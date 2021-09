Ricciardo estuvo acompañado en el podio por la 14ta. fecha del Mundial de Conductores de su compañero Lando Norris y del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes).

“Liderar de principio a fin, nadie lo hubiese esperado. Sabía el viernes que algo bueno iba a llegar. He estado arrastrando los pies: tercero, cuarto, quinto... Hay que ganar. El parate del verano me ha venido muy bien. Doblete de McLaren... es increíble. Por una vez en mi vida no encuentro palabras”, dijo Ricciardo tras la consagración.

En cuanto a la carrera, en los primeros metros Daniel Ricciardo dio la sorpresa y tomó la punta con el McLaren seguido por Max Verstappen y tercero se puso Lewis Hamilton que dio cuenta de Lando Norris.

En la segunda chicana, Hamilton trató de superar a Verstappen por afuera, pero no pudo y debió cortar la pista. “Me dejó sin pista”, reclamó el británico por radio de la situación en la primera vuelta. Detrás, Antonio Giovinazzi tuvo un toque con Carlos Sainz y quedó cruzado en la pista. Por los daños, el local entró a boxes y la carrera fue neutralizada con Virtual Safety Car.

Ricciardo encabezó la carrera y de a poco Verstappen se fue acercando al australiano. El neerlandés cometió un exceso en la vuelta 21 al llegar a la primera chicana y allí aprovechó Ricciardo para sacar 1.4s de ventaja.

La parada de Verstappen no fue buena y al salir de boxes, el piloto de Red Bull se encontró con Hamilton que venía saliendo de boxes, así que ambos se tocaron y debieron abandonar, generando una nueva polémica en la Fórmula 1.

Fórmula 1 en Monza Verstappen y Hamilton quedaron fuera de carrera en la vuelta 26.

Se relanzó la carrera con el 1-2 para los pilotos de McLaren. Ricciardo lideraba con 1.2 segundos sobre Norris, el tercero era Sergio Pérez y luego se ubicaban Bottas que había largado último tras cambiar elementos de la unidad de potencia.

Ricciardo logró aguantar la primera posición y se llevó la victoria en el Gran Premio de Italia, segundo terminó Norris, tercero Pérez, cuarto Bottas, quinto Leclerc y completaron el top 10: Sainz, Stroll, Alonso, Russell y Ocon. Con estos resultados, Verstappen lidera el torneo con 227.5 puntos, seguido por Hamilton con 221.5.

La próxima fecha para la Fórmula 1 será el Gran Premio de Rusia el 26 de septiembre.