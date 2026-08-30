Vuelve el frío polar al AMBA: cuándo será el día de temperatura más baja

Una semana sin lluvias

La buena noticia para quienes esperan la llegada de la primavera es que, por el momento, no se pronostican precipitaciones para los próximos días en el AMBA. El cielo presentará importantes períodos de sol y predominarán las condiciones estables.

El escenario meteorológico será, por lo tanto, seco y con buena amplitud térmica. Las primeras horas del día concentrarán las temperaturas más bajas, mientras que el sol permitirá que el termómetro ascienda de manera considerable hacia el mediodía y durante la tarde.

El ingreso de una nueva masa de aire frío se producirá en los últimos días del invierno y marcará uno de los últimos episodios de bajas temperaturas de la temporada. Si bien las mañanas volverán a recordar que todavía queda invierno por delante, las máximas cercanas a los 20° funcionarán como una señal del cambio de estación.

La atención estará especialmente puesta en el próximo sábado, cuando se esperan los registros mínimos más bajos de toda la semana. En ese sentido, quienes tengan que salir temprano deberán prepararse para una mañana con temperaturas cercanas a los 3° o 4° en buena parte del conurbano.

Así, el invierno parece decidido a dar una última batalla en el AMBA: frío intenso al comenzar el día, sol durante buena parte de la jornada y tardes templadas que anticipan, de a poco, la llegada de la primavera.