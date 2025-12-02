Se conoció el nombre que llevará el nuevo programa Beto Casella tras la polémica por Bendita Tevé

Presentador durante 20 años del clásico de las noches de El 9, Beto está a punto de terminar su larga etapa en el canal de la calle Conde. Y, negociaciones de por medio, no logró uno de sus objetivos: irse con el nombre del ciclo que "debajo del brazo". Porque la titularidad del mismo le corresponde a la emisora palermitana.

Y dado que tuvieron que pensar y buscar una nueva alternativa de nombre, la opción elegida por Casella y su nuevo equipo de trabajo es llamarlo "Bendito tu eres", usando parte del concepto de Bendita pero con algún agregado, claro. Pero la idea de la productora Mandarina, que está detrás del nuevo envío, es la de reducir el nombre a siglas.

Tal cual la línea que lograron imponer en LAM (antiguamente llamado Los ángeles de la mañana), el programa liderado por Angel de Brito, y Sálvese quien pueda, conocido como SQP, conducido por Yanina Latorre, la idea es seguir en esa tónica con Beto. Y que el nombre se termine reduciendo a BTE, a fin de imponer la nueva marca en letras.

QUÉ OTRAS CAMBIOS HABRÁ EN AMÉRICA

El Prime time en las noches de verano incluirá las siguientes propuestas, en sus tardes noches, de lunes a viernes. A las 19:00hs seguirá SQP (Sálvese Quien Pueda) con Sabrina Rojas (conductora interina durante el mes de enero, en reemplazo de atorre que se tomará vacaciones). A 20:00hs continuará LAM con De Brito.

Beto casella, nota

Luego, seguirá 22:00hs Polémica en El Bar con Mariano Iudica. El programa que supo ganarse su lugar pero que, igualmente, quedará afuera de la programación será Pasó en América, el divertido resumen de noticias que supo ganarse la llegada al público pero que finalizará el próximo 31 de diciembre.