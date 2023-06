Víctor Blanco rompió el silencio tras la picante frase de Matías Rojas

El titular de la Academia aclaró que no lograron ponerse de acuerdo en temas económicos con Rojas y, por lo tanto, el futbolista se irá con el pase en su poder. "Tuvo una oferta importante de Brasil que ni Racing ni el fútbol argentino puede igualar, esa es la realidad", manifestó.

En cuanto al exabrupto del zurdo ("tienen que silbar al presidente.."), Blanco respondió: "No escuché lo que dijo Matías Rojas. No le doy importancia a esas cosas. El club está por delante de todo y de todos. Termina su contrato ahora el 30 de junio y es jugador libre, no nos pusimos de acuerdo en la parte salarial".

"Hicimos todo lo posible para que siga en el club pero no lo pudimos conseguir, pasaba a ser el jugador mejor pago, pero la realidad del país en cuanto a conseguir dólares es complejo y no estábamos al alcance", explayó el presidente en dialogo con el programa "Como te va" de D Sports Radio.

Por otro lado, fue contundente sobre el futuro del colombiano Edwin Cardona y del chileno Óscar Opazo: "Con Opazo estamos cerca de finiquitar su contrato para que pueda volver a Chile y con Cardona estamos trabajando para ubicarlo en otro club".

En tanto, desestimó la llegada de Roger Martínez, actualmente en América de México. "Es todo humo, no está para el fútbol argentino, no lo veo en ningún club. La idea es seguir su carrera en el exterior, si puede en Europa, dónde se paga mucho más que en nuestro país", sentenció.

Por último, indicó que se buscará en el próximo periodo de traspasos: "Esperamos ponernos a tono en el torneo local como estamos en la Copa Libertadores. La idea es reforzarnos con tres o cuatro jugadores para la copa y el torneo local. Tomás Chancalay tiene ofertas de otros clubes del exterior que se están evaluando a ver qué es lo más conveniente. En caso de no prosperar ese interés, podría volver a Racing".