WhatsApp: así podés dejar un grupo sin que nadie lo note

En esta nota te compartimos una alternativa sencilla para que puedas implementar y no quedar mal con tus contactos de WhatsApp.

¿Quién no forma parte de un grupo de WhatsApp y no se anima a dejarlo simplemente por no quedar mal con el resto de los integrantes? Ya sea de amigos, de padres de la escuela, por trabajo o hasta para diferentes actividades recreativas, lo cierto es que seguro pertenecemos a alguno.