FIA eSports: el brasileño Tavares ganó el Segundo Campeonato Sudamericano

Por primera vez en la historia del simracing, la final del Campeonato se llevó a cabo en la Argentina, contó con la participación de 13 pilotos virtuales de toda la región y fue vista por miles de fanáticos de alrededor del mundo.

El simracing es la práctica de competir en carreras automovilísticas mediante simuladores de conducción realistas, que reproducen la física, circuitos y vehículos del mundo real. “Así como estuvimos presentes en los orígenes del automovilismo tradicional, hoy estamos cruzando una nueva frontera, que permite a los competidores y el público vivir la pasión por las carreras desde una perspectiva completamente diferente”, destacó César Carman, presidente del ACA.

esports2 En la final compitieron representantes de la Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia, Perú y Venezuela.

Asimismo, subrayó que hay que “promover y desarrollar el simracing y generar una plataforma de competencia que permita a los pilotos virtuales de la región demostrar su habilidad, representar a sus países y fomentar la práctica a nivel profesional”.

Por su parte, Fabiana Ecclestone, vicepresidenta de FIA Sudamérica, agradeció a las autoridades del ACA y a todos los presentes. “Sabemos que muchos pilotos actualmente entrenan en simuladores, aunque también son una puerta de acceso para las personas que quieren ingresar al mundo del automovilismo”. Y agregó: “Todos los países que compiten hoy reflejan la fuerza y la representatividad de Sudamérica en el automovilismo”.

Campeonato Sudamericano de eSports: cómo fue la definición

Para la final, se dispuso de 13 simuladores de última generación, preparados con equipos que contemplan el estándar tecnológico que se requiere a nivel mundial para este tipo de competencias. Cada puesto contó con cockpit profesional, pedales, volante, pantalla de alta definición y PCs optimizadas. Para tal fin, antes del evento se realizaron pruebas exhaustivas de los sistemas, asegurando un rendimiento perfecto durante la competencia.

Durante el evento, el streaming en vivo permitió que miles de fanáticos del simracing pudieran seguirlo desde cualquier lugar del planeta. La transmisión contó con relatores especializados, análisis en tiempo real y cobertura de todas las instancias de la final, fortaleciendo la conexión con el público y ampliando el alcance internacional del torneo, que posiciona a la FIA, a la Argentina y al ACA como referentes en la disciplina a nivel regional.

Para Carman este proyecto “contribuye a fortalecer la infraestructura del simracing, formar nuevos pilotos y tender un puente real entre el mundo virtual y el automovilismo tradicional”.

esports3 El evento se llevó a cabo en la sede del ACA.

El brasileño Víctor de Miranda y el argentino Dino Filippa completaron el podio en una carrera increíble y electrizante última carrera que cambió totalmente las posiciones de las dos previas. Los argentinos compitieron con representantes de Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia, Perú y Venezuela.

Del evento también participaron las máximas autoridades del ACA; Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad; Nahuel Celerier, subsecretario de políticas productivas del mismo ministerio; y la diputada porteña Sandra Rey. Además, el destacado piloto Nicolás Varrone, flamante piloto de Fórmula 2, les dio la bienvenida a los 13 competidores de simracing.

Cabe destacar que los FIA eSports son la versión virtual de las competiciones automovilísticas organizadas por la Federación, que buscan trasladar la emoción y el espíritu del deporte motor al mundo digital. Comenzaron en 2017, marcando un nuevo capítulo en la historia del automovilismo, al combinar la precisión tecnológica con la pasión por las carreras, reuniendo a los mejores pilotos de simracing de todo el mundo.