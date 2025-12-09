Famosa acusó a Soledad Pastorutti de desubicarse con su marido: "Te dejo el poncho de sombrero"

"Durante cuatro meses tuve que presenciar cómo una persona que, en teoría, representa la imagen familiar en la Argentina, se desubicó día tras día con mi esposo. No eran devoluciones artísticas, eran comentarios personales, completamente fuera de lugar", posteó Vanesa, desde sus redes sociales, con un primer y contundente mensaje que sorprendió.

"Frases que evidenciaban la incomodidad de él y más de una vez. Lo más grave, dichas delante de una menor de 7 años: mi hija, nuestra hija. Ni siquiera la presencia de una nena fue un límite para esta mujer...", continuó Carbone, con evidente molestia. "Una falta de respeto de alguien que no es lo que aparenta ser. Si esto hubiera sido de un hombre hacia una mujer, ¿cómo lo llamarían? Acoso", remarcó la exactriz, hace varios años dedicada a la criminalística.

"Un comportamiento lamentable, impropio de alguien que ocupa ese lugar y, peor aún, dirigido a un hombre casado. Frases como 'yo amo a Lucho', 'estoy enloquecida con Lucho', 'duermo con frazada de Lucho'", señaló Vanesa, a través de distintas publicaciones que fue haciendo en su historial de Instagram.

EL ENOJO DE CARBONE CON LA SOLE

"Un programa que eligió dejar cada una de esas escenas solo para generar clickbait, sin importar la incomodidad de él. Y también digamos que mi hija terminó padeciendo situaciones desagradables a causa de esta mujer. Por eso celebro que mi esposo no se subió al show mediático que buscaban armar, ni yo tampoco dije nada para que pudiera continuar", remarcó Vanesa, esposa de Lucho, exparticipante del reality musical, conducido por Nicolás Occhiato.

vanesa-carbone-contra-soledad-pastorutti-2149692

"Preferí cuidar a mi hija, mi esposo, mi familia en silencio. Ahora que el show terminó, a vos te digo, con mi marido y mi familia no, porque te dejo el poncho de sombrero", lanzó carbone, dejando en claro en su última frase, que estaba haciendo referencia a la artista oriunda de Arequito.

vanesa-carbone-contra-soledad-pastorutti-2149691

vanesa-carbone-contra-soledad-pastorutti-2149690