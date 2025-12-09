Qué dijo el profesor de kickboxing que sufrió una brutal agresión en Carmen de Areco

Alexis Nicolás Acuña, agredido en un gimnasio de Carmen de Areco, aseguró que tiene “la cara quebrada en tres partes” y pidió ayuda para su operación.
El profesor de kick boxing agredido en Carmen de Areco, en el Interior de la provincia de Buenos Aires, Alexis Nicolás Acuña, aseguró que tiene “la cara quebrada en tres partes”.
El hecho sucedió a comienzos de diciembre, pero las imágenes recién se dieron a conocer en las últimas horas donde se observa a Acuña mientras entrenaba y, de un momento a otro, es atacado por la espalda.
En solo segundos recibió varios golpes por la espalda, por lo que se desvaneció y, producto de la agresión confirmaron que sufrió fractura de pómulo derecho y fractura en el maxilar derecho.
Este martes, Acuña se refirió al hecho y aseguró: “Creo que todos saben que es lo que me está pasando. No puedo modular bien, tengo la cara quebrada en tres partes, necesito una operación y tengo que viajar a San Nicolás”.
“Soy un peleador que estaba preparado para ser profesional, una carrera de varios años en preparación y siendo profe me acaba de pasar esto” agregó.
Además, la victima reveló que debe costear su operación y no tiene obra social para hacerlo: “No tengo obra social, no tengo cómo moverme, no tengo cómo costear todos los gastos y a raíz de esto quería ver si me podían ayudar: me tengo que hacer atender por un oculista, que me vea un cirujano la cara, la oreja también porque no escucho; estoy mareado, tengo dolores de cabeza, no puedo comer, no puedo abrir la boca, no estoy bien”.
“No sé cómo va a terminar esto, mi carrera, mi vida. Hoy necesito ayuda” concluyó Acuña que, a su vez, compartió su alias (herejeteam.mp) en sus redes sociales para recibir donaciones.
comentar