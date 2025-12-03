Jubilados y organizaciones sociales marchan contra el ajuste de Milei

A la habitual marcha de los jubilados se suma el colectivo de Discapacidad, trabajadores del Hospital Garrahan y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

En declaraciones de la Agencia Noticias Argentinas, los referentes de cada una de las organizaciones explicaron que el objetivo de esta marcha, y debido a la coyuntura socioeconómica que atraviesa el país, resolvieron unirse para hacer “más fuertes” los reclamos.

Ana Valverde de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJL) indicó que su objetivo es “seguir luchando en las calles por sus derechos” y en rechazo al Gobierno “ultraderechista” de Milei que los “ha vetado” y que “pretende seguir” haciéndolo como lo hizo con la medicación “con el descuento del 100%.

“Nuestra jubilación mínima ya es de indigencia y, a pesar de las marchas, en lo que va del período presidencial, nunca hemos tenido diálogo. Pero si represión para callarnos en nuestros reclamos”, señaló.

garrahan

Por su parte, el secretario general de la UTEP, sostuvo que este año decidieron de hacer ‘La Marcha de la Gorra’, bajo el lema “ningún pibe es descartable”, un miércoles junto a los jubilados, “unidos contra la crueldad” para “acompañarlos en su lucha”.

“Esta movilización se hace una vez por año con los jóvenes, a nivel federal, y esta vez, por el contexto, quisimos acompañar el reclamo de los jubilados. También vamos a hacer una jornada de lucha para los próximos días con el objetivo de poner en el centro del reclamo los problemas alimentarios, el congelamiento del salario social y complementario ($78.000) y, por supuesto, repudiar el intento del Gobierno de avanzar en una reforma laboral regresiva y con quita de derechos”, indicó.

Este miércoles, además, coincide con el Día Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad y diversas organizaciones del colectivo se sumarán a la concentración bajo la consigna “contra todo ajuste sobre nuestros cuerpos y existencias” y con el apoyo de los trabajadores del Hospital Garrahan, que también realizar su propio reclamo.

Luego de la asamblea realizada por ‘Discas en Lucha’, se convocó a participar de la ronda de los jubilados, a las 16, junto a los demás sectores que “pelean por todos los reclamos”.

“Exigimos la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y las demás leyes conquistadas mediante la lucha, la reincorporación de los y las trabajadoras despedidas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y por la totalidad de nuestros reclamos”, aseguraron.owparQ

Por su parte, los trabajadores del Garrahan realizarán a las 11hs. una conferencia en la entrada del hospital, sobre la calle Combate de los Pozos, donde se anunciarán nuevas medidas y acciones conjuntas de alcance federal para el miércoles 10. Además, invitaron a familiares de pacientes, a toda la comunidad universitaria y a los profesionales “que están peleando por reincorporaciones y composición salarial”.

“Si bien el Gobierno Nacional promulgó las leyes de emergencia pediátrica y de discapacidad, postergó su aplicación. La puesta en marcha quedó suspendida hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional, en un claro mensaje de abandono hacia los sectores más vulnerables”, concluyeron. #AgenciaNA.