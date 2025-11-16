Dolor en el automovilismo: murió un piloto tras descompensarse en una carrera

Frangioli se desvaneció mientras transitaba la vuelta final a bordo de un Ford Fiesta. En ese momento, perdió el control del vehículo y terminó deteniendo la marcha al costado de la pista. Aunque le practicaron maniobras de RCP, no fue posible reanimarlo, y el médico certificó que el deceso se produjo por causas naturales.

En el lugar también se encontraba su yerno, Guillermo Quiroga, quien relató que Frangioli había sufrido anteriormente un paro cardíaco, tenía tres stents coronarios y tomaba medicación. La Policía bonaerense, por su parte, realizó las actuaciones correspondientes y el caso quedó caratulado "averiguación de causales de muerte", sin intervención penal dado el cuadro clínico preexistente del fallecido.

frangioli1 Frangioli sufrió un paro cardíaco a bordo de su Ford Fiesta.

Quién era Alejandro Frangioli

Nacido en Chaco, el piloto había sido campeón en 2005, 2006 y 2018 de la Clase Super, mientras que este año era uno de los animadores de la Clase 2. Entre 2012 y 2014 se había desempeñado como director del Autódromo Santiago Yaco Guarnieri, de su provincia natal.

La Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) emitió un comunicado, en el que lamentó la muerte de Frangioli y destacó su trayectoria. "Una pérdida enorme, de una buena persona, apasionado por los fierros al que seguramente recordaremos por siempre. Rezamos por su descanso en paz y enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos”, expresó la entidad.

Lo mismo hizo la categoría Turismo Internacional. “Lamentamos informar el fallecimiento del piloto de nuestra categoría Alejandro Frangioli, campeón 2005, 2006 y 2018 de la Clase Super, y en este 2025 presente siendo gran protagonista dentro de la Clase 2. No tenemos palabras para expresar en este irreparable momento y enviamos condolencias a todos sus seres queridos y familiares”, citó la categoría donde corría el chaqueño.