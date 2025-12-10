Barracas - La Boca

Golpe a la quiniela clandestina en la zona Sur

En diversos procedimientos en el marco del Operativo "Rombo Sur", fue detenida una persona y se secuestró material, documentación y celulares. Actuó la Policía de la Ciudad y el Cuerpo de Investigadores Judiciales.

Diversos procedimientos se realizaron este miércoles en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del Operativo “Rombo Sur”, impulsado a partir de denuncias presentadas por Lotería de la Ciudad.

Los operativos se llevaron a cabo en distintos locales físicos donde se desarrollaba quiniela clandestina. Durante los allanamientos se secuestró material vinculado a la actividad ilegal, documentación de interés para la causa y teléfonos celulares utilizados en la operatoria investigada. Además, una persona fue detenida y quedó a disposición de la Justicia.

Estas acciones reflejan la importancia del trabajo coordinado entre Lotería de la Ciudad a cargo de Jesús Acevedo y la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA) encabezada por el fiscal Juan Rozas para desarticular circuitos ilegales que perjudican a la comunidad y afectan especialmente a los sectores más vulnerables.

Los allanamientos fueron autorizados por el juez Nicolás Repetto y los procedimientos quedaron a cargo de la Policía de la Ciudad y del Cuerpo de Investigadores Judiciales, con el apoyo técnico de Lotería de la Ciudad.

Los operativos se llevaron a cabo en distintos locales físicos donde se desarrollaba quiniela clandestina, bajo la fachada de Kioscos o almacenes.

Durante los allanamientos se secuestró material vinculado a la actividad ilegal, documentación de interés para la causa y teléfonos celulares utilizados en la operatoria investigada. Además, una persona fue detenida y quedó a disposición de la Justicia.

Desde Lotería de la Ciudad informaron que este tipo de operativos “reafirma el compromiso de promover un sistema de juego seguro, transparente y responsable en la Ciudad de Buenos Aires”.

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados