Qué dijo el profesor de kickboxing que sufrió una brutal agresión en Carmen de Areco

El hecho sucedió a comienzos de diciembre, pero las imágenes recién se dieron a conocer en las últimas horas donde se observa a Acuña mientras entrenaba y, de un momento a otro, es atacado por la espalda.

En solo segundos recibió varios golpes por la espalda, por lo que se desvaneció y, producto de la agresión confirmaron que sufrió fractura de pómulo derecho y fractura en el maxilar derecho.

Embed SALVAJE ATAQUE EN EL GIMNASIO: DISCUTIÓ CON EL PROFESOR, LO GOLPEÓ Y LE FRACTURÓ EL PÓMULO



Un joven de Carmen de Areco golpeó por la espalda a un #profesor de #kickboxing en un #gimnasio . El agresor sigue libre y la víctima junta dinero para poder operarse. #video #viral pic.twitter.com/K5LcEQjWD7 — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) December 9, 2025

Este martes, Acuña se refirió al hecho y aseguró: “Creo que todos saben que es lo que me está pasando. No puedo modular bien, tengo la cara quebrada en tres partes, necesito una operación y tengo que viajar a San Nicolás”.

“Soy un peleador que estaba preparado para ser profesional, una carrera de varios años en preparación y siendo profe me acaba de pasar esto” agregó.

Además, la victima reveló que debe costear su operación y no tiene obra social para hacerlo: “No tengo obra social, no tengo cómo moverme, no tengo cómo costear todos los gastos y a raíz de esto quería ver si me podían ayudar: me tengo que hacer atender por un oculista, que me vea un cirujano la cara, la oreja también porque no escucho; estoy mareado, tengo dolores de cabeza, no puedo comer, no puedo abrir la boca, no estoy bien”.

“No sé cómo va a terminar esto, mi carrera, mi vida. Hoy necesito ayuda” concluyó Acuña que, a su vez, compartió su alias (herejeteam.mp) en sus redes sociales para recibir donaciones.