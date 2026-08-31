Luisa Dergan participa de la muestra colectiva Parallax

LUISA DERGAN

La artista plástica Luisa Dergan desarrolla una práctica abstracta atravesada por el color, el gesto y la intuición. Nacida en Belém, Pará, y radicada en Buenos Aires, su obra se desplaza entre memorias amazónicas y la intensidad cultural porteña. Música, danza, tango y caligrafía operan como impulsos para una pintura que transforma experiencia y movimiento en lenguaje visual. No representa: traduce estados sensibles. Cada obra surge como una inscripción del cuerpo y de aquello que, en el instante de crear, pide ser revelado.