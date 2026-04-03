Javier Milei prometió identificar a los involucrados en la campaña rusa de desprestigio

El Presidente advirtiò sobre una red de espionaje que se encargaba de generar contenidos contra su gestión y aseguró que avanzará para determinar responsabilidades directas e indirectas.
El presidente Javier Milei afirmó este viernes que buscará “identificar a todos los involucrados" en una presunta campaña de origen ruso en medios argentinos contra su gestión y advirtió que el Gobierno avanzará “hasta las últimas consecuencias” contra el supuesto caso que calificó como un hecho de “gravedad institucional pocas veces vista”.
A través de su cuenta en X, Milei sostuvo que periodistas y medios vinculados a la maniobra constituyen apenas la “punta del iceberg” de una estructura mayor, y en ese sentido, aseguró que se investigará a todos los actores directos e indirectos que habrían participado en una red de espionaje ilegal destinada a influir en la opinión pública.
El pronunciamiento presidencial se produjo tras la difusión de una investigación basada en 76 documentos filtrados, obtenidos por el medio africano "The Continent" y analizados por un consorcio internacional que incluye a "openDemocracy" una plataforma de medios independiente de Gran Bretaña. El informe señala la existencia de una red rusa denominada “La Compañía”, según informó el diario "La Nación"
De acuerdo con esos documentos, la organización habría destinado unos 283.000 dólares entre junio y octubre de 2024 para financiar al menos 250 artículos críticos sobre el Gobierno argentino en más de 20 medios locales. Los contenidos apuntaban a cuestionar la política económica y la posición del país frente al conflicto en Ucrania.
La investigación también detectó irregularidades en la autoría de las publicaciones, con firmas inexistentes y contenido fabricado. Según se detalla, los artículos incluían principalmente noticias negativas y análisis críticos sobre el impacto social de las medidas de ajuste impulsadas por la administración de Milei.
El Gobierno ya había informado en 2025 la detección de una presunta red de agentes rusos, mientras que el Foro de Periodismo Argentino advirtió sobre "mecanismos de desinformación en el país". En este contexto, el Presidente reforzó su postura de avanzar en la investigación para esclarecer el alcance de la operación y sus responsables.
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