45. EXACTA $ 184,50. TRIFECTA $ 985,00. DOBLE $ 366,00. CADENA con 6 Aciertos $ 213.520,00. con 5 Aciertos $ 1.230,00.No Corrió: (4) Aquidauana. Tiempo: 1'32s14c. Cuidador: H.A.Azcurra. Stud: La Frontera (mza). La ganadora de 4 años es hija de True Cause y Manipulada OCTAVA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 DASTAN, 57, J.Osuna (7) 0 2 El Bocon, 57, A.O.Lopez (10) 0 2,85 1 1/2 cpo 3 Not Alone, 57, A.Castro (4) 0 7,85 2 cps 4 Emperator, 57, P.Diestra (h) (2) 0 85,90 pzo 5 Tancho, 57, W.Pereyra (11) 0 4,10 3 cps 6 Quijotero, 57, D.R.Gomez (13) 0 3,30 v.m. 7 Memphis Talk, 57, O.Arias (3) 0 35,45 1/2 cpo 8 Goteado, 54, M.A.Sosa (5) 0 41,20 1 cpo 9 Forty Paton, 57, J.Rivarola (12) 0 11,70 cza 10 Lizard Candy, 57, M.Delli Q. (1) 0 15,55 5 cps ú Ranquil Lef, 53, R.Villegas (8) 0 23,25 6 cps - - - 0 Dividendos: DASTAN $ 8,75, 4,75 y 2,95. El Bocon $ 1,85 y 1,30. Not Alone $ 2,75. IMPERFECTA $ 399,00. CUATRIFECTA $ 221.147,00 . DOBLE $ 1.213,00. CUATERNA $ 17.684,00.No corrieron: (6) Rio Romano y (9) Magnesio Star. Tiempo: 1'0s84c. Cuidador: Marcelo A. Garcia. Stud: El Lanta (tan). El ganador de 4 años es hijo de Romius y Money Market NOVENA CARRERA- 1300 METROSClasico Fortunato Damiani (g. Iii) - GRUPO III Gan Pag. Dist. 1 AGUA MAXIMA, 55, W.Pereyra (5) 0 2 Master Augusta, 55, D.E.Arias (8) 0 10,00 6 cps 3 Kume, 55, F.Coria (2) 0 6,30 1 1/2 cpo 4 Girl On Fire, 55, F.Arreguy (h) (7) 0 33,12 3/4 cpo 5 Siembra Alegria, 55, I.Monasterolo (1) 0 6,35 6 cps 6 Perfecta Soy, 55, L.Balmaceda (4) 0 17,95 20 cps 7 Suberina, 55, W.Aguirre (6) 0 2,30 cza ú Vega Gloriosa, 55, E.Siniani (3) 0 66,80 23 cps - - - 0 Dividendos: AGUA MAXIMA $ 2,20 y 1,45. Master Augusta $ 1,85. EXACTA $ 148,00. TRIFECTA $ 821,00. DOBLE $ 474,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'18s36c. Cuidador: H.A.Azcurra. Stud: La Frontera (mza). La ganadora de 2 años es hija de Interdetto y Peaceable DECIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 AZUL SPROUT, 57, O.Arias (2) 0 2 Mireyita, 57, A.O.Lopez (4) 0 3,05 3 cps 3 Inprice, 57, B.Enrique (3) 0 2,60 2 1/2 cps 4 Cinnamon Cream, 54, M.A.Sosa (5) 0 9,60 1 cpo 5 Sil Top, 57, F.Coria (6) 0 8,45 2 cps 6 Sudowon, 53, R.Villegas (11) 0 14,50 1 cpo 7 Seeker`s Light, 57, G.Hahn (8) 0 18,15 6 cps 8 Bell Kal, 57, R.Villagra (12) 0 62,40 1 cpo 9 Arcanine, 57, L.Comas (10) 0 62,70 1 cpo 10 India Terrible, 53, J.Roman (9) 0 162,40 3 cps ú Sale Con Toss, 53, E.Ferreira P. (13) 0 87,25 9 cps - - - 0 Dividendos: AZUL SPROUT $ 3,35, 1,85 y 1,10. Mireyita $ 1,60 y 1,10. Inprice $ 1,10. IMPERFECTA $ 170,00. TRIFECTA $ 351,50. DOBLE $ 722,50 TRIPLO $ 5.737,50. CUATERNA $ 19.116,00. QUINTUPLO con 5 Aciertos $ 58.019,00. con 4 Aciertos $ 365,00.No corrieron: (1) Editada Del Bosque y (7) Anttula. Tiempo: 1'0s66c. Cuidador: A.N.Ostheguy. Stud: Topo Viejo. La ganadora de 4 años es hija de True Cause y Pesadilla Emper UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 CASH HERO, 57, R.Blanco (10) 0 2 Honor Al Tano, 57, L.Paredes (5) 0 29,30 pzo 3 Don Silvester, 57, A.Giorgis (2) 0 3,05 3 cps 4 Natanaev, 57, F.Menendez (3) 0 6,15 3/4 cpo 5 Hesiodo, 57, W.Aguirre (11) 0 57,85 3 cps 6 Canelito Cat, 57, D.E.Arias (7) 0 16,70 cza 7 Payaso Cap, 57, F.Arreguy (h) (12) 0 6,00 1 cpo 8 Viejo Coco, 57, G.Hahn (6) 0 6,55 hco 9 Toti Sum, 57, I.Zapata (8) 0 9,65 1 cpo 10 Lobo Chuck, 57, R.Villegas (11a) 0 57,85 3 cps ú Marshall Island, 57, M.Delli Q. (9) 0 26,05 10 cps - - - 0 Dividendos: CASH HERO $ 2,60, 1,60 y 1,35. Honor Al Tano $ 6,30 y 2,60. Don Silvster $ 1,90. EXACTA $ 687,00. TRIFECTA $ 2.175,00. DOBLE $ 182,00.No corrieron: (1) Jugadora Celebre y (4) Orpheo. Tiempo: 1'13s69c. Cuidador: M.S.Sueldo. Stud: La Martina (b. V). El ganador de 4 años es hijo de Andromeda`s Hero y Country Cash DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 HONEY KEY, 56, I.Monasterolo (6a) 0 2 Garua Finita, 52, U.Chaves (2) 0 18,60 cza 3 Promesa Sky, 56, B.Enrique (12) 0 5,40 1 1/2 cpo 4 Minifalda Kal, 56, O.Roncoli (5) 0 22,05 pzo 5 Bienvenida Mia, 56, R.L.Gonzalez (3) 0 10,55 1/2 pzo 6 Most Happy, 56, M.J.Lopez (14) 0 4,30 pzo 7 Bassagoda, 56, J.Osuna (8) 0 14,70 2 1/2 cps 8 Nota Al Pie, 56, A.Castro (9) 0 21,60 4 cps 9 Peluca Suave, 56, L.Paredes (7) 0 70,95 3/4 cpo 10 Señora Suertuda, 56, F.Coria (1) 0 38,45 2 1/2 cps 11 Diama Key, 56, A.Cabrera (6) 0 1,60 pzo 12 High Rate, 56, E.Siniani (4) 0 95,85 cza ú Bayahibe Sunset, 52, R.Villegas (11) 0 158,10 14 cps - - - 0 Dividendos: HONEY KEY $ 1,60, 1,25 y 3,10. Garua Finita $ 4,00 y 1,75. Promesa Sky $ 1,50. IMPERFECTA $ 244,00. TRIFECTA $-5 34.800,00. DOBLE $ 182,50. CUATERNA $ 1.223,00.No corrieron: (10) Hidayat y (13) Cima Brijilda. Tiempo: 1'14s57c. Cuidador: L.F.Gaitan. Stud: Firmamento. La ganadora de 3 años es hija de Key Deputy y Honey Honey Top DECIMOTERCERA CARRERA- 1600 METROSPremio: Especial Federico Plowes Gan Pag. Dist. 1 CHE TURFMAN, 60, W.Pereyra (5) 0 2 Di Por Que, 57, E.Ortega P. (7) 0 2,90 6 cps 3 Guapo Como Yo, 57, M.A.Sosa (8) 0 2,90 v.m. 4 Vivi Jurando, 57, L.M.Fer`dez (3) 0 20,50 2 1/2 cps 5 Grande Tony, 60, J.Rivarola (2) 0 6,35 3/4 cpo 6 Tornazolado, 57, A.Marinhas (6) 0 15,25 8 cps ú Señalado Shot, 60, E.Siniani (4) 0 66,85 23 cps - - - 0 Dividendos: CHE TURFMAN $ 2,35 y 1,15. Guapo Como Yo $ 1,30. EXACTA $ 79,00. TRIFECTA $ 138,50. DOBLE $ 192,50.No Corrió: (1) Tio Boy. Tiempo: 1'37s57c. Cuidador: H.A.Azcurra. Stud: Garabo. El ganador de 4 años es hijo de Lizard Island y Potra Road DECIMOCUARTA CARRERA- 1600 METROS Gan Pag. Dist. 1 QUICK START, 51, M.Giuliano C. (13) 0 2 Hills Nistel, 57, I.Zapata (12) 0 2,40 pzo 3 Queen Regnant, 57, I.Monasterolo (3) 0 5,60 1 cpo 4 Mi Haren, 51, J.R.Benitez V. (1) 0 33,05 2 1/2 cps 5 Seeking Storm, 57, D.E.Arias (6) 0 14,95 pzo 6 Palina, 57, E.Siniani (9) 0 7,15 2 cps 7 Coronita Ness, 54, M.A.Sosa (10) 0 4,05 4 cps 8 Acragas, 57, F.Arreguy (h) (7) 0 10,75 cza 9 Gata Soleada, 57, R.Villegas (2) 0 27,60 cza 10 Queen Style, 57, J.Rivarola (4) 0 47,45 3/4 cpo ú La Chifladora, 57, W.Pereyra (5) 0 8,10 4 cps - - - 0 Dividendos: QUICK START $ 21,05, 5,30 y 2,65. Hills Nistel $ 1,70 y 1,35. Queen Regnant $ 1,90. IMPERFECTA $ 365,00. TRIFECTA $ 5.581,50. DOBLE $ 2.852,50. TRIPLO $ 2.340,00. CUATERNA $ 7.669,00.No corrieron: (8) Risita De Oro y (11) War Of Empires. Tiempo: 1'40s82c. Cuidador: A.A.Diaz. Stud: Pascual C.. La ganadora de 6 años es hija de Jump Start y Queen Dance DECIMOQUINTA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 RABIOSA RYE, 56, G.Calvente (7) 0 2 Taura Soy, 56, D.E.Arias (1) 0 10,50 pzo 3 Para Enamorarse, 56, Jorge Peralta (9) 0 4,40 2 1/2 cps 4 Icily Dubai, 56, E.Siniani (6) 0 9,80 3/4 cpo 5 Tabulera, 56, F.Menendez (13) 0 14,95 1/2 pzo 6 Danna Royal, 52, U.Chaves (3) 0 90,20 1/2 cpo 7 Master Of Glory, 56, A.Cabrera (4) 0 7,69 6 cps 8 Vallvidrera, 56, R.Blanco (11) 0 13,25 3/4 cpo 9 Equal Soul, 56, J.Rivarola (14) 0 142,85 5 cps 10 Lady Caterina, 52, R.Villegas (10) 0 59,35 3/4 cpo 11 Osinaga, 56, R.L.Gonzalez (15) 0 179,45 1 1/2 cpo 12 Orishas, 53, M.A.Sosa (5) 0 60,75 10 cps 13 A Lady, 56, J.Villagra (8) 0 20,25 11 cps 14 La Bolt, 56, I.Monasterolo (2) 0 68,30 2 1/2 cps ú* Aletargada Fun, 56, K.Banegas (12) 0 5,65 - - - 0 - - (*) No cruzó Dividendos: RABIOSA RYE $ 2,50, 1,35 y 1,30. Taura Soy $ 3,00 y 2,20. Para Enamorarse $ 1,60. IMPERFECTA $ 231,00. CUATRIFECTA $ 21.447,00. DOBLE $ 16.615,00. CADENA CON 6 Aciertos $ 87.445,00. con 5 Aciertos $ 339,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'14s7c. Cuidador: H.A.Azcurra. Stud: El Globito. La ganadora de 3 años es hija de Catcher In The Rye y Forty Rabanera DECIMOSEXTA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 QUE VIEJO, 57, A.Cabrera (5a) 0 2 Terremoto Joy, 57, B.Enrique (13) 0 4,45 4 cps 3 The Turk, 57, O.Arias (1) 0 17,90 1/2 cza 4 Go Go Perfect, 54, M.A.Sosa (4) 0 22,50 1 1/2 cpo 5 Lotoki, 53, L.Ramallo (5) 0 3,10 cza 6 El Potro Perfecto, 57, C.Sandoval (14) 0 12,30 1 1/2 cpo 7 Love For Ever, 57, J.Rivarola (15) 0 10,50 1/2 cpo 8 Deep, 57, I.Zapata (12) 0 62,40 1 1/2 cpo 9 Falabello, 57, G.Hahn (10) 0 3,75 v.m. 10 Colapsado, 57, R.L.Gonzalez (8) 0 20,15 v.m. 11 Montalcino, 53, U.Chaves (9) 0 70,15 3 cps 12 Vendiez, 57, K.Banegas (11) 0 15,00 1 cpo 13 Niko Carson`s, 57, F.Coria (7) 0 9,50 1 cpo 14 El Lago Ness, 57, R.Villagra (3) 0 36,05 3 cps 15 En Cuestion, 57, L.Comas (6) 0 118,60 5 cps ú Express Runner, 57, D.E.Arias (2) 0 66,15 8 cps - - - 0 Dividendos: QUE VIEJO $3,10 1,90 y 1,45. 