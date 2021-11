El podio fue completado por Fernando Alonso (Alpine) que tuvo una brillante tarea. Quedan solo dos fechas para terminar el campeonato.

Antes de la carrera se informó la sanción a Verstappen por no respetar la dos banderas amarillas para que los pilotos bajen su velocidad cuando se detuvo el Alpha Tauri de Pierre Gasly, pero el neerlandés no cumplió con ello. El piloto no recibió ninguna comunicación y por eso no vio la señal en su volante. A pesar de ello, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) sancionó al líder del campeonato.

Valtteri Bottas (Mercedes) también fue penalizado, pero con dos lugares ya que finlandés omitió una sola bandera amarilla. Con estas novedades Verstappen partió séptimo y Bottas lo hizo sexto. La polémica de las sanciones no fue la decisión de los comisarios deportivos si no por qué se demoraron casi 24 horas para definir el tema.

Tras haber ganado, el piloto de Mercedes contó cómo fue el desarrollo de la carrera. “Quiero agradecerle primero a la gente que vino a Qatar. Fue bastante solitario adelante. A mí me gustan las carreras cuando uno va adelantando, pero necesitábamos los puntos y el equipo hizo un trabajo sólido”.

Con respecto a lo que significa el resultado para el campeonato, Lewis indicó: “Estoy muy agradecido por los puntos. Ha sido un año difícil y tener victorias consecutivas es muy importante para el torneo”.

Por último, agregó. “Estoy muy tranquilo y entrenado para las últimas fechas del campeonato. Voy con muchas ganas a la definición”.

Hamilton que alcanzó su séptima victoria en la temporada y achicó la diferencia con Verstappen a ocho puntos. En tanto que Alonso completó el podio luego de hacer una gran tarea luego de hacer solo una parada.

La próxima fecha será el 5 de diciembre con el Gran Premio de Arabia Saudita en el flamante circuito callejero de Yeda y una semana más tarde el cierre será en Abu Dhabi, en el trazado de Yas Marina.