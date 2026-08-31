Comienza el Festival Llegás con 50 obras de teatro a mitad de precio

Las entradas ya están a la venta en el sitio web oficial del Festival Llegás.

La programación

Lunes 31 a las 20: Alfa, en la sala Almagna, Guardia Vieja 3783. Actúan: Mariana Cavilli, Marta Haller, Abian Vainstein, Valeria Roldán y Diego Quiroz. Dramaturgia y dirección: Felicitas Kamien. Entrada a 15 mil pesos.

Johana Sánchez Armas y Antonio Romero Zurita en el "Conversatorio" del martes.Johana Sánchez Armas y Antonio Romero Zurita en el "Conversatorio" del martes.

Martes 1° a las 17.30: Conversatorio, ética del arte, territorio y resiliencia, en el Centro Cultural y Político El Hormiguero, Hipólito Yrigoyen 1440. "Este encuentro propone reflexionar sobre el lugar del arte como práctica de cuidado, escucha y transformación territorial. A partir de la experiencia de Runga Arte Experimental, Johana Sánchez Armas y Antonio Romero Zurita compartirán metodologías de creación desarrolladas junto a comunidades de frontera, indígenas y organizaciones sociales de Ecuador". Actividad no arancelada.

Martes 1° a las 18: Shakespeare en el cementerio, en el Cementerio Británico, Elcano 4568. Un recorrido por el Cementerio Británico de Buenos Aires a la hora del crepúsculo, bajo la guía del mejor autor de todos los tiempos. La idea es de Lautaro Vilo y Fabián Lipovich, y Vilo también es el anfitrión y director general. La producción: Verónica Pelaccini. Entrada $15 mil.

Martes 1° a las 20: Civilización, en Galpón de Guevara, Guevara 326. Este espectáculo fue estrenado en 2020 en el Teatro Nacional Cervantes con producción del TNC y cuenta actualmente con elementos de Vestuario del TNC. Actúa Pablo Fusco y dirige Lorena Vega. Entrada $13 mil.

Miércoles 2 a las 20: Minima Moralia, en Galpón de Guevara, Guevara 326. Es un ejercicio coral, una estrategia arqueológica que intenta imaginar otros futuros posibles. Entrada $15 mil.

Miércoles 2 a las 22: Simulacro I, otra consagración, en Galpón de Guevara, Guevara 326. Intérpretes: Zaira Antonio, Nor Barrientos Cárcamo, Miranda Basso, Sofia Bustingbody, Lucila Carrasco, Ezequiel Carrizo, Victoria Farina, Malena Garrido, Nicolás Poclava, Debon Dario Nicolas Vidal Brevis, Giuliana Magali Stivanello, con dirección general de Francisca Barria Ampuero. Entrada $15 mil.

Jueves 3 a las 10: Clase magistral de actuación con Pablo Ariel Bursztyn, en Galpón de Guevara, Guevara 326. Clase dedicada a investigar la presencia escénica y el juego como instrumento metodológico del trabajo del actor. Un recorrido práctico para explorar la construcción del momento teatral. Dirigida a actores, actrices, bailarines, intérpretes circenses y artistas escénicos, tanto profesionales como en formación. Entrada $5 mil.

Jueves 3 a las 20: Con los ojos de ahora, en Galpón de Guevara, Guevara 326. La comedia escrita por Marcos Arano Forteza y Noah Dobin-Bernstein desembarca en la cartelera porteña con una propuesta donde conviven el humor, el caos sentimental y una mirada crítica sobre el presente. Entrada $12.500.

Jueves 3 a las 20.30: "La" (quien quiere entrar), en El portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034. Dice la gacetilla: "'La', nota usada como referencia de altura para otras notas. El tiempo avanza en espiral, donde lo que se repite nunca es idéntico, sino un eco que se transforma con cada giro hacia la finitud". A cargo de Liliana Toccaceli. Entrada $15 mil.

Jueves 3 a las 21: Nacidas con fórceps, en Planta Inclán, Inclán 2661. Dice la sinopsis: "Las Ramponi presentan Nacidas con fórceps, un espectáculo teatral con música en vivo. La Papo, La Enana y Turbina son amigas. Hace 17 años ensayan en un garage del conurbano que ahora están a punto de perder". Actúan Fiorella Cominetti, Carolina Bonzi Ferrer, Julieta Filipini. Entrada $15 mil.

"La trocha", con Johana Sánchez Armas, se presentará el sábado a las 22.30 en el Galpón de Guevara."La trocha", con Johana Sánchez Armas, se presentará el sábado a las 22.30 en el Galpón de Guevara.

Viernes 4 a las 20: Punto de encuentro, en Galpón de Guevara, Guevara 326. "Queremos compartir, celebrar y volver a encontrarnos con quienes nos acompañaron estos días de festival. Un punto para celebrar el encuentro porque sí", propone la organización. Entrada gratuita, en el bar del lugar.

Viernes 4 a las 20.30: La bala de plata, en El excéntrico de la 18°, Lerma 420. Instalación político-poética de la correspondencia que mantuvieron durante más de 10 años Juan Domingo Perón y su deseado sucesor político, el Dr. John William Cooke. Con Cristina Banegas y Karina Elsztein. entrada $15 mil.

Viernes 4 a las 21: Odersaid, en Planta Inclán, Inclán 2661. Sinopsis: Las primas Lula y Flor llevan al escenario un libro sobre sus pasados de violencia. Entre risas, rock, desacuerdos y resiliencias se preguntan como sería representarse a sí mismas como víctimas.Con Florencia Garcia Zaccagnini y Lula Comerón. Entrada $15 mil.

Viernes 4 a las 21: Vortex, crónicas de lo invisible, en Galpón de Guevara, Guevara 326. Sinopsis: "Una mujer atraviesa un ritual que no sabe de dónde vino. Un jardín se convierte en frontera. Una calavera, en portal.Lo visible se diluye y lo invisible se organiza en forma de imágenes, sensaciones, cuerpos, gestos". Entrada 12.500 pesos. Actúa Constanza Moltedo.

Viernes 4 a las 23: El potrero, en Galpón de Guevara, Guevara 326. Ciclo de escenas surgidas de los cursos anuales de actuación de Bravard de sus tres niveles: inicial, intermedio y avanzado. Entrada $12 mil.

Y durante el fin de semana habrá once obras más, entre las que se destaca Yo, Encarnación Ezcurra, con Lorena Vega, la actriz que saltó del circuito off a la popularidad, con su papel en la serie Envidiosa (Netflix) y con la obra Sottovoce en el teatro El Nacional.