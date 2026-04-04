Manuel Adorni diseña su estrategia de defensa y ya contrató a un abogado penalista

El jefe de Gabinete designó a Matías Ledesma. Es hijo de uno de los magistrados que juzgó a las Juntas de la última dictadura militar. Adorni es investigado por su viaje a Punta del Este y presunto enriquecimiento ilícito.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, contrató a un abogado penalista para defenderse en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y otra que investiga las circunstancias de su viaje a Punta del Este en un vuelo privado. La información fue confirmada desde el entorno del funcionario, según la agencia Noticias Argentinas.
La estrategia jurídica de Adorni estará a cargo de Matías Ledesma, que integra el estudio Guillermo Ledesma Abogados, creado por el juez del mismo nombre que en 1985 formó parte del tribunal del Juicio a las Juntas de la última dictadura militar. Dicho estudio, vale recordar, defendió a los empresarios Alfredo Yabrán y Guido Antonini Wilson.
El exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, le había sugerido a Adorni la contratación de un letrado. "Es un enorme expositor, brillante. Pero cuando te toca a vos, mejor buscate un abogado”, expresó días atrás en declaraciones radiales.
Ledesma tendrá la tarea de defender a Adorni ante las denuncias por posible enriquecimiento ilícito y dádivas. Las causas están en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. En los últimos días, el magistrado ordenó una serie de allanamientos, con el objetivo de recolectar documentación sobre los viajes realizados por el ministro coordinador entre Buenos Aires y Punta del Este junto al periodista Marcelo Grandio, durante el último feriado de Carnaval.
En ese contexto, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizaron la semana pasada procedimientos en la empresa de taxis aéreos Alpha Centauri S.A., donde se buscó información contable, comercial y bancaria vinculada a los vuelos bajo análisis. La investigación apunta a determinar quién financió los traslados y si existió algún tipo de irregularidad, en una causa que analiza posibles delitos como malversación de fondos o dádivas a funcionarios públicos.
A eso se suma la citación de la escribana Adriana Nechevenko, que intervino en las operaciones de compra del departamento del barrio de Caballito que Adorni y su mujer, Bettina Angeletti, adquirieron el año pasado con un crédito hipotecario que les dieron dos mujeres por 200.000 dólares, y en la compra de la casa del country Indio Cua a nombre de Angeletti. La especialista deberá presentarse a declarar el próximo miércoles.
El expediente también se amplió para incluir otros posibles vuelos y operaciones vinculadas, mientras se analizan registros, facturación y movimientos económicos asociados a los viajes. La causa judicial sumó nuevas pruebas y testimonios que podrían complicar la situación del funcionario, en medio de contradicciones sobre el origen de los fondos utilizados para costear los traslados.
En ese contexto, Adorni encabezará el próximo lunes una reunión de Gabinete, en una nueva postal de trabajo con la que el Gobierno intentará despejar la incertidumbre sobre la continuidad del ministro coordinador en el cargo.
comentar