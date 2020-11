Córdoba promocionó el turismo con traducciones polémicas

Además de un nuestra lengua, el sitio Web de Córdoba ofrece sus contenidos en otros nueve idiomas, como árabe, chino, holandés, alemán, inglés, francés, italiano, portugués y ruso.

Están traducciones se realizan utilizando Google Translate un sistema de traducción automático, instantáneo y gratuito, pero que puede tener sus bemoles.

Utilizando este sistema, se lograron traducciones que fueron la comidilla de las redes sociales porque no resultaron ser tan claras como debían para venderlas al turismo internacional que quiera acercarse a Córdoba.

De esta forma, las “Sierras Chicas” fueron apodadas “Sierras Girls” y “Garotas Serras”. La ciudad de “Salsipuedes” como “Get out if you can”, “La Falda” como “Skirt” y “Almafuerte” como “Strong Soul” y “Alma Forte”, entre otras.

El usuario Martín Gaitán utilizó Twitter y se armó la polémica: “Che, tenemos que difundir el turismo de #Córdoba en el extranjero, hay que traducir la página a todos los idiomas. Pero bien eh, necesitamos los dólares. No se diga más”.

Ante este mensaje, no tardaron en llegar irónicas respuestas y mensajes de todo tipo a través de Twitter.

RESPUESTA OFICIAL

Ante estas inexactas traducciones y luego del revuelo que armó en Twitter, la agencia Córdoba Turismo dio su versión.

“Si bien el Google Translate no es exacto y, en algunos casos, tiene errores de contextualización, es una herramienta muy utilizada a nivel mundial. Incluso en muchas páginas web de turismo de distintos países”, aseguraron los voceros.

Al margen de las traducciones, un importante movimiento vehicular se registró durante el fin de semana largo en los principales valles turísticos de Córdoba, luego de que el pasado viernes se liberó el tránsito interdepartamental para los cordobeses propietarios de viviendas de verano en esas localidades.

El cronograma de aperturas progresivas para el turismo en Córdoba continuará el 4 de diciembre con la habilitación para circulación interdepartamental para residentes con casas de verano; el 8 de diciembre para residentes de otras provincias y desde el 1 de enero con la habilitación para el turismo nacional.