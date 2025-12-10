Golpe a la quiniela clandestina en la zona Sur

Los operativos se llevaron a cabo en distintos locales físicos donde se desarrollaba quiniela clandestina. Durante los allanamientos se secuestró material vinculado a la actividad ilegal, documentación de interés para la causa y teléfonos celulares utilizados en la operatoria investigada. Además, una persona fue detenida y quedó a disposición de la Justicia.

Estas acciones reflejan la importancia del trabajo coordinado entre Lotería de la Ciudad a cargo de Jesús Acevedo y la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA) encabezada por el fiscal Juan Rozas para desarticular circuitos ilegales que perjudican a la comunidad y afectan especialmente a los sectores más vulnerables.

Los allanamientos fueron autorizados por el juez Nicolás Repetto y los procedimientos quedaron a cargo de la Policía de la Ciudad y del Cuerpo de Investigadores Judiciales, con el apoyo técnico de Lotería de la Ciudad.

Los operativos se llevaron a cabo en distintos locales físicos donde se desarrollaba quiniela clandestina, bajo la fachada de Kioscos o almacenes.

Durante los allanamientos se secuestró material vinculado a la actividad ilegal, documentación de interés para la causa y teléfonos celulares utilizados en la operatoria investigada. Además, una persona fue detenida y quedó a disposición de la Justicia.

Desde Lotería de la Ciudad informaron que este tipo de operativos “reafirma el compromiso de promover un sistema de juego seguro, transparente y responsable en la Ciudad de Buenos Aires”.