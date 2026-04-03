Javier Milei prometió identificar a los involucrados en la campaña rusa de desprestigio

2c0d877e9904adfda131483afbcaab08a247714b Javier Milei quedó en el centro de la tensión tras sus declaraciones contra Irán y su alineamiento con Estados Unidos e Israel.

La investigación también detectó irregularidades en la autoría de las publicaciones, con firmas inexistentes y contenido fabricado. Según se detalla, los artículos incluían principalmente noticias negativas y análisis críticos sobre el impacto social de las medidas de ajuste impulsadas por la administración de Milei.

El Gobierno ya había informado en 2025 la detección de una presunta red de agentes rusos, mientras que el Foro de Periodismo Argentino advirtió sobre "mecanismos de desinformación en el país". En este contexto, el Presidente reforzó su postura de avanzar en la investigación para esclarecer el alcance de la operación y sus responsables.