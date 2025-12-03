Continúa la campaña "Hablar es Ganar" con un encuentro

Hablar Es Ganar es una campaña que busca promover el diálogo como herramienta de acompañamiento, prevención y fortalecimiento emocional, especialmente entre jóvenes y comunidades educativas.

Luciana Aymar, exjugadora de hockey sobre césped y ocho veces elegida como la mejor del mundo, aportará su mirada sobre la resiliencia, el liderazgo y el trabajo en equipo.

Gastón Pauls, actor, conductor y referente en temáticas vinculadas a las adicciones, compartirá su experiencia y reflexiones personales sobre la importancia de pedir ayuda y acompañar a quienes lo necesitan.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas en: www.charlasheg.com.ar