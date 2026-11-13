La presencia del Ford T tiene un significado particular para la historia de Misión Buenos Aires. Su relevancia se ubica a principios del siglo XX, en Misiones, cuando Alexander Zbikoski adquirió el primer Ford T de la provincia y dio inicio a una historia ligada al transporte. Luego, su hijo Casimiro, quien superó las adversidades de la poliomielitis, fundó junto a Eduardo, su hijo a la vez, la empresa de transporte de pasajeros Don Casimiro, el 19 de octubre de 1964. En la actualidad, Misión Buenos Aires opera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y provincia de Buenos Aires, con las líneas 61, 62, 114, 129, 143, 148 y 197.