Daniel Scioli y empresarios impulsan el turismo en Mar del Plata

Del encuentro participaron también el intendente del partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro; el presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Gustavo Hani y el empresario teatral Carlos Rottemberg.

Montenegro, Rotenberg y Scioli.jpg Guillermo Montenegro, Carlos Rotenberg y Daniel Scioli

Mar del Plata, la ciudad amigable

En este contexto, Scioli invitó al sector empresario a hacer el esfuerzo “para tener una buena temporada”, señaló que “vamos a tener una mejor temporada de lo que muchos agoreros están pregonando” y distinguió a Mar del Plata como “la ciudad amigable de los precios, los servicios y la hospitalidad".

El Secretario agregó: "Si desde todos los niveles de gobierno estamos trabajando articuladamente! el Intendente con su equipo preparando la ciudad; si se ha derrumbado la inflación, se ha distribuido un dispositivo de seguridad, si hay crédito, si hay renovada conectividad aérea, hagamos entre todos el esfuerzo para que realmente tengamos una muy buena temporada".

Por su parte, Martínez señaló: "Esperamos que Mar del Plata tenga una gran temporada de verano, ya que todos los actores del sector turístico están muy comprometidos en seguir trabajando para lograrlo".

Por su parte, el intendente Montenegro se refirió a las reuniones que las autoridades locales vienen manteniendo con “los sectores que empujan el turismo en la ciudad, con quienes trabajan desde hace ya cinco años con el objetivo de extender la temporada a los doce meses del año”.

El presidente de la CAT, en tanto, se refirió a los cambios en las preferencias de los turistas tras la pandemia y dijo que “Mar del Plata tiene que aprovechar que ahora la gente prefiere viajar pocos días muchas veces al año antes que muchos días una sola vez al año, porque es un destino ideal para los argentinos en ese sentido”.

Finalmente, Rottemberg puntualizó: “Hay una defensa de Mar del Plata que está por encima de cualquier pensamiento político. Mar del Plata tiene de todo y si alguien no lo encuentra, es porque está buscando mal. Durante muchos años, fue ‘la ciudad feliz’ y me pregunto si no llegó el tiempo de ser ‘la ciudad amigable’, una cuestión que no pasa solo por los precios”.

Entre los presentes se encontraban la diputada nacional Juliana Santillán; el presidente del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata (Emtur), Bernardo Martin; y el coordinador de Productos Turísticos del Instituto Nacional de Promoción Turística del (Inprotur), Alejandro Carrancio, así como representantes del sector hotelero, empresarios gastronómicos y de las cámaras de balnearios, de textil y del entretenimiento.

Iniciativas empresariales para promover el turismo

Voceros del Colegio de Martilleros destacaron que, de cara a la próxima temporada de verano, “acordamos con los propietarios alquileres competitivos por debajo de la inflación”.

Por su parte, desde la Cámara de Balnearios, señalaron: “Tenemos buenos índices de ocupación similares a la temporada pasada gracias a la preventa con promociones bancarias y Cuota simple”.

“Organizamos la Semana del Pullover Marplatense, del 7 al 14 de febrero, con descuentos amigables en los precios”, indicaron los empresarios de la Cámara textil.

Y los dirigentes de la Cámara de Recreación y Entretenimiento auguraron que “la temporada va a ser muy buena, el entretenimiento nocturno en Mar del Plata tiene una oferta inigualable”.