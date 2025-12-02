Los seis jugadores que pidió Marcelo Gallardo para el River 2026

Tras dejar libre a Enzo Pérez, Nacho Fernández, Gonzalo "Pity" Martínez, Milton Casco y Miguel Borja y posibles salidas en los próximos días por la renovación de plantel que se está llevando a cabo, el Muñeco pidió a Kevin Amaro, Julián Millán, Román Vega, Fausto Vera, Gianluca Prestianni y Luciano Gondou.

Amaro es un lateral derecho de 21 años que debutó en Primera División y hace varios juega en Liverpool de Uruguay: hay mucho optimismo en Núñez con lograr su llegada. Siguiendo por el fútbol uruguayo, Millán, marcador colombiano, juega en Nacional.

Es un refuerzo más difícil porque el Bolso no pretende deshacerse del zaguero de 27 años e incluso tiene la intención de adquirir el 50% del pase que aún le pertenece a Independiente Santa Fe. Zurdo, de buen porte (1,87m) y con un buen año debut en el fútbol uruguayo, Millán es la primera alternativa de Gallardo para cubrir las eventuales salidas de Paulo Díaz y Sebastián Boselli.

Después, el DT insiste con un jugador de su gusto, Román Vega, quien no está teniendo continuidad en el Zenit de Rusia. El Millonario ofrecerá una cesión con obligación de compra. La dificultad pasa porque el club de San Petersburgo invirtió nueve millones de dólares por el 90% de su ficha y no lo dejará ir fácilmente.

Continuando con los viejos anhelos, aparece Fausto Vera. El hombre de 25 años surgido en Argentinos Juniors perdió protagonismo en Atlético Mineiro y ve con buenos ojos un regreso al fútbol argentino, sobre todo para ponerse la camiseta de River o Boca. El club de Núñez ya comenzó gestiones en busca de traerlo a préstamo.

Por otro lado, River apuntó alto con Gianluca Prestianni, una de las promesas de la Selección Argentina que se formó y debutó en Vélez y hace dos años llegó a Benfica de Portugal. Si bien está sumando minutos, su rol es secundario, como pieza de recambio y le encantaría vestirse la camiseta del Millonario.

Por último, Gallardo eligió a su 9: Gondou. El ex-Argentinos y Sarmiento de 24 años, que hoy está en el Zenit de Rusia como Román Vega, tuvo un breve paso por las inferiores del Millonario y tiene el deseo de volver. No será fácil por lo invertido en él por el club europeo, pero hay esperanza.