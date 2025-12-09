El Consejo de Mayo presentó su informe final que enviará al Congreso

El el documento será enviado al Congreso en las próximas semanas y reúne propuestas en materia laboral, educativa, fiscal, tributaria y de propiedad privada.

Adorni informó que el Consejo trabajó sobre ocho de los diez puntos planteados inicialmente dentro del llamado Pacto de Mayo, quedaron fuera la reforma previsional y la coparticipación federal, según explicó el funcionario. La previsión quedó postergada hasta que se actualice primero el sistema laboral, mientras que la coparticipación no pudo debatirse por falta de presencia completa de los gobernadores.

Lo que se acordó

El informe incluye proyectos para modernizar el régimen laboral, modificar impuestos y avanzar sobre cambios que el Gobierno define como de “tercera generación”. El vocero detalló que el material reúne el trabajo técnico de todas las mesas que funcionaron desde mitad de año y que también se adjuntan documentos con los aportes de cada consejero, incluso los que no fueron incorporados al texto final.

Adorni aseguró que todos los materiales estarán disponibles en el sitio oficial del Estado para garantizar el acceso público. El objetivo, según se indicó, es que los legisladores cuenten con el respaldo técnico para comenzar el debate en ambas cámaras una vez ingresados los proyectos.

Quiénes participaron

El cierre del Consejo de Mayo reunió a cinco de sus seis integrantes en el Ministerio del Interior, participaron Federico Sturzenegger por el área de Desregulación. El gobernador Alfredo Cornejo por las provincias, la senadora Carolina Losada, el diputado Cristian Ritondo y el titular de la UIA, Martín Rappallini, en representación del sector empresario.

También, señalaron que el paquete de leyes forma parte del programa de reformas que impulsa el presidente Javier Milei. Con el foco puesto en cambios estructurales que, según el Gobierno, buscan reordenar la economía y el funcionamiento del Estado.