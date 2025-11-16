La tristeza de Alejandra Maglietti por la explosión en Ezeiza: cómo la afectó

Maglietti compartió su tristeza. "Estoy en un momento difícil. Mi pareja es uno de los afectados con lo que pasó en el distrito de Ezeiza, con lo de la explosión. Perdón, todavía estoy muy afectada por todo lo que pasó. Vengo de una noche sin dormir, con mucha angustia por todo lo que se está viviendo”, expresó.

Al borde de las lágrimas, la modelo relató la desesperación que sintió al presenciar el fuego en el complejo. “Fue terrible y todavía estoy recuperándome, porque se perdió el trabajo de toda una vida", reveló. Y luego, aclaró que la empresa de su pareja, 'Plásticos Lago', no es donde se produjo la explosión", pero resultó dañada por las llamas.

En La Nación +, Maglietti detalló la magnitud de la catástrofe y el impacto laboral y social: "Son 13 o 14 empresas que están afectadas. Unos 3.000 puestos de trabajo, porque es una explosión que se llevó puesta prácticamente todo un polo industrial”.

Finalmente, la panelista agradeció el accionar de los equipos de emergencia: “Quiero destacar el trabajo de los bomberos que estuvieron toda la noche trabajando, del municipio que también estuvo a disposición". Y resumió su dramático relato con un pedido de asistencia: “Ojalá que desde el municipio ayuden a que esto pueda salir adelante, se pueda solucionar de la mejor manera posible y lo más rápido posible".

"Estamos frente a una catástrofe, algo sin precedentes. Una explosión que la verdad que no nos imaginamos nunca que íbamos a estar viendo una cosa así”, cerró.

En las últimas horas, el intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, brindó un informe obre el grave incendio que afectó al Polo Industrial del municipio, destacando que el fuego, que impactó en cerca de "diez industrias", se encuentra "controlado" aunque no totalmente apagado. Además, señaló que la situación médica no registra heridos en el hospital local y que la prioridad actual es la extinción completa del foco ígneo.

Granados se refirió a las graves consecuencias económicas. "No ha quedado prácticamente nada de las empresas afectadas", dijo el jefe comunal, por lo que ya se contactó con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el ministro de Producción provincial, Augusto Costa, para "asistir a las industrias" y "ver cómo le damos una mano".