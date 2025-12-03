Continúa la campaña "Hablar es Ganar" con un encuentro

En ese marco, se realizará el ciclo "Conversaciones que transforman”, con la participación de Luciana Aymar y Gastón Pauls, el martes a las 9.30 en la Usina del Arte.
En el marco de la campaña Hablar Es Ganar, se llevará a cabo el ciclo “Conversaciones que transforman”, con la participación de Luciana Aymar y Gastón Pauls. El encuentro tendrá lugar el martes a las 9.30, en la Usina del Arte, ubicada en el barrio de La Boca, Ciudad de Buenos Aires. La actividad será libre y gratuita.
Hablar Es Ganar es una campaña que busca promover el diálogo como herramienta de acompañamiento, prevención y fortalecimiento emocional, especialmente entre jóvenes y comunidades educativas.
Luciana Aymar, exjugadora de hockey sobre césped y ocho veces elegida como la mejor del mundo, aportará su mirada sobre la resiliencia, el liderazgo y el trabajo en equipo.
Gastón Pauls, actor, conductor y referente en temáticas vinculadas a las adicciones, compartirá su experiencia y reflexiones personales sobre la importancia de pedir ayuda y acompañar a quienes lo necesitan.
Las inscripciones ya se encuentran abiertas en: www.charlasheg.com.ar