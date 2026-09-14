Revelaron la causa de muerte de Hayden Panettiere: qué ocurrió con la actriz de 36 años

Las fuentes consultadas por el portal también indicaron que la actriz habría consumido distintas sustancias adquiridas a través de ese contacto durante el viaje desde Los Ángeles hacia Carolina del Sur, realizado un día antes de su muerte.

En paralelo, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) trabaja para reconstruir el vínculo entre Panettiere y el presunto traficante, con el objetivo de establecer el origen de la pastilla que consumió.

Cómo fueron los últimos momentos de Hayden Panettiere

La muerte de Hayden Panettiere provocó conmoción en Hollywood. Con el avance de la investigación, comenzó a tomar fuerza la hipótesis de una sobredosis y también quedó bajo análisis la presencia de su novio, Brian Hickerson, en el lugar.

Zach Hickerson, hermano de Brian, contó que fue este último quien utilizó Narcan para intentar revertir los efectos de la droga y salvar a la actriz. Ambos intentaron asistirla luego de comprobar que no reaccionaba.

Según el reporte policial citado por Page Six, Zach fue quien encontró a Panettiere en el departamento ubicado en el complejo Judson Mill Lofts. En ese momento, su hermano se encontraba durmiendo en otra habitación.

El informe indicó que la actriz estaba sentada en una silla del living y no respondía cuando Zach ingresó al lugar. Ante la situación, se comunicaron con el servicio de emergencias 911.

Los equipos médicos llegaron al complejo habitacional e intentaron reanimarla durante más de 30 minutos. Sin embargo, no lograron salvarle la vida y Panettiere fue declarada muerta a las 14:32.