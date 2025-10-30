Violeta Aranda, referente de Lomas que se subió al podio en atletismo

La representante del equipo atletismo del Municipio de Lomas se pudo subir al podio y así terminó con una satisfacción la competencia que tuvo lugar en Paraguay, a donde se dio cita una notable delegación albiceleste.

En la prueba de los 100 metros con valla, la lomense marcó un tiempo de 14.85 segundos y quedó a pocas centésimas del segundo puesto que obtuvo su compatriota Merlene Koss. A su vez, le sacó una importante distancia a la paraguaya Rossmary Paredes Ramos, quien culminó en el cuarto lugar.

En tanto, en la prueba de salto en largo, la exponente de la zona sur del conurbano bonaerense consiguió un registro de 5.38 y quedó muy cerca del podio. La ganadora de la prueba fue la local Ana Paula Arguello Del Río con un salto de 5.75, el segundo lugar fue para la peruana Paula Daruich con una marca de 5.65 y el tercer puesto se lo quedó la paraguaya Victoria Duarte, quien logró un salto de 5.43.

Este Grand Prix Sudamericano, organizado por la Confederación Sudamericana de Atletismo, contó con representantes de Argentina (18), Brasil (6), Paraguay (48), Bolivia (1), Colombia (7), Ecuador (3), Perú (1) y Uruguay (3). Una de ellas fue Violeta Aranda, que fue en alto la bandera nacional y la de Lomas de Zamora.

Para la región es una nueva exposición de la relevancia de las labores de pista, dado que recientemente quien brilló es Helen Bernard Stilling, que resaltó con su velocidad en distintas competencias y es una de las grandes promesas del atletismo nacional, en una nómina a la que ahora se asoma una vecina.