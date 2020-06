Violentas declaraciones de Juan "Pata" Medina: "Macri tiene que estar colgado en Plaza de Mayo"

Durante el reportaje, realizado por Baby Etchecopar, el ex sindicalista Medina, quien goza del beneficio de prisión domiciliaria, también se defendió de los cargos de asociación ilícita, extorsión y coacción agravada, por los que está siendo juzgado, señalando: "Ya investigaron y no me pudieron comprobar nada", y aseguró que "la democracia me debe la libertad". En este sentido, se quejó de su breve estancia en la cárcel de Ezeiza. "Estuve 60 días en un habitación de 3x3 sin ventilación hasta que me dieron la domiciliaria", dijo.