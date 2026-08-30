Vuelve el frío polar al AMBA: cuándo será el día de temperatura más baja

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una semana estable y sin lluvias, pero con un marcado descenso de las temperaturas durante las primeras horas del día.
El invierno se resiste a despedirse del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y prepara un último pulso de frío antes de la llegada de la primavera. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante los próximos días habrá mañanas con temperaturas muy bajas, aunque las tardes serán más agradables y estarán acompañadas por períodos de sol.
El dato que más llama la atención aparece hacia el final de la semana. El sábado 5 de septiembre será, de acuerdo con las previsiones oficiales, la jornada más fría en el AMBA. En distintos sectores del conurbano bonaerense se esperan temperaturas mínimas de entre 3° y 4°, especialmente durante las primeras horas de la mañana.
En las zonas suburbanas, además, la sensación térmica podría ubicarse incluso por debajo de esos valores debido a las condiciones meteorológicas. Por eso, el comienzo de las jornadas volverá a estar marcado por el abrigo y las temperaturas propias del invierno, pese a que el cambio de estación estará cada vez más cerca.
Sin embargo, el panorama será diferente durante las tardes. Con el correr de las horas, las marcas térmicas comenzarán a recuperarse y las máximas rondarán los 20° en varios días de la semana. De esta manera, el principal protagonista será el contraste entre mañanas muy frías y tardes templadas.
La buena noticia para quienes esperan la llegada de la primavera es que, por el momento, no se pronostican precipitaciones para los próximos días en el AMBA. El cielo presentará importantes períodos de sol y predominarán las condiciones estables.
El escenario meteorológico será, por lo tanto, seco y con buena amplitud térmica. Las primeras horas del día concentrarán las temperaturas más bajas, mientras que el sol permitirá que el termómetro ascienda de manera considerable hacia el mediodía y durante la tarde.
El ingreso de una nueva masa de aire frío se producirá en los últimos días del invierno y marcará uno de los últimos episodios de bajas temperaturas de la temporada. Si bien las mañanas volverán a recordar que todavía queda invierno por delante, las máximas cercanas a los 20° funcionarán como una señal del cambio de estación.
La atención estará especialmente puesta en el próximo sábado, cuando se esperan los registros mínimos más bajos de toda la semana. En ese sentido, quienes tengan que salir temprano deberán prepararse para una mañana con temperaturas cercanas a los 3° o 4° en buena parte del conurbano.
Así, el invierno parece decidido a dar una última batalla en el AMBA: frío intenso al comenzar el día, sol durante buena parte de la jornada y tardes templadas que anticipan, de a poco, la llegada de la primavera.