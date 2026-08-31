Luisa Dergan participa de la muestra colectiva Parallax

La artista presentará sus obras en la exposiciòn que será inaugurada el jueves 3 de septiembre en CABA. La curaduría está a cargo de Nora Schulman y Marcelo Gutman.
La artista plástica Luisa Dergan participará de la muestra colectiva Parallax que será inaugurada el jueves próximo, a las 19.00, en Human Lab, situada en Ugarte 3045, del barrio porteño de Belgrano.
La curaduría de la exposiciòn está a cargo de Marcelo Gutman y Nora Shculman, quien explicó en sus redes sociales que Parallax "reúne prácticas artísticas que encuentran en la escala una herramienta para expandir la experiencia perceptiva. Las obras establecen relaciones dinámicas entre cuerpo y materia, invitando al visitante a construir su propio recorrido".
"Del griego parállaxis —desplazamiento, cambio de posición—, el término refiere a la variación producida por un nuevo punto de vista. En esta exhibición, cambiar de posición modifica aquello que vemos y abre nuevas posibilidades de lectura", agregó la curadora.
La artista plástica Luisa Dergan desarrolla una práctica abstracta atravesada por el color, el gesto y la intuición. Nacida en Belém, Pará, y radicada en Buenos Aires, su obra se desplaza entre memorias amazónicas y la intensidad cultural porteña. Música, danza, tango y caligrafía operan como impulsos para una pintura que transforma experiencia y movimiento en lenguaje visual. No representa: traduce estados sensibles. Cada obra surge como una inscripción del cuerpo y de aquello que, en el instante de crear, pide ser revelado.