Barracas - La Boca

Continúa la campaña "Hablar es Ganar" con un encuentro

En ese marco, se realizará el ciclo "Conversaciones que transforman”, con la participación de Luciana Aymar y Gastón Pauls, el martes a las 9.30 en la Usina del Arte.

En el marco de la campaña Hablar Es Ganar, se llevará a cabo el ciclo “Conversaciones que transforman”, con la participación de Luciana Aymar y Gastón Pauls. El encuentro tendrá lugar el martes a las 9.30, en la Usina del Arte, ubicada en el barrio de La Boca, Ciudad de Buenos Aires. La actividad será libre y gratuita.

Hablar Es Ganar es una campaña que busca promover el diálogo como herramienta de acompañamiento, prevención y fortalecimiento emocional, especialmente entre jóvenes y comunidades educativas.

Luciana Aymar, exjugadora de hockey sobre césped y ocho veces elegida como la mejor del mundo, aportará su mirada sobre la resiliencia, el liderazgo y el trabajo en equipo.

Gastón Pauls, actor, conductor y referente en temáticas vinculadas a las adicciones, compartirá su experiencia y reflexiones personales sobre la importancia de pedir ayuda y acompañar a quienes lo necesitan.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas en: www.charlasheg.com.ar

