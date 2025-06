Axel Kicillof lamentó la muerte de Thiago, el nene baleado por un policía en La Matanza

"Acompañamos con mucho respeto a su familia y esperamos que la Justicia esclarezca rápidamente los hechos, determine responsabilidades y aplique las sanciones que correspondan”, sostuvo Kicillof en su cuenta de X.

“Desde la provincia de Buenos Aires -remarcó- seguimos haciéndonos cargo de lo que nos toca: aumentar la inversión, la presencia del Estado y el compromiso cotidiano para que nuestra gente pueda vivir en paz, sin miedo y sin violencia. Falta mucho. Al mismo tiempo, seguiremos implementando acciones y políticas que protejan un tejido social profundamente golpeado”.

En el cierre del posteo, Kicillof consideró que "no hay magia ni frases marketineras que resuelvan problemas tan complejos y profundos". "Sólo queda trabajar con seriedad para llevar protección, oportunidades e integración a una sociedad cada vez más fracturada", resumió.

— Axel Kicillof (@Kicillofok) June 7, 2025

El fallecimiento de Thiago Correa se confirmó el viernes por la noche. El menor había resultado herido durante un enfrentamiento armado entre un efectivo policiales y cuatro delincuentes. Su cuadro clínico era irreversible, producto de una bala perdida que ingresó y salió de su cráneo.

La víctima había sido trasladada al Hospital de Niños de San Justo en la madrugada del jueves, tras recibir las primeras atenciones en el Hospital Balestrini. Según trascendió, el papá de Thiago estaba junto a él cuando el nene se desplomó en sus brazos tras recibir el impacto de la bala. El hombre relató el desesperado intento por salvarle la vida a su hijo.

Caso Thiago Correa: Javier Alonso cruzó a Patricia Bullrich

“Esto no casualmente sucedió en La Matanza, un territorio tierra de nadie. Un territorio de corrupción y violencia”, opinó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, luego de confirmarse la muerte del niño. Desde la administración bonaerense salieron a responderle y cuestionaron sus dichos.

La réplica estuvo a cargo de Javier Alonso. "Hay que terminar con el show mediático y con el carancheo de este gobierno nacional. Eso incluye a los candidatos que buscan votos apropiándose del dolor de las víctimas”, afirmó el ministro de Seguridad bonaerense en declaraciones a TN.

El funcionario recordó que los efectos del ajuste aplicado por el gobierno de Javier Milei. "No nos dan un peso, nos sacaron un fondo de 700 millones de pesos y ellos tampoco invierten en las fuerzas federales, no hay helicópteros ni lanchas, no hay nada", dijo.

“La política son acciones concretas y ellos hablan mucho, pero no hacen nada por la seguridad. Si no invierten plata, no alcanza. No se hacen con buena predisposición. Hay que meter plata, no meter bala", agregó.

Alonso hizo hincapié en que “bajaron los homicidios" en la provincia de Buenos Aires, "un 13% menos que el año pasado. "Bullrich no puede decir que es tierra de nadie”, completó.