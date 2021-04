Resultados de las carreras del sábado 3 de abril en el Hipódromo de Palermo

OLEADA IN THE RYE , 56, W.Moreyra

UNDECIMA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 TUS CARICIAS, 57, E.Ortega P. (1) 153984 2 Garota Letal, 54, R.Frias (4) 132745 2,90 1/2 cpo 3 La Modena, 53, A.I.Romay (3) 32350 11,90 3 cps 4 Vauquita, 57, F.L.Goncalves (2) 109988 3,50 2 cps 5 Gaussiana, 54, R.R.Barrueco (5) 9564 40,25 1/2 cpo 6 Milonga Corralera, 57, J.Noriega (6) 102656 3,75 4 cps - - - 541287 Dividendos: TUS CARICIAS $ 2,50 y 1,25. 1,20 EXACTA $ 405,00. TRIFECTA $ 825,00. DOBLE: a ganador $ 2.605,00, a placé $ 720,00. Corrieron todos. Tiempo: 0s0c. Cuidador: P.O.Stud: Palote`s. La ganadora de 5 años es hija de Most Improved y Alegria Total DUODECIMA CARRERA- 2000 METROSPremio: Gran Premio De Honor (g. I) - Copa Julio Y Carlos Menditeguy - GRUPO I Gan Pag. Dist. 1 STRATEGOS, 60, F.L.Goncalves (1) 0 2 Endomondo, 60, B.Enrique (2) 0 16,70 2 cps 3 Emotion Orpen, 60, E.Ortega P. (7) 0 2,75 2 cps 4 Special Dubai, 60, A.Domingos (4) 0 4,50 6 cps 5 El Refusilo, 60, I.Monasterolo (3) 0 36,65 1 cpo 6 Australis Cheeky, 60, E.Talaverano (5) 0 35,35 3 cps 7 Moet Mix, 57, W.Pereyra (6) 0 12,45 2 cps ú Miss Eder, 58, G.Calvente (8) 0 18,25 8 cps - - - 0 Dividendos: STRATEGOS $ 1,75 y 2,35. Endomondo $ 3,95. EXACTA $ 682,50. TRIFECTA $ 840,00. DOBLE: a ganador $ 200,00, a placé $ 522,50. TRIPLO $ 10.907,50. PICK 4 $ 10.767,00. Corrieron todos. Tiempo: 2'1s45c. Cuidador: N.Martin Ferro. Stud: Ojos Claros (r.iv). El ganador de 5 años es hijo de Zensational y Candy Woman DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 STAND BY ME (BRZ), 55, F.L.Goncalves (2) 150366 2 Candela, 54, B.Enrique (10) 148862 5,00 v.m. 3 Fly Victoria, 54, N.Villarreta (7) 165402 4,50 3/4 cpo 4 Gran Serena, 57, O.Alderete (9) 402330 1,85 5 cps 5 Fazendeiva, 57, A.Giorgis (11) 49787 14,95 2 1/2 cps 6 Seriota Star, 54, E.Siniani (6) 7553 98,55 2 1/2 cps 7 Recit Ghan, 54, C.Montoya (3) 4887 152,30 10 cps 8 Soñadora Rash, 57, F.Coria (1) 103376 7,20 3/4 cpo ú* Che Cordobesa, 52, A.I.Romay (4) 6607 112,65 26 cps - - - 1039170 - - (*) Largó al rato Dividendos: STAND BY ME $ 7,40, 2,80 y 2,70. Candela $ 2,85 y 3,10. Fly Victoria $ 2,10. IMPERFECTA $ 952,50. CUATRIFECTA $ 10.172,00. DOBLE: a ganador $ 515,00, a placé $ 157,50.No corrieron: (5) Infanta Del Verano y (8) Capanga. Tiempo: 57s91c. Cuidador: C.A.Medina. Stud: St. El Miguelito. La ganadora de 6 años es hija de Mr. Angra y Ideal Choice DECIMOCUARTA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 ADHERENTE, 57, F.L.Goncalves (4) 163111 2 Iron Heart, 57, O.Alderete (1) 86653 3,20 5 cps 3* Galacy, 57, R.Frias (3) 81556 3,40 3 cps 4 Crono Joy, 57, I.Monasterolo (5) 36485 7,60 4 cps 5 Remigio Joy, 57, B.Enrique (2) 21167 13,10 18 cps - - - 388972 - - (*) Se escapó de los partidores Dividendos: ADHERENTE $ 1,70. EXACTA $ 205,00. TRIFECTA $ 130,00. DOBLE: a ganador $ 347,50, a placé $ 217,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s81c. Cuidador: S.L.Carezzana. Stud: Don Aldo (vm). El ganador de 4 años es hijo de Orpen y Agatha Christie DECIMOQUINTA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 FRANTASTIC R, 57, E.Ortega P. (5) 130686 2 Agiosto, 57, R.Blanco (4) 58083 4,50 3 cps 3 El Puntual, 56, A.Cabrera (7) 12812 20,40 2 cps 4 Le Bronx, 56, I.Monasterolo (1) 45456 5,75 6 cps 5 Grand Costoso, 56, B.Enrique (3) 15375 17,00 pzo 6 Sand Pepe, 56, F.L.Goncalves (2) 104549 2,50 1 1/2 cpo - - - 366962 Dividendos: FRANTASTIC R $ 2,00 y 1,75. Aguiosto $ 1,60. EXACTA $ 227,50. TRIFECTA $ 733,00. DOBLE: a ganador $ 145,00, a placé $ 107,50. TRIPLO $ 1.712,50. PICK 4 $ 2.181,00.No Corrió: (6) Jean Honore. Tiempo: 0s0c. Cuidador: M.Martiarena. Stud: La Lagunita (vm). El ganador de 3 años es hijo de Remote y Fragancine DECIMOSEXTA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 QUE MAQUINITA, 56, G.Quinteros (3) 112662 2 Street Lady, 57, F.L.Goncalves (1) 63809 5,65 3 cps 3 Mimosona, 57, B.Enrique (5) 81015 4,45 pzo 4 Seriamente Divina, 55, O.Alderete (6) 66150 5,45 6 cps 5 Mia En Boca, 51, F.Roldan (9) 2550 141,40 6 cps 6 Peasant Way, 57, C.Montoya (12) 9389 38,40 1 1/2 cpo 7 Marquise Stripes, 55, S.Piliero (7) 4932 73,10 8 cps 8 Dear Heather, 54, F.E.Coronel (4) 10619 33,95 7 cps 9 Codi Flash, 55, L.Caronni (8) 22462 16,05 8 cps 60* Casual Bam, 59, J.C.Diestra (h) (10) 94873 3,80 0 cpo úX Flopy Plus, 53, A.I.Romay (11) 34499 10,45 0 cpo - - - 502961 - - (*) Rodó (X) Rodó Dividendos: QUE MAQUINITA $ 3,20, 1,30 y 1,50. Street Lady $ 2,40 y 1,75. Mimosona $ 1,65. IMPERFECTA $ 585,00. CUATRIFECTA $ 20.407,00. DOBLE: a ganador $ 265,00, a placé $ 142,50. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 15.021,00, con 5 aciertos $ 151,00.No Corrió: (2) Super Brasilera. Tiempo: 57s94c. Cuidador: J.G.D` Amore. Stud: Chazon (vm). La ganadora de 5 años es hija de Manipulator y Que Conga Cat DECIMOSEPTIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 LA LETTRE VOLEE, 56, C.Montoya (5) 38480 2 Clara Imbatible, 56, F.Arreguy (h) (4) 46635 16,75 4 cps 3 Whistler, 56, B.Enrique (1) 144655 5,40 pzo 4 Tramposa Tub, 56, W.Pereyra (13) 446365 1,75 2 1/2 cps 5 Salsa Casino, 56, F.L.Goncalves (12) 236709 3,30 5 cps 6* Zampoña, 56, F.Coria (2) 41221 18,95 5 cps 7 Abbie Song, 56, R.Blanco (10) 82225 9,50 cza 8 Spacial Woman, 56, W.Moreyra (6) 22129 35,30 3 cps 9 Candy Chanel, 56, N.Villarreta (8) 29533 26,45 4 cps ú Cultura Academica, 52, M.Alfaro (11) 8994 86,85 4 cps - - - 1096946 - - (*) Largó frío Dividendos: LA LETTRE VOLEE $ 35,70, 6,35 y 1,90. Clara Imbatible $ 4,85 y 1,50. Whistler $ 1,50. 