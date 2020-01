Villa Luzuriaga, embajada de Danubio en Argentina

Conoció a un hincha de Danubio por su trabajo y mantuvo el contacto por la gran pasión futbolera que los une. A este vecino de La Matanza lo convencieron de ir a ver un encuentro por la Copa Libertadores en 2006 frente a Vélez, en Liniers, y desde entonces no se despegó de los colores blanco y negro.

"Cuando mi amigo José me invitó a la cancha, me presentó a otros hinchas, que me regalaron la camiseta. Formamos una gran camaradería desde entonces, en plena época de mi fanatismo por River. Hoy mi corazón se divide entre los dos clubes y realmente me encantaría que se sumen muchísimos más simpatizantes de Danubio en mi país para una peña", contó emocionado Caputto en La Matanza.

El particular hincha armó una bandera que reza "Villa Luzuriaga - Buenos Aires" y recorrió gran parte de Uruguay y la Argentina con dicha leyenda. La entidad oriental no dudó en hacerlo parte de la familia Franjera y hasta lo nombró Embajador de Honor, por lo cual puede participar de todas las actividades del club con su familia: "Fue un mimo, porque acompañamos a Danubio a todos lados, en todas las canchas de Argentina que jugó y cada vez que vamos a Uruguay. La cita en Jardines de Hipódromo ya es una misa, hasta entré varias veces con el equipo a la cancha, les llevé la Virgen bendecida en un momento inolvidable".