Aranda llamó a "seguir manteniendo la racha" en Quilmes

"Cuatro fechas invicto no es poca cosa. Creo que es un gran mérito. Cuando llegamos a principio de año éramos muchos jugadores nuevos. La pretemporada nos sirvió también para conocernos. Las primeras fechas creo que quedaron reflejadas más allá de que los resultados no nos acompañaron, pero el grupo hoy en día está muy bien anímicamente, muy bien grupalmente. Nos llevamos muy bien", afirmó Aranda.

Además, como balance de lo que dejó el encuentro ante Colegiales, su último partido, afirmó: "El equipo hizo un muy buen trabajo, con la paciencia que se necesitaba, porque sabíamos que esto iba a ser así hasta el final. Ellos se iban a estar cerrados, no es fácil entrarle cuando están los goles atrás de mitad de cancha. Pero repito, el equipo hizo un muy buen trabajo. Fuimos superiores en todo momento, manejamos la pelota con paciencia, y creo que más allá de la única que tuvieron ellos, nosotros tuvimos muchas chances también".

Aranda no es un jugador que haya transitado la categoría y, en muy pocos partidos, ya muestra destellos de lo que lo trajo hasta Quilmes. Respecto de su situación particular, comentó: "Me sentí muy bien dentro de la cancha. El partido de Copa Argentina también con la línea de cinco nos pudimos desenvolver muy bien. Sé que esto es largo, hay que seguir manteniendo esa racha, ese nivel también. Pero nada, la verdad que estoy muy contento".

Además, sobre el clima del plantel y el trabajo diario, relató: "Somos un grupo muy positivo también. Sabíamos que las primeras fechas cuando no nos acompañaban los resultados había que seguir tirando para adelante, seguir trabajando. Creo que es la única manera de mantener lo que venimos haciendo".