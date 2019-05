Jaciura se bancó a exigente pelotón sola, puesto que su pareja Franco Fernández tenía un compromiso en la Fórmula 4 Nueva Generación, así que afrontó las dos competencias con buen rendimiento a los mandos del vehículo, y pudo ver la bandera a cuadros. De todos modos, ella va por más: “Será la primera carrera con chasis nuevo y esperamos buenos resultados”.

Sedienta de un podio, anunció que habrá ciertas modificaciones estructurales del auto y sostuvo, en diálogo con POPULAR “Estamos viendo cámaras on board de la última competencia y analizando nuevamente el trazado de Dolores que, si bien ya lo conocemos, esta va a ser la primera con el renovado chasis, entonces aguardamos lo mejor. Confiamos en apostar a los cambios”.

La dama de la región también dejó en claro que para la fecha en Dolores regresará a compartir butaca con su novio, y al respecto amplió: “Iremos en binomio, porque en La Plata Franco no pudo estar, ya que se fue a coordinar la F4. Vengo incentivada porque pude mejorar muchísimo en el Mouras, se notó en los parciales, así que estoy con toda la expectativa para la próxima fecha”.

Por último, Jaciura, cuyo auto tiene preparación de su papá Gregorio -ex piloto de APAC- manifestó que no puede esperar a que llegue la jornada en Dolores: “Tenemos muchas ansias y nuevas energías. Me volví con muchas cosas positivas del Mouras, sentí que funcionamos muy bien y fuimos regulares, así que apunto a mucho más”