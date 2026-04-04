Manuel Adorni diseña su estrategia de defensa y ya contrató a un abogado penalista

En ese contexto, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizaron la semana pasada procedimientos en la empresa de taxis aéreos Alpha Centauri S.A., donde se buscó información contable, comercial y bancaria vinculada a los vuelos bajo análisis. La investigación apunta a determinar quién financió los traslados y si existió algún tipo de irregularidad, en una causa que analiza posibles delitos como malversación de fondos o dádivas a funcionarios públicos.

A eso se suma la citación de la escribana Adriana Nechevenko, que intervino en las operaciones de compra del departamento del barrio de Caballito que Adorni y su mujer, Bettina Angeletti, adquirieron el año pasado con un crédito hipotecario que les dieron dos mujeres por 200.000 dólares, y en la compra de la casa del country Indio Cua a nombre de Angeletti. La especialista deberá presentarse a declarar el próximo miércoles.

"La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. Manuel Adorni diseña su estrategia judicial para defenderse en los tribunales de Comodoro Py.

El expediente también se amplió para incluir otros posibles vuelos y operaciones vinculadas, mientras se analizan registros, facturación y movimientos económicos asociados a los viajes. La causa judicial sumó nuevas pruebas y testimonios que podrían complicar la situación del funcionario, en medio de contradicciones sobre el origen de los fondos utilizados para costear los traslados.

En ese contexto, Adorni encabezará el próximo lunes una reunión de Gabinete, en una nueva postal de trabajo con la que el Gobierno intentará despejar la incertidumbre sobre la continuidad del ministro coordinador en el cargo.