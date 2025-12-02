Un diputado de Entre Ríos se sumó a la LLA y el oficialismo es la primera minoría

La solicitud para que Morchio se pase de bloque fue hecha por gobernador Rogelio Frigerio, que mantiene una estrecha relación con el Ejecutivo.

Esta conquista le permitirá no solamente reelegir con comodidad al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quien logró afianzarse internamente luego de la victoria electoral de octubre, sino además designar al vicepresidente primero, que estaba en manos de la massista Cecilia Moreau, y quien quedaría degradada a vicepresidenta segunda. Mientras que hay disputas en los bloques por la vicepresidencia tercera.

Por su parte, este martes, en una jornada de reuniones entre distintos diputados, los integrantes de la Cámara Baja buscaron unificar posiciones para formalizar los nuevos bloques e interbloques en el recinto.

Los encuentros se aceleraron en la previa de la sesión preparatoria en Diputados, que será este miércoles a las 13.

El quiebre del bloque de UxP y el acompañamiento del gobernador Rogelio Frigerio llevó a los libertarios a ser la primera minoría de la Cámara Baja. Ese fue el objetivo que el oficialismo buscó desde la semana pasada.

La disputa por las comisiones

Más allá de la renovación de autoridades, el tamaño final de los bloques y de los interbloques es fundamental porque determinará la cantidad de representantes que cada espacio político podrá contar en cada una de las comisiones.

Al capturar la primera minoría, La Libertad Avanza se garantizará un integrante más que Unión por la Patria en cada una de las comisiones, lo que le permitirá tener un mayor control político sobre la oposición que el que tuvo durante el 2024 y lo que va de este año.

Conforme a la distribución de los bloques e interbloques, las comisiones tendrán un fuerte componente bipartidista, y quedarán muy pocos lugares por fuera de la polarización para las fuerzas del medio.

Provincias Unidas (con el impulso de los gobernadores de Santa Fe, Córdoba y Chubut) se encaminaba a reunir una veintena de legisladores sumando los resabios de Encuentro Federal (Miguel Pichetto y Nicolás Massot), los radicales díscolos que se agrupaban en Democracia para Siempre, y la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y Mónica Frade).