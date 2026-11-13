Es un Ford T adquirido por Alexander Zbikoski en Misiones, con el que dio inicio a una historia ligada al transporte. Será parte de la muestra Colectivos del ayer, en avenida Almafuerte, entre Uspallata y avenida Caseros, en el límite entre los barrios de Parque Patricios y Nueva Pompeya.
La empresa de transporte de pasajeros Misión Buenos Aires participará de la 22da edición de La Noche de los Museos con la presentación de un Ford T. El vehículo será parte de la exhibición Colectivos del ayer, una propuesta que reunirá cerca de diez unidades históricas para celebrar la evolución del transporte urbano en Buenos Aires.
La muestra se realizará este sábado a partir de las 19, en avenida Almafuerte, entre Uspallata y avenida Caseros, en el límite entre los barrios de Parque Patricios y Nueva Pompeya. La actividad se enmarca en una nueva edición con entrada libre y gratuita de La Noche de los Museos, que invita a recorrer edificios emblemáticos y espacios de la Ciudad de Buenos Aires en una jornada especial.
La presencia del Ford T tiene un significado particular para la historia de Misión Buenos Aires. Su relevancia se ubica a principios del siglo XX, en Misiones, cuando Alexander Zbikoski adquirió el primer Ford T de la provincia y dio inicio a una historia ligada al transporte. Luego, su hijo Casimiro, quien superó las adversidades de la poliomielitis, fundó junto a Eduardo, su hijo a la vez, la empresa de transporte de pasajeros Don Casimiro, el 19 de octubre de 1964. En la actualidad, Misión Buenos Aires opera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y provincia de Buenos Aires, con las líneas 61, 62, 114, 129, 143, 148 y 197.
La participación en La Noche de los Museos será una oportunidad para acercar al público una pieza representativa de la historia del transporte y compartir, a través de un vehículo emblemático, los orígenes de una tradición que continúa vigente.